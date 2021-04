Nueva opción | Instagram tendrá mensajes cifrados

Que Instagram pertenezca a Facebook, igual que WhatsApp, no significa que tenga acceso a la misma tecnología o al menos, no a toda; así se explica que una de las funciones más usadas en WhatsApp y Facebook, los mensajes cifrados, aún no estén disponibles en Instagram.

WhatsApp lleva ya años ofreciendo mensajes cifrados de extremo a extremo; es decir, que la clave usada para encriptar el texto no es compartida con nadie. Por lo tanto, ni siquiera la propia WhatsApp es capaz de leer los mensajes que enviamos.

Esa es la opción que buscamos si realmente priorizamos nuestra privacidad, pero hasta ahora esa no ha sido una prioridad para Instagram al centrarse en sus funciones de red social.

Eso está cambiando, ya que cada vez más gente usa Instagram como app de mensajería; especialmente cuando recientemente Facebook permitió unir Instagram con Facebook Messenger para enviar mensajes entre ambos servicios.Instagram está en medio de una importante renovación, con la llegada de una funcionalidad parecida a Clubhouse, con salas de audio; y también recibirá mensajes cifrados de extremo a extremo.

Así será

Instagram aún está probando la implementación de los mensajes cifrados y por eso, hasta ahora en la versión en desarrollo de la app sólo había un botón que permitía iniciar una conversación privada.

Con la última actualización, ahora cuando vamos a enviar un mensaje a un usuario aparece una nueva opción llamada “Usar cifrado de extremo a extremo”, aunque también se podría traducir como “cifrado de punto a punto”, ya que es otra acepción usada.

Esta opción aparecerá activa por defecto, o al menos eso es lo que parecen indicar las capturas; no está claro tampoco qué ventajas tendría desactivarla, ya que eso supondría que un atacante, o la propia Instagram, podría leer nuestros mensajes como ya es posible ahora.

Por el momento, no hay fecha concreta para la llegada del cifrado de mensajes, pero viendo cómo está avanzando su implementación no sería de extrañar que Instagram lo anunciase en las próximas semanas. De hecho, una gran oportunidad está muy cerca, el Facebook F8 Refresh, su gran conferencia que tuvo que cancelar el año pasado por la pandemia, pero que este año se celebrará el próximo 2 de junio; en años pasados, en este evento se han anunciado novedades para WhatsApp e Instagram, así que podemos esperar cualquier cosa.

