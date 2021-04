Liliana y Lilibeth Morillo hablaron sobre la polémica que gira entorno a su familia.

En una entrevista para el canal de Youtube de Viviana Gibelli, las cantantes y actrices comentaron cómo llevan las críticas al ser un foco de farándula por su situación familiar con José Luis Rodríguez «El Puma».

Por este motivo, Liliana expresó que dejaron entrar a la prensa y a todos en su vida pero fue un error «Hubieramos podido ser más privados, sin embargo mientras la gente más quería, más conocía, más querían saber. No me molesta, sin embargo es díficil de manejar, no hay privacidad, no hay nada oculto».

Liliana dijo que por su parte ha aprendido a vivir con eso y gracias a su personalidad reveló «Me importa un comino lo que piense la gente, me importa mi paz mental y mi familia, ese mounstro hay que aprenderlo a domar».

Ahora bien, en el caso de Lilibeth es distinta la situación porqué odia las tramoyas y más sobre temas personales y delicados «Nunca me afecto, siempre fue algo natural, pero la polémica no es de mi agrado».

Finalmente, la artista dijo que mientras estén en el mundo de la farándula «Siempre se aprovechan de escándalos para surgir pero eso no se mantiene».

