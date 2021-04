Chile | Destapan millonario negocio inmobiliario del Ejército en Antofagasta: Exigen que terrenos no sean vendidos y se destinen a proyectos sociales

Antofagasta es una de las ciudades con mayor necesidad de viviendas en el país. Basta un recorrido por la “Perla del Norte” para encontrar que en las laderas de sus cerros se levantan campamentos, cuyo número ha aumentado a 89 en la región debido al empobrecimiento por la pandemia, que ha incrementado aún más la desigualdad en la capital regional.

Es en este escenario que la falta de terrenos para construir viviendas y la especulación inmobiliaria se ha vuelto un constante freno para permitir a miles de antofagastinos acceder al sueño de la casa propia. Es en este escenario, sin embargo, donde el propio Ejército de Chile tiene en sus manos miles de hectáreas de terrenos, que en lugar de ser puestos a disposición de la urgente necesidad de viviendas, han sido vendidos por cifras no transparentadas a inmobiliarias.

Es así que en el sector sur de la ciudad se levantan decenas de nuevos edificios, en terrenos que pertenecieron al Ejército y fueron vendidos a las inmobiliarias que realizan un lucrativo negocio.

Ese fue el tema que trató durante este lunes en un conversatorio el programa “Ciudadano Videla”, que contó con la participación del Capitán (R) del Ejército Rafael Harvey, quien denunció hechos de corrupción en la institución castrense siendo víctima de espionaje tras sus acusaciones, el Diputado de la región Esteban Velásquez y la dirigenta social Maribel Méndez, además de la conducción de Sebastián Videla.

En la oportunidad, el programa transmitido mediante redes sociales dio a conocer que solo ahora se está licitando un terreno del Ejército en Antofagasta, en más de 8 mil millones de pesos.

El Diputado por Antofagasta, Esteban Velásquez, indicó que solo “En la región de Antofagasta son 687 mil hectáreas entregadas a FFAA. Esta región es una de las que más terrenos e inmuebles ha entregado a FFAA“, indicando que los terrenos fueron entregados en los años 70 y 80 a las FFAA para sus funciones, pero que “lo que ayer parecía normal hoy tiene que corregirse” y que hoy en día Bienes Nacionales tiene la facultad para determinar que estos terrenos sean restituidos y darles otros usos.

“No corresponde que un bien de uso público cuyos dueños son todos los chilenos sean un negocio para las FFAA”, indicó Velásquez.

Al respecto se refirió también el Capitán (R) Rafael Harvey, quien señaló que son hechos que deben ser frenados por la ciudadanía.

“El Ejército va a hacer cuanto les permita la autoridad civil hacer. Si no esta el control del Ministerio de Defensa, que ya no tiene ninguna ascendiente de mando porque los ven como su guardia pretoriana que los defenderá de otro estallido social. Pero aún así en la historia van a ser lo que se les permita ser y si se les está permitiendo enajenar terrenos, no dar cuenta de donde van esos dineros, bueno, lo van a seguir haciendo“, indicó Harvey.

Asimsmo, señaló que hay situaciones similares en Viña del Mar, La Reina y la misma Escuela Militar, para lo cual se requiere actuar del Gobierno y si este no lo hace, el poder legislativo y sino de manera judicial. Sugirió además que se realice una acusación constitucional a los generales que se vean involucrados.

Por su parte la dirigenta social Maribel Méndez indicó que este caso “es una evidencia mas de la desconexión de la autoridad y ffaa con la ciudadania, la última encuesta de techo chile de este año arrojó un último catastro que evidencia que nuestra zona aumentó de 79 a 89 en nuestra ciudad. Después se preguntan por qué la ciudadanía está tan molesta. Es por la falta de moralidad y ética para tratar los temas que la ciudadanía está reclamando“, señaló.

El conductor del espacio, Sebastán Videla, quien además es aspirante al municipio en Antofagasta, indicó que resulta inentendible que estos terrenos del Ejército sean vendidos e hizo un llamado a “que estos terrenos sean puestos a disposición para construir proyectos sociales en Antofagasta, como parques, áreas verdes y viviendas que vayan en beneficio de la ciudadanía“.

Vea el programa completo: