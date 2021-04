Productor insinúa que una serie de Marvel podría tener varias temporadas

Aunque es probable que los fans se sientan decepcionados si buscan una segunda temporada de ‘WandaVision’, hay una buena noticia para las producciones de Marvel, ya que ‘Loki’ podría tener varias temporadas.

La posibilidad, y duda, se origina gracias a Nate Moore, quien trabaja como productor en la serie de Disney+.

El tema surgió en un artículo en el que se analizaba la elección de Disney de inscribir ‘WandaVision’ en los Emmy como Serie Limitada, frente a la categoría más abierta de Serie Dramática para ‘The Falcon and the Winter Soldier’, lo que hablaría de una próxima entrega.

De igual forma parece que ‘Loki’ podría tener varias temporadas, debido a que Moore ha dicho que hay una elaborada mitología en juego, que podría extenderse durante más de una temporada.

Podría decirse que no es una sorpresa, dado que la estrella de la serie, Tom Hiddleston, dijo recientemente que la razón por la que tantos fans conectan con Loki es exactamente esa profundidad del personaje y de la historia.

«Lo que me viene a la mente, y probablemente no sea un secreto, es que creo que hay mucha narrativa en Loki que es realmente irreverente e inteligente y genial, pero también se presta a múltiples temporadas de una manera en la que no es algo puntual«, dijo Moore.