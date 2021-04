Están vacunando en ministerios y sitios clandestinos, según Julio Castro

El médico especialista en infectología Julio Castro dijo este martes que ha recibido información sobre vacunación en ministerios y sitios clandestinos, y de que hay un mercado negro de vacunas contra el covid-19. A su juicio esto no solo es preocupante por el origen de estas dosis sino porque esto contribuye a que exista más corrupción.

Castro criticó que pese a que han llegado varios lotes de vacunas al país no exista un cronograma formal de vacunación sino un «desorden» y agregó que en los demás países no se empieza a vacunar a un grupo hasta que la fase anterior haya finalizado. «En Venezuela no ha sido así, no hay ningún boletín oficial ni cronograma de vacunación, ni perfil de vacunados, uno espera que dijeran cada día o 2 días que vacunaron tantos y hasta ahora no ha habido ninguna información oficial sino notas periodísticas a la ligera que no tienen datos confiables».

Aseveró que existe un mercado negro de vacunas. «Cuando ofrecen estas vacunas es importante preguntarse cuál es la cadena de frío, cómo llega hasta a mi esta vacuna y qué garantías tiene. Esto es una muy mala señal porque las personas deben vacunarse en centros de vacunación y hospitales», expresó. «Además, al pagar la vacuna estas aumentando la corrupción, es una cuestión moral».

«Me han llegado familiares, amigos, personas que les ofrecen llevarle la vacuna en delivery; y hay sitios irregulares de vacunación en ministerios, oficinas gubernamentales. Estos no son centros de vacunación primaria», fustigó.

En este mismo orden de ideas, precisó que de las 500 mil vacunas que han llegado al país no se sabe cuántas se han colocado. Rusia dijo que enviaría 10 millones, pero no ha enviado sino un 1% de esas dosis. «La vacunación es muy lenta, deberíamos estar mucho más adelantados».

«En un país normal deberíamos haber vacunado al personal de salud y a personas mayores de 55 años. Así que las personas de 40 o 50 años deberían ser vacunadas en julio, pero no se ha empezado como tal con las personas mayores, no existe una vacunación masiva por lo que vemos que los mayores de 50 o 55 años van a tardar todo el 2021 para vacunarse» y sentenció «colocar 24 millones de vacunas es un reto. Si todos los venezolanos no ponemos de nuestra parte no lo vamos a lograr nunca, esto implica financiamiento, logística, ayuda del sector público y privado. Debe ser una cruzada nacional».

Este viernes, 4 personas fueron detenidas por ofrecer vacunas contra el covid-19 en el mercado negro, informó el TSJ oficialista. «Una mujer y tres hombres (…) estaban vendiendo dos vacunas contra el covid-19 en 280 dólares, a través de la página Marketplace» de Facebook, indicó el TSJ en Facebook. «Dos ampollas de la presunta vacuna» además de «34 frascos de bromuro de rocuronio», antibióticos inyectables y ampollas de tramado fueron incautadas.

Según AFP, varias fuentes han dicho que hay «dosis a 300 dólares» y «vacunas a 600». Sin embargo, no ha sido posible verificar estas afirmaciones o una venta ilegal.

Covax

Castro reiteró que estamos en el peor momento de la pandemia con la segunda ola y dijo que pese a que el pico «va a bajar» durante los próximos días, «no hay que bajar la guardia porque vendrá la tercera ola».

«El porcentaje de ocupación de ventiladores ha sido el más alto desde que empezó la pandemia, la afluencia de terapia intensiva, el número de fallecidos es el más alto. La curva sigue subiendo y en algunas zonas de Caracas o Puerto La Cruz es normal que empiecen a bajar los caso pero cuando vemos el país en conjunto la transmisión sigue siendo alta. Estamos en la segunda onda pandemica y vendrá una tercera ola como ha pasado en los demás países».

En este orden de ideas, recalcó que lo más importante es la vacunación masiva de la población y refirió al sistema Covax al que calificó de «bastante transparente». En palabras de Castro cuando el Covax ofrece el plan de vacunación, los países deben elegir si van a aceptar las vacunas que ofrece el mecanismo o si es el país quien decidirá las dosis que recibirá.

«Venezuela tuvo que pagar un extra para decidir que vacuna comprar, sabemos que hay un veto a la de AstraZeneca, Pfizer y la de J&J. Es importante saber que AstraZeneca produce el 70% de las vacunas de Covax y si se bloquean dejarías de recibir más de 2 millones y medio de vacunas. Ya no estarías hablando de que Venezuela va a recibir millones de vacunas sino 250 mil vacunas y se va a retrasar el calendario».

Precisó que al no permitir la vacunación con AstraZeneca, J&J y la de Pfizer solo queda disponible la vacunación con Moderna y Sinopharm. Para Castro resulta «incomprensible» como si la Administración de Maduro tiene buena relación con China y Rusia no se han hecho acuerdos para que ingresen más vacunas de la Sinopharm y la Sputnik- V.

«No pienso que haya mala intención, pero el gobierno ruso probablemente entre cambiar vacunas por petróleo y pagarlas chicnchin preferirá vacunas por petróleo. Pero, el calendario de vacuna rusa no se ha cumplido y no tenemos ni el 2% de las vacunas que prometieron hace unos meses», subrayó.

Sobre las diferentes variantes que hay en el país, Castro explicó que las variantes (brasileña, Reino Unido y otras) se van a distribuir por el mundo. Cada país de aquí a unos meses tendrá una proporción de una u otras, dependiendo de quienes llegan al país».

«Así que el único chaleco antibalas sigue siendo lavado de manos, uso de mascarilla y mantener la distancia social porque el manto de invisibilidad tardará mucho más».