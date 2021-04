Adriana Azzi: Horóscopo del 20 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 20 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Reconciliación.

Número de suerte: 779

Querido día con cosas muy importante. Alguien que te busca por un negocio. Nuevas oportunidad. Recibes un reconocimiento de lo hecho. Nuevos aprendizaje. Celebraciones y alegrías. Acuerdos con un grupo. El amor se activa en el dia de hoy. Viaje a sitio cercano por negocio.

Trabajo: No discutas con la persona que te da negocios. Ten calma lo tuyo llega en lo económico. Alegrías.

Salud: Cambiar hábitos de alimentación.

Amor: Disfruta el amor que vives el tiempo que dure. Asistes a un espectáculo y conoces a alguien especial.

Parejas: Deja el pasado. No te aferres a nada. Algo que vendes y te conviene. Algo que no ves sencillo pero logras vencer.

Solteros: Orden divino para tus cambios. Fecha que fijas. Cambios en este dia muy positivos.

Mujer: Tienes protección en lo que estás haciendo no tengas miedo tu vida cambia. Compra de alimentos.

Hombre: Algo con una luz fuerte. Algo termina y concluye en tu vida. No sigas con situaciones que te perturban.

Consejo: La mejor decisión es desde el corazón y la mente.

Tauro

Palabra clave: Crecer.

Número de suerte: 330

Celebraciones con muchas personas por logro económico. Lo detenido se pone en movimiento. Firmas y logros. No pienses tanto las cosas que te ofrecen. Claridad en lo que buscas pero necesitas hacerte una limpieza espiritual. No pierdas lo que te ofrecen. Caminos abiertos. Alegrías.

Trabajo: Las cosas están lentas. Busca con determinación lo que vas hacer. No caigas en los mismos errores del pasado.

Salud: Malestar en una muela.

Amor: Lo que esperas que se solucione sucede a tu favor. Invitación a la boda de tu mejor amiga.

Parejas: Cambio de look. Te sorprendes por un paquete que llega a tu casa. Te quedas en casa de amigos.

Solteros: Debes ser más solidario en tu entorno. Debes mejorar tu forma de hablar en grupo de trabajo.

Mujer: Iras a un sitio nocturno con mucho disfrute. Compras una piedra de amatista y ponerla en tu casa.

Hombre: Debes utilizar la mente más que lo emocional contrólate. Niños qu te e dan alegrías.

Consejo: Escucha tu corazón.

Géminis

Palabra clave: Inteligencia.

Número de suerte: 177

Dia muy positivo en lo que vas hacer con algunos obstáculos que deberás vencer. Asistes a un salón de clase. Límpiate con una vela blanca. Has una limpieza en tu casa saca lo que no te pones. Esperas algo que no llega ten calma lo que es tuyo te llega. Controla el mal carácter en tu entorno.

Trabajo: Llamadas importante por un cambio que hay donde trabajas. Un nuevo cargo que te ofrecen.

Salud: Consulta con médico especialista.

Amor: Visualiza los nuevos horizontes. Te enamoras de alguien del extranjero.

Parejas: Inicias una rutina de deporte con tu pareja. Sorpresas agradables con la familia. No olvides los que te ayudaron.

Solteros: Se consolida negocio que iniciaste. Te dan grandes protecciones. Rompes relaciones que no te hacen feliz.

Mujer: Necesitas de tu familia búscala no dejes que el pasado no te deje pensar. Debes hacerte una limpieza espiritual.

Hombre: Mantén la armonía en tu casa o hogar. Aumento de salario con alegrías. Deberás escoger entre dos caminos.

Consejo: Mantén la mente en positivo.

Cancer

Palabra clave: Dudas.

Número de suerte: 902

La estrella te acompaña en este dia. El mundo en tus manos. Cierras un ciclo e inicias otra. Nuevas oportunidades. Cambios necesarios o mudanza que debes hacer. Busca ayuda profesional con la persona que está a tu lado. Mujer amiga que te pide ayuda. No dejes pasar las cosas debes aclarar todo.

Trabajo: Debes cumplir con tus compromisos en lo laboral. Amiga que te ofrece un empleo.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Busca tu vida espiritual. Mantente firme en las decisiones que ya tomaste. Olvida el pasado.

Parejas: Decisiones que tomas para algo que vas hacer y vencerás todo a tu favor. Viajes por placer.

Solteros: Piensa bien las cosas no tomes decisiones que luego te traen problemas. Mudanzas definitivas.

Mujer: Amigos que te buscan para compartir. Madre pendiente de ti. Mantente alejada de personas conflictivas.

Hombre: Compra de flores amarillas para hacerte baños. Cuidado con lo que te involucras.

Consejo: No escuches chisme.

Leo

Palabra clave: Explorar.

Número de suerte: 319

Mudanza. Cambio necesario que debes hacer. Deja la tristeza. Hombre de poder que te apoya en algo que haces. Caminos abiertos. Bendiciones en este dia. La suerte a tu lado. Alegrías por una hermana enferma que logra resolver un tratamiento. Un nuevo amor que te cambia la vida.

Trabajo: La presencia de un hombre de poder en tu trabajo te ayuda a decir algo que te molesta donde estas.

Salud: Cuidado con las rodillas.

Amor: Realizas una pausa en lo amoroso en tu vida. Invitación a cenar que no aceptaras.

Parejas: Un ascenso que llega a tu vida. Un familiar que te busca. Solucionas algo en tu comunidad.

Solteros: Debes hacer ejercicios ya que eso mejora tu agilidad mental para los estudios. Harás un curso para la rutina que haces.

Mujer: Culminas algo será un fin. Metas y logros. Cambios en tu carro que debes hacer.

Hombre: Invitación a sitio de mucha música. Evita discusiones en la calle

Sales de la monotonía. Deja el pasado.

Consejo: Lucha, por tus sueños.

Virgo

Palabra clave: Experiencia.

Número de suerte: 061

Debes buscar unión con los tuyos para lograr solucionar los problemas económicos que viven. Nuevas energías en lo personal. Necesitas limpiar tu casa. Cuidado con una energía en tu casa. Busca ayuda espiritual. Compras de ropa para evento especial. No discutas con tu familia. Cansancio.

Trabajo: En los sueños que te planteas veras desilusiones. Pendiente con trabajo que realizas y se pierde.

Salud: Cuidado con las grasas.

Amor: Deja la tristeza, lo que pasó déjalo ir. Atiende tu vida sentimental. Un nuevo amor en tu vida.

Parejas: Todo depende de ti, tu futuro está en tus manos, adelante no veas para atrás. Todo llega de las manos de un extranjero.

Solteros: Éxito tiene un gran poder no tengas miedo adelante. Consigues lo que quieres tienes brillo adelante.

Mujer: Querida amiga ten calma ya que todo va a salir bien. Un hombre que te apoya y apuesta por ti.

Hombre: Cambio positivo se va a dar eso que buscas. Tienes muchas bendiciones y estas en un momento positivo.

Consejo: Trata a los demás como quieres que te traten a ti.

Libra

Palabra clave: Reconocer.

Número de suerte: 235

Debes estar seguro (a) lo que vas hacer o presentar en un grupo. Aléjate de personas chismosas. Vences obstáculos. Resuelves un problema en lo laboral ya que aclaras un comentario. Bendiciones en tu casa con la familia. Hijo (a) con logros en lo laboral. Todo pasa ten calma. Alegrías.

Trabajo: No tenga dudas en lo que vas hacer en tu entorno laboral. Escucha tu yo interno.

Salud: Malestar en un oído.

Amor: Alguien te pide apoyo en un problema personal. Aprende a canalizar los sentimientos.

Parejas: Deudas que logras cancelar y tu vida mejora. Controlas una discusión en tu casa o vida familiar.

Solteros: Pensamientos por una persona que no te conviene. Escogerás un mal momento para hacer reclamos.

Mujer: Debes entender lo que pasa en tu entorno. Cosas rápidas que llegan para ti. Lo que es tuyo llega.

Hombre: Cancelas facturas. Compra de vehículos. Alguien te ayuda en tu trabajo. Recibes un regalo.

Consejo: Nadie es tu complemento.

Escorpio

Palabra clave: Oportunidad.

Número de suerte: 058

Cambios que llegan que no esperabas. Por todo lo que has pasado has aprendido mucho. Una familia cercana que te ayuda en lo que estás pasando. Debes tener pensamientos positivos. Conoces a una persona especial y que cambia tu vida. Un nuevo amor a tu vida. Claridad en cambio.

Trabajo: Te ofrecen un empleo y no sabes si cambiar lo que tienes. Escucha consejo de personas adulta.

Salud: Estas sufriendo de calambres debes atenderlo.

Amor: Te pedirán en sitio público que acompañes a una persona enferma. La verdad a tu lado.

Parejas: La evolución está en tu camino nada ni nadie te detiene. Pondrás orden en tu vida familiar y con tu pareja.

Solteros: Compra de regalo. Debes procesar algo que ya pasó. Deberás hacer un sacrificio por ti.

Mujer: Todo pasa. No escuches chisme. Debes buscar el equilibrio con la familia de tu pareja.

Hombre: Logros y triunfos adelante. Cambio de rutina en tu vida familiar. Compras y ventas que te favorece.

Consejo: Apruébate a ti mismo.

Sagitario

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 222

Se activa la prosperidad en tu camino. Logros. Inicias estudios detenidos. Embarazo con sorpresa. Verás a muchas personas a tu lado. La estrella alumbra. Tendrás obstáculo pero los vences. Un amor del pasado que llega a tu vida. Ayuda al que pueda en esta vida. Reconocen tu trabajo. Regalos.

Trabajo: Lo detenido y sacrificios que tienes serán recompensados. No tomes decisiones apresurada.

Salud: Relájate.

Amor: Familia que te quiere te extraña, no te mantengas alejado (a). Alguien te dice al oído que te necesita y te ama.

Parejas: Un hombre que es abogado de la familia que te busca. Cambios de pensamientos. Algo con herencia.

Solteros: Llegó el momento que estabas esperando. Viajes corto. Celebraciones. Visitas inesperadas.

Mujer: Te sentirás mal por algo que digites de otra persona. Viaje con la familia a sitio de mucho frío.

Hombre: Arreglo de rejas en tu casa. Celebraciones o regalos inesperados. alguien querido que se va.

Consejo: Quien vive ofendido, vive atormentado.

Capricornio

Palabra clave: Alternativas.

Número de suerte: 590

Llegan personas nuevas a tu vida. Compromiso que logras con un vehículo. Alegrías por algo que quieres que te llega. Nuevos proyectos. La rueda de la fortuna a tu lado. Viaje por negocio. Ten calma lo tuyo llega. Cuidado con personas cercana que te hace doble cara. Felicidad, alegrías. Acuerdos.

Trabajo: El empleo esperado llega a tu vida. Logras en lo laboral el cambio que quieres.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Tristeza por alguien que no te corresponde. No te sientas solitario (a). Ten paciencia con tu pareja.

Parejas: Reconoces lo bueno de tu pareja y podrás ayudarlo a mejorar. Asistes al odontólogo con hijos.

Solteros: Te llamarán urgente de una oficina. Crece la confianza con una persona que te gusta. Salidas nocturna.

Mujer: Recibes un diagnóstico médico que te tranquiliza de una hermana. Algo con un libro.

Hombre: te comprometes por algo que tienes que hacer por otros. Hecho curioso en sitio de comida rápida.

Consejo: Negociar es tener habilidad.

Acuario

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 827

Organiza lo que vas hacer. Un nuevo plan de trabajo. Compra de ropa necesaria. Amiga del pasado que te busca. Te conectas con personas del extranjero. Dinero que recibes que estaba pendiente. Te entregan una vivienda. Compra de alimentos. Paseos nocturnos. Arreglo de vehículo.

Trabajo: Reencuentro con compañeros que soluciona diferencias. Se aclara algo importante en lo laboral.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Sorpresa con una carta de amor que recibes te sentirás alagado (a). Tristeza por desamor.

Parejas: Cuídate de personas falsas en tu trabajo. Discusiones en tu casa por problemas pasado. Viajes o salida de un sitio molesto.

Solteros: Éxitos y logros. Aclaras cosas del pasado. Buenas energías en un negocio. Conquistas a alguien que te gusta.

Mujer: Algo que estaba detenido o habías olvidado se activa. Algo legal que se resuelve, deja el miedo.

Hombre: Cambios en tu casa. La vida te bendice ya que tienes éxito y más éxito. Compra de ropa.

Consejo: Nadie es imprescindible.

Piscis

Palabra clave: Solidaridad.

Número de suerte: 811

Logros y triunfo sobre un dinero que estás esperando y llega. Cancelas muchas deudas. Viaje de ida y vuelta. Te vas con familiares que te visitan a paseo. Amiga del pasado que te busca y te apoya. El amor se activa en tu vida. Cambios necesarios en la casa. Escucha tus mensajes espirituales.

Trabajo: Lo esperado llega pero ahora no sabes que hacer. Decisiones importantes que debes tomar.

Salud: Cansancio. Hacer deporte.

Amor: Alguien te promete, serte fiel. Recibes una bendición en un regalo que te dan. Canaliza tus sentimientos.

Parejas: Indecisiones que debes enfrentar. Sueños o algo que quieres que logras por la ayuda de alguien conocido.

Solteros: Triunfos y logros. El amor llega a tu vida inesperadamente. En lo laboral te llaman de algo esperado.

Mujer: Buen momento en el amor, tendrás días con muchas sorpresas y en sitios íntimos donde vives, momentos inolvidables.

Hombre: Sentirás tristeza o vivirás la partida de una persona que debes tener cuidado con un dinero.

Consejo: Dedica tiempo en ti.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :