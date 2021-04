La nueva estrella de la NBA, Zion Williamson rompe difícil récord de puntos de Michael Jordan y Allen Iverson en apenas su segundo año en la liga.

Esta estadística por sí sola te lo dirá. Según ESPN Stats & Info, Williamson registró el partido número 20 de su carrera de 30 puntos el domingo contra los New York Knicks, empatándolo junto al miembro del Salón de la Fama Allen Iverson en el segundo lugar más rápido en alcanzar esta marca en las últimas 40 temporadas.

El próximo objetivo de Williamson es Michael Jordan, quien lidera este impresionante récord con 55 juegos. Williamson está a 35 juegos de distancia, por lo que será interesante ver si el delantero puede superar a Jordan en el futuro.

