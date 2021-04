Perú | Flor Pablo: El Partido Morado ha llegado para quedarse

La virtual congresista aseguró que, en caso de perder su inscripción, el Partido Morado volvería a inscribirse.

Uno de los partidos políticos que no pasarían la valla electoral para asegurar su continuidad en los próximos comicios es el Partido Morado. En este sentido, Flor Pablo, virtual congresista por este partido, aseguró que en caso de perder la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), se reinscribirían en busca de mejores resultados en las futuras elecciones.

“Tenemos organización, comité cuadros, militantes, vamos a reinscribirnos, eso en el peor de los escenarios, ahora hay que esperar los resultados finales, el Partido Morado no ha llegado para la campaña, ha llegado para quedarse”, afirmó Flor Pablo. De igual manera, manifestó que su partido ve estos resultados de manera autocrítica, como un nuevo desafío. “Somos una cantidad de ciudadanos que estamos inscritos como militantes, estamos viendo cómo enfrentamos esta situación, aprovecho para decirles a la militancia que tenemos que mantenernos unidos como un solo partido”, añadió.

Flor pablo también mostró su postura acerca de los candidatos que disputarán la segunda vuelta de estas elecciones. “Esperamos que Keiko Fujimori y Pedro Castillo se moderen, deben entender que no han pasado con porcentajes que permitan una gobernabilidad y deben tender puentes, no vemos con claridad esos cambios, deben convencer a un alto porcentaje de la ciudadanía que no ha votado por ellos”, afirmó.