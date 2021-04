El base de los Phoenix Suns, Chris Paul pasa a Magic Johnson en la lista de asistencias de todos los tiempos en la NBA.

Otro día, otro récord para Chris Paul. Después de derrotar inicialmente a Oscar Robertson en la lista de asistencias de todos los tiempos el mes pasado, el Point God volvió a hacerlo el lunes cuando el base de los Phoenix Suns superó al gran Magic Johnson para reclamar el quinto lugar con un total de 10.142 asistencias.

Eso es un montón de asistencias (a través de la NBA).Haz una reverencia, CP3.

Congrats to @CP3 of the @Suns for moving up to 5th on the all-time ASSISTS list! pic.twitter.com/A1pSyFyZTD

— NBA (@NBA) April 20, 2021