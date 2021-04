Caramel macchiato- Me llamo Holly Gibbons y soy la hija del dueño de la compañía aérea GBS Airlines. Debería estar aprovechando mis años en Yale para prepararme para el futuro, pero ¿en serio alguien piensa que voy a preocuparme por estudiar cuando voy a heredar una fortuna? El problema es que el pesado de mi padre se enfadó cuando descubrió que en vez de ir a clase estaba todo el día de fiesta, y me ha mandado a Little Falls, Arkansas, el pueblo donde nació, a casa de mi tía Molly, obligándome a trabajar en su rancho. ¡Pero no me conoce si cree que puede retenerme allí! Aunque lo de quitarme las tarjetas de crédito y dejarme sin dinero es un golpe bajoà Me llamo Clark Barrett y vivo en una caravana en Little Falls. Me hubiera encantado ir a la universidad y estudiar Ingeniería aeronáutica, pero es un sueño imposible, porque desde que mi madre nos abandonó soy el cabeza de familia. Trabajo desde los catorce años en el rancho de Molly y Adam para pagar las facturas y las deudas. La vida me obligó a valerme por mí mismo muy pronto, y no me quejo. Soy muy curioso, y me apasionan los manuales de mecánica.

Autor: Pat Casalà

Genero: Novela Romántica

Páginas: 324

