México | Denuncia Adrián de la Garza a Samuel García ante la FGR

Una denuncia de hechos y la ratificación de esta en contra de Samuel García Sepúlveda, candidato al gobierno estatal por el partido Movimiento Ciudadano, y contra quien resulte responsable, presentó esta tarde ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), el candidato a gobernador por la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos.

Entregó diversos documentos que dan muestra de la procedencia presuntamente ilícita de recursos que el candidato a la gubernatura, Samuel García Sepúlveda y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, ha utilizado en diferentes operaciones inmobiliarias, así como documentos que dan constancia de inconsistencias en los informes de fiscalización de la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano.

“Lo importante de esto es que se está presentando la denuncia, con datos muy claros, tendrá que determinar la Fiscalía General de la República y hacer una investigación correspondiente. Lo que estamos demostrando es que Samuel García ha estado mintiendo”, explicó De la Garza Santos.

De acuerdo con indicios aportados en la denuncia, Samuel García ha erogado 7.6 millones de pesos más de lo que ha reportado haber recibido para tal fin: informó recibir 14.8 millones de pesos y ha gastado 22.4 millones.

El candidato de la alianza “Va Fuerte por Nuevo León”, llamó a las autoridades competentes a realizar una investigación de fondo e imparcial y que se tome las medidas conducentes y contundentes, como el aseguramiento de bienes, cuentas bancarias y lo que resulte, para evitar que éstos actos se sigan repitiendo.

Para el aspirante tricolor, su contrincante de MC ha presentado conductas sospechosas, y sistemáticas por ocultar información sobre el origen de sus recursos; no obstante, dijo que cuenta con un cúmulo de evidencias en este sentido, que entregó en la Fiscalía.

El Ministerio Público será el encargado de investigar y determinar si hay lugar al ejercicio de la acción penal, mientras De la Garza aclaró que, por deber cívico, intenta demostrar que su contrincante miente constantemente a la sociedad y a los medios de comunicación.

Calificó de inmadura la reacción de García Sepúlveda al anuncio de la denuncia.

Entre la cantidad de documentos entregados a la FGR, destacan varios tratos de adquisición de bienes inmuebles en las zonas más exclusivas de San Pedro y con valores muy inferiores a los del mercado; por ejemplo, dos departamentos y un penthouse con valor comercial de 45 millones de pesos que el candidato de MC pagó en 13 mdp y que además no fue una transacción común donde se entrega dinero a cambio de una escritura, si no que le fue entregado como pago a una supuesta deuda cuyo origen no se especifica. Este tipo de operaciones son utilizadas con frecuencia para el lavado de dinero.

El mismo tipo de negocios realiza su padre y el propio Samuel desde hace años y para ejemplificar, destaca que, al poco tiempo de egresar de su carrera en 2014, adquirió propiedades por un valor de 28.8 millones de pesos.