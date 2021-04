España | Superliga europea en directo: El Manchester City confirma que deja la competición

22:43 horas: Avanza ‘Cope’ que ha terminado la reunión telemática entre los 12 fundadores de la Superliga. Todos continúan en el proyecto, excepto el Manchester City, que ya ha anunciado de forma oficial que no formará parte del proyecto. El Chelsea tiene dudas acerca de continuar, pero no ha dicho que se vaya. Los tres españoles, siguen.

22:40 horas: Raheem Sterling, jugador del Manchester City, se pronuncia acerca de la salida de su club de la Superliga en Twitter: «Vale, adiós». Guardiola y De Bruyne se habían posicionado también en contra.

22:35 horas: Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se pronuncia acerca de la renuncia del Manchester City de la Superliga: «Estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo al Manchester City a la familia del fútbol europeo. Han demostrado una gran inteligencia. Son un activo real para el juego y estoy encantado de trabajar con ellos para mejorar el futuro».

22:27 horas: ¡El Manchester City se sale de la Superliga! El club emite un comunicado que lo oficializa. Confirman que han iniciado los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla la Superliga.

22:20 horas: En estos momentos, los 12 clubes de la Superliga estarían debatiendo si continúan adelante con el proyecto o si, finalmente, lo disuelven. La presión sobre los clubes, sobre todo ingleses, es máxima. La plantilla del Liverpool ha mostrado su rechazo a través de un comunicado, Guardiola y De Bruyne -entrenador y capitán del Manchester City- también y los aficionados del Chelsea se han manifestado en los aledaños del estadio, antes de que se iniciara el partido de los blues, provocando su retraso. A eso, se suman las presiones constantes de Boris Johnson, lo que podría provocar que el big-six abandone en bloque la competición. Florentino Pérez se pronuncia en unos minutos en ‘El Larguero’.

22:10 horas: ¡SE PRONUNCIA JORDAN HENDERSON! El capitán del Liverpool deja clara la postura totalmente contraria del vestuario a la entrada del club en la Superliga: «No nos gusta y no queremos que ocurra. Es nuestra postura colectiva. Nuestro compromiso con este fútbol y estos seguidores es incondicional. Nunca caminarás solo.»

22:05 horas: ¡Boris Johnson se vuelve a pronunciar! El primer ministro del Reino Unido dice que si se confirma la salida de Chelsea y Manchester City de la Superliga «es la decisión correcta». Además, anima a los otros 10 clubes fundadores del proyecto a que «sigan su ejemplo».

22:00 horas: Más reacciones. Tras la dimisión del vicepresidente del Manchester United, la familia Glazer -propietaria del club- estaría planeando la idea de vender el club, según informan desde Inglaterra.

21:44 horas: En el Barcelona no tienen nada clara su continuidad dentro de la Superliga. La presión social y la posible renuncia de Manchester City y Chelsea han provocado un debate interno en el club, tal y como adelanta el Diario Sport. La inestabilidad actual del proyecto pueden derivar en una renuncia próxima de la entidad presidida por Laporta.

21:36 horas: La Juventus desmiente que Agnelli haya dimitido como presidente del club, según informa en Twitter Arancha Rodríguez.

21:22 horas: La presión en estos momentos sobre los 12 fundadores de la Superliga es inmensa. Hay rumores de dimisión de Andrea Agnelli como presidente de la Juventus, además de una posible renuncia en bloque de los seis equipos ingleses, debido a la fuerte respuesta contraria por parte de los aficionados, de la Premier y hasta del Gobierno de Johnson.

21:15 horas: Según informan Talksport e Independent, Agnelli habría dimitido como presidente de la Juventus. Cabe recordar que es la mano derecha de Florentino Pérez en el proyecto de la Superliga, de la que es vicepresidente.

21:12 horas: Informa ‘Cope’ que la reunión entre los 12 fundadores de la Superliga está ya en marcha de forma telemática.

21:07 horas: Ojo porque el FC Barcelona no entraría en la Superliga sin la aprobación de la Asamblea de Socios. Según informan en TV3, Laporta incluyó esa claúsula en el documento de fundación de la competición.

21:03 horas. ¡Primera dimisión en uno de los clubes fundadores! Ed Woodward, vicepresidente del Manchester United, deja el club tras nueve años en el cargo. Empiezan las tensiones internas en el conjunto red devil, uno de los principales impulsores de la Superliga.

20:55 horas: Informa ‘El Larguero’ de una reunión de urgencia en las próximas horas de los 12 clubes fundadores de la Superliga. El gobierno británico, con Boris Johnson a la cabeza, están insistiendo al big-six inglés para que dé marcha atrás y abandone el proyecto. Cabe recordar que esta tarde se ha celebrado una reunión entre los 14 equipos restantes de la Premier en la que no descartan tomar todas las medidas disponibles para evitar que se ponga en marcha la nueva competición.

20.37 horas: El lío que hay alrededor de Stamford Bridge es monumental. La manifestación de los hinchas del equipo inglés contra la Superliga ha obligado a aplazar durante unos minutos el duelo de la Premier League que enfrenta a Chelsea y Brighton.

🎙Petr Cech 🇨🇿: “Let me sort this out. Let the bus go in. Give people time.» [ @phillipjames4 ] #CFC #SuperLeague

20.35 horas: Es la noticia de la tarde. Primero fue el Chelsea y ahora es el Manchester City el que está preparando todos los papeles para abandonar la Superliga. The Sun informó en exclusiva y tanto ESPN como SKY corroboran que el equipo citizen va a abandonar la Superliga.

Manchester City pulling out of Super League. City have told organisers they no longer want to be part of the £4.6billion scheme. Full details coming @SunSport @TheSunFootball @TheSun

— Martin Lipton (@MartinLipton) April 20, 2021