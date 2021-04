El problema de no reconocer las emociones (Alexitimia) + Test para detectarla

Alexitimia o «No siento nada» por Braulio Jatar Alonso

La alexitimia es un término griego que significa «sin palabras para los sentimientos». Las características principales son la incapacidad de nominar y describir sentimientos.

Samantha Rodman, psicóloga clínica, habla de su experiencia con esta enfermedad y cuenta que algunas personas vienen a la terapia indicando que sus parejas parecen no tener ninguna empatía en absoluto. «Actúan centrados en sí mismos, y parecen totalmente inconscientes de los sentimientos más profundos de su pareja.

Alan Bellows, fundador de DamnInteresting.com anota que los alexitímicos también son incapaces de apreciar la motivación emocional de los demás, y por lo general encuentran las emociones de otros desconcertantes e irracionales. «Algunos casos de alexitimia son neurológicos; lo que significa que son causada por una deficiencia en las vías cerebrales que procesan la emoción. Otros desarrollan alexitimia psicológica como medida de autodefensa contra el trastorno de estrés emocional indigerible, tales como enfermedad terminal, o post-traumático.

La alexitimia puede, en algunos casos, ser producto de una depresión intensa» Hay personas que sufren lo que se denomina trastorno afectivo estacional, que es un tipo de depresión que se ve afectada por los cambios de luminosidad provocada por la estación otoño; es decir, se inicia en los meses de octubre y noviembre cuando las horas de luz se ven reducidas en el hemisferio Norte. Fuente Inteligencia Emocional en Situaciones Extremas

La inteligencia emocional es para administrar las emociones, el suprimirlas trae más problemas. ! No lo intentes!. Aquellas personas con carencias emocionales, viven una vida decolorada y su entorno, es quien más sufre las consecuencias.

Gerenciar las emociones es ACTIVAR cada una de ellas con la dosis adecuada, en el momento oportuno. Aquellos que buscan aminorar las pasiones propias o ajenas, por medio de una especie de lobotomía moderna, pueden estar simplemente sustituyendo un problema por otro.

Aristóteles advertía: “Enojarse es fácil. Enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto; eso si que es difícil”.

Como bien dijo Paracelso , el «padre de la toxicología» «dosis sola facit venenum» – la dosis hace al veneno –

El test que presentamos a continuación evalúa la posible existencia de alexitimia.

El test está formado por 37 preguntas.

FUENTE CEPVI.COM

1. Cuando me preguntan qué emoción estoy sintiendo, a menudo no sé que responder.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. Me siento inseguro sobre las palabras que he de utilizar al describir mis sentimientos.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3. Prefiero explorar la complejidad emocional de mis problemas a describirlos sólo en base a hechos prácticos.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

4. Cuando otras personas se sienten ofendidas o disgustadas, es difícil para mí imaginar qué es lo que sienten.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

5. La gente suele decirme que describa mejor mis sentimientos, como si no los hubiese elaborado suficientemente.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

6. El sexo como diversión me parece carente de sentido.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

7. Puedo describir fácilmente mis emociones.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8. No se puede funcionar en la vida sin ser consciente de tus emociones más profundas.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

9. A veces la gente se enfada conmigo sin que yo pueda imaginar el motivo.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10. La gente me dice que no presto la debida atención a sus sentimientos, cuando de hecho ¡hago todo lo que puedo para entender lo que me dicen!

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

11. Cuando me disgusto encuentro difícil identificar los sentimientos que me han llevado a ese estado.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

12. Usualmente me resulta difícil describir mis sentimientos hacia otras personas.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

13. Prefiero quedar para realizar actividades físicas con mis amigos en lugar de discutir las experiencias emocionales de cada uno de nosotros.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

14. No suelo soñar despierto.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

15. No me gusta que la gente dé por hecho que yo debo entender o adivinar sus necesidades… ¡es como si quisieran que yo les leyera el pensamiento!

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

16. A veces mi cuerpo me produce sensaciones confusas.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

17. Para mí el sexo es más una actividad funcional que emocional.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

18. Algunas personas me han dicho que soy frío o que no sé reaccionar ante sus necesidades.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

19. No sueño a menudo y, cuando lo hago, mis sueños me parecen bastante aburridos.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

20. Mis amigos me suelen indicar de alguna manera que actúo más con el cerebro que con el corazón.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

21. No puedo identificar sentimientos que vagamente intuyo desarrollándose dentro de mí.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

22. A menudo pregunto a otras personas cómo se sentirían ellas si estuviesen en mi situación personal (sea cual sea la situación), ya que ello me ayuda a entender lo que debo hacer.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

23. Cuando establezco mis prioridades doy la misma importancia a los sentimientos que a las cuestiones prácticas.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

24. Utilizo mi imaginación principalmente para fines prácticos, por ejemplo para solucionar un problema, desarrollar una idea o construir un objeto útil.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

25. A menudo me siento incompetente, molesto, incómodo o incluso llego ocasionalmente a sentir malestar físico en situaciones sexuales.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

26. Algunas veces, cuando estoy implicado en relaciones personales difíciles o turbulentas, desarrollo síntomas físicos confusos

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

27. Tengo tendencia a valerme de otras personas para interpretar los detalles emocionales de las situaciones personales o sociales.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

28. No me gustan las conversaciones en las que la mayor parte del tiempo se dedica a discutir sobre cuestiones emocionales en vez de dedicarlo a hablar de actividades cotidianas, ya que ello va en detrimento de mi diversión.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

29. Con frecuencia experimento confusión acerca de lo que la otra persona desea en una relación sexual.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

30. Las personas con las que he tenido relaciones más estrechas se han quejado de que las he descuidado desde el punto de vista emocional.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

31. Me gusta cuando alguien describe los sentimientos que experimenta en circunstancias similares a las mías, porque eso me ayuda a ver cuáles podrían ser mis propios sentimientos.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

32. Mi imaginación es frecuentemente espontánea, impredecible e involuntaria.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

33. Cuando ayudo a otras personas prefiero asistirlas en tareas prácticas antes que aconsejarlas sobre sus sentimientos.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

34. Tengo sensaciones físicas desconcertantes que incluso son incomprensibles para mis amigos, mis conocidos u otras personas.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

35. Siento confusión cuando trato de describir cómo me siento ante un acontecimiento importante.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

36. Mi imaginación no suele ser espontánea y sorprendente, sino que más bien la utilizo de forma controlada.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

37. Tomo las decisiones basándome más en mis principios que en mis sentimientos viscerales.

Muy de acuerdo

De acuerdo

No sé

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Braulio Jatar Alonso

Editor Reporte Confidencial l Abogado 18342 l Comunicador SNTP 8248 l Locutor 17210 I Profesor Inteligencias l Escritor l 7 libros amzn.to/2G3W6ja I Preso Político #ONU #OEA Twitter @BrauliojatarA Facebook Braulio Jatar Alonso

Apóyanos Compartiendo :