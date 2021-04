Yubis Guzmán: la venezolana que impacta a Argentina con sus retratos de mascotas

1152302

Santiago de Chile.- La historia de Yubis Guzmán demuestra que uno debe hacer lo que ama más allá de las adversidades. Esta ilustradora y artista plástica de 24 años tiene un talento único para pintar retratos de mascotas y en un año ha vendido sus obras en 13 países.

“Amo mis animales y por eso los ilustro. De verdad que Él Señor abrió las puertas y las sigue abriendo. Tengo mi tienda virtual, donde estoy vendiendo accesorios, y pronto publicaré mi curso online”, sostiene la joven, que no siempre tuvo el viento a su favor.

Yubis tuvo que abandonar sus estudios en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) para emigrar a Buenos Aires.

“Pinté muchos cuadros de animales estando en Venezuela. Vendí algunos y muchos otros los regalé, pues no se vendieron”, cuenta.

Pero hay un episodio que casi la hizo desistir de su norte. “Un día me fui a El Junquito a venderlos en una feria y ese día llovió. No vendí ni uno solo, fue horrible. Después de ese día tan gris, pensé que nunca iba a vivir del arte”, explica.

Sin embargo, no desistió y este sábado 17 de abril cumplió tres años de haber llegado a Argentina.

«Comencé a trabajar en una tienda de ropa. Después de un mes, conseguí trabajo en una panadería. Ahí entraba a las 5:30 am y salía a la 1:30, así que me quedaba el resto del día y me inscribí para sacar el profesorado. Es a una hora de distancia, así que me compre una bicicleta para llegar a tiempo a las clases», recuerda la caraqueña.

Mientras estudiaba y trabajaba en la panadería, seguía recibiendo encargos, la mayoría de retratos humanos dibujados con lápiz. “Después comencé a pintar de nuevo mascotas y a publicar los dibujos y es en ese momento cuando comienzan a llegar los pedidos. Tenía tantos pedidos que no podía con la Facultad, la panadería y la pintura, así que renuncié a la panadería hace casi un año y desde ese momento me dedico al arte a tiempo completo”, relata Yubis, cuyos trabajos pueden verse en la cuenta de Instagram @petsart_yubis.

— ¿Cómo valoras a los venezolanos migrantes en el mundo?

—Creo que a todos los venezolanos que salimos de nuestra tierra en busca de un mejor futuro los puedo describir con una sola palabra: ¡valientes! No es fácil dejar a los tuyos, no es simple dejar tu tierra, pero como decimos, ‘los buenos somos más’, así que somos muchos los venezolanos que hemos salido a dejar el nombre de nuestro país en alto.

— ¿Qué percibes de ellos?

—Visión, ganas de superarse, de emprender y de seguir adelante.

— ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tus vivencias en Argentina?

—El crecimiento que se puede tener cuando se trabaja duro, con amor y constancia. Tengo amigos que han emprendido en este país y les va muy bien. Me encanta que no me sienta ni perseguida ni acosada por la xenofobia, pues en este país saben recibir bien al extranjero y eso ayuda muchísimo, porque sientes que puedes trabajar con libertad.

— ¿Qué mensaje le da a la migración venezolana en Chile y el mundo?

—Todos queremos que Venezuela tenga un cambio. No hay que perder las esperanzas. Hay que orar y confiar en Dios. ¡Todo pasa! Ahora que estamos en muchos lugares del mundo, debemos de ser ejemplo, trabajar y ganarnos la vida honradamente. Tenemos que abrazar los valores que nos inculcaron, para así dejar el nombre de nuestro hermoso país en alto.

Por @CronicasDeChile

Redacción El PitazoMigración

