NBA: Magic Johnson: “Stephen Curry es el MVP”

La leyenda del equipo de los Lakers y de la NBA, Magic Johnson cree que el base de los Golden State Warriors, Stephen Curry debería ser el MVP esta temporada.

Sabes que la carrera por el Jugador Más Valioso de la NBA está reñida cuando decir que el base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, debería ser el Jugador Más Valioso de la liga, se considera una buena opción. Esto es exactamente lo que dijo y cree la leyenda del baloncesto Magic Johnson.

It’s hard to deny Steph Curry from being the NBA’s MVP! He is the #1, #2, and #3 option for the Warriors and is STILL dominating!!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 19, 2021