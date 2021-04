Cómo hacer protector solar casero

El cuidado de la piel es fundamental, especialmente en verano. Por ello, te enseñamos cómo preparar protector solar casero, y prevenir quemaduras solares.

Después de pasar tus días de vacaciones en la playa, junto a tu familia o tu pareja, puede ser que cuando vuelvas a la oficina una palmadita en la espalda sea insoportable a causa de las dolorosas quemaduras que el sol dejó en tu piel. Tan dolorosas como para evitar el más mínimo roce y el fastidio de tener la ropa puesta. Evitarlas será sencillo con este protector solar casero.

Ingredientes:

1 taza ¼ de aceite de coco, oliva o almendras

5 cucharaditas de óxido de zinc puro

1 cucharada de cera de abejas

3 cucharadas de gel de aloe vera natural

2 capsulas de aceite de vitamina E

10 gotas de extracto de semilla de pomelo

1 cucharadita de aceite esencial que no sea cítrico

Elaboración:

Calienta el aceite y la cera de abejas a baño maría hasta que se derrita. Luego retíralas del fuego, añade la vitamina E y el aceite esencial que elegiste. Mezcla y adiciona el óxido de zinc. Déjalo a un lado y ahora en otro recipiente calienta un poco de agua destilada y gel de aloe vera hasta que estén templados. Ahora retoma la mezcla anterior y júntala con la última, deja que se endurezca un poco y listo, ya tienes un protector solar casero excelente.

Si no sabías qué protector solar comprar, ya no tienes que preocuparte. Incluso, este protector solar te será útil para tu uso diario por su alto contenido de ingredientes naturales. Esperamos que con la nueva receta no tengas ninguna excusa para tomar el sol de manera segura, cuidando de tu piel.

