+VIDEO | Inger Devera: “Nadie está en una relación tóxica porque quiere”

La reconocida bailarina de origen venezolano y ex esposa de Nacho, Inger Devera ofreció un live con Ismael Cala, donde tocaron el tema de las relaciones tóxicas. Por lo que, la mujer dio su punto de vista acerca del asunto y dejó claro que nadie está en un relación conflictiva sólo porque quiere.

«Hay gente que piensa que quien está en una relación tóxica esta allí por gusto… creo que es bien delicado y si hay alguien aquí que tiene un amigo o familiar no crean que una persona está en una relación toxica porque quiere, muchas veces hay temas internos que no están resueltos y estamos envueltas en una relación y no entendemos porqué estamos allí, y tampoco sabemos como salir», dijo.

«Entonces es importante tener suficiente jamás piensen que la persona esta allí porque quiere hay una cantidad de factores que desconocemos y es demasiado irresponsable decir que una persona esta allí por placer, están enfermos los dos de alguna manera, están en un estado neurosis», mencionó.

«Nosotros no somos nadie para juzgar a otros», añadió Cala.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

