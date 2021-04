México | Observadores electorales

El Pico del Pollo

Por: Alfredo Albíter Sánchez

Todo parece indicar que de nueva cuenta el Estado de México será una de las entidades con el mayor número y solicitudes de ciudadanos para participar como observadores electorales. Justamente el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dará a conocer en breve el resultado del proceso y ya de ahí nos arrancamos platicando sobre el tema que también nos dará mucho para comentar.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que hace no mucho, quizás un par de días en la sede del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Naucalpan, se vio a su líder o presidente, Jorge Inzunza, pues como que con el rostro de preocupación, así como cuando te dicen que hay examen y no has estudiado nada. La razón, bueno, la “citación” urgente fue a una reunión con Armando Tejeda en Ciudad de México.

No es necesario infiltrar a alguien o darle el suero de la verdad al líder mexiquense de Acción Nacional para saber el por qué de esta convocatoria, pero no le aunque se la diré-. Resulta que varios de sus candidatos han tenido un arranque de campaña desastroso y eso ya prendió las luces rojas en el CEN albiazul, al grado de que ya andan decidiendo relevos antes de que la caída sea estrepitosa. Entre quienes andan en la rayita para escuchar el gracias, pero mejor para la otra eres candidato o “déjale tu silla a otro”, están los candidatos de los distritos 4, Constancio Cruz; del 5 Anel Martínez; del distrito 13, Rosa Isela Lara y del distrito 30, Mauricio Piña, como dicen en el argot político, ya veremos si los “desclavan” o no…

Otros plumíferos en el hilo me chismean que reflectores apuntan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que lleva Jesús Romano García, ya que van por la compra del servicio de limpieza hasta 2023 mediante el proceso LA-009KDN001-E37-2021, pero en el sector alertan por cierta predilección hacia firmas como Joad Servicios y Limpieza, Aseo Privado Institucional, así como Cleanium S.A. de C.V., a las que se relaciona en el nicho con Fernando Sanromán y José Juan Reyes Domínguez, respectivamente, firmas que por cierto tienen contratos en el Estado de México.

Todo recae en que se añadió como candado entregar un certificado en materia de Bioseguridad, que expide el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, pero el mismo no sería aplicable al gremio. Según se observa, en la Junta de Aclaraciones, diversos proveedores alertaron sobre la situación, pues limitaría la libre competencia, aunque no hubo respuesta favorable por parte de las autoridades. Sobre esta adquisición resalta que rondará los 600 millones de pesos y que no se apegó a los términos del Contrato Marco elaborado por Hacienda…

Por hoy cierro pico. Shalom. Mi correo es: [email protected]