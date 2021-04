Adriana Azzi: Horóscopo del 21 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 21 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Intereses.

Número de suerte: 920

Irás a sitio a disfrutar con una persona especial. Nuevos proyectos Terminas estudios. No dejes nada detenido. Se desmejora algo que quieres. Sientes la oportunidad de algo nuevo. Alguien llega a tu casa que te ha estado llamando y no le quieres atender. Nuevos planes. Reunión importante

Trabajo: Dificultades que debes vencer. Pon de tu parte para que nada te quite la idea de dejar las cosas. Si se cierra una puerta se abre otra.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Tu relación afectiva te dará alegrías y nuevas emociones. Cambio y decisiones que se aceleran.

Parejas: Logras que tu pareja y tu se entiendan. Se coordina una ganancia entre tú pareja y tú.

Solteros: Personas allegadas que te invitaran a sitio religioso o algo de iglesia. Matrimonio en puerta.

Mujer: Cuidado cuando haces ejercicios. Cambios en la alimentación. Hermana que necesita de ti.

Hombre: Compra de vehículo. Negocias una vivienda. Inicias un negocio. Viajes al exterior. Alegrías en tu familia.

Consejo: Leer salmo 91.

Tauro

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 719

Paciencia con tu pareja por discusiones de familiar. No te sientas detenido. Una persona de cabello negro te quiere unir a otra persona pero algo forzado. Te quieres ir de donde estas. Estarás buscando nuevas oportunidades para mudarte. Te vas a otro país o ciudad. Disfrute.

Trabajo: Se te aprueba un crédito para vehículo o vivienda. No gastes lo que no tienes.

Salud: Sin novedad.

Amor: Tu posición evasiva posterga que tomen una decisión. Dedicaras más tiempo a los tuyos.

Parejas: Cierras un ciclo del año pasado. Vigila tu dieta. Cuídate del estrés. Compra de comida con apuros.

Solteros: Tendencia a matrimonio o concretas fechas para ello. Estarás decidido (a) a seguir viviendo como estas.

Mujer: Cambios en tu cocina. Sensación de soledad que debes evitar. Dejaras de pensar en los demás y dedicas más tiempo a ti.

Hombre: Logras un negocio con marca. Festejos por matrimonio. Estarás muy organizado.

Consejo: Se agradecido (a) por todo lo que tienes.

Géminis

Palabra clave: Propuesta.

Número de suerte: 136

Mantienes la prosperidad en tu vida. Grandes oportunidades. Lo tuyo es tuyo no deje que te lo quite. La situación económica muy difícil. Debes valorar el que te da un dinero. Preocuparte un poco más de ti. No te sientas detenido. Una persona conocida te quiere unir a otra persona. Cancelas deudas.

Trabajo: Algo con ventas donde estarás trabajando con buena pro. Muchas bendiciones para ti en este dia.

Salud: Malestar en el pecho.

Amor: Si deseas cuidar tu relación pierde el miedo. Un mundo de cosas inesperadas llega.

Parejas: Debes vivir a plenitud y no tomar decisiones que luego te arrepientas. Salidas nocturnas.

Solteros: No ignores tu intuición. Muchas personas que te hacen proposiciones. Todos somos necesario.

Mujer: Recuerda que en la vida lo que hacemos lo pagamos. No dejes pasar las oportunidades.

Hombre: Deja la flojera y las excusa busca que hacer para ayudarte en lo económico. Cambios y transformaciones.

Consejo: Bendice tu dia a dia.

Cancer

Palabra clave: Orden.

Número de suerte: 025

Te quieres ir de donde estas. Estarás buscando nuevas oportunidades. Te vas a nuevos caminos. Finalizas y vences algo en tu vida. Mantienes la prosperidad en tu vida y familia. Mudanzas y cambios. Venta de inmuebles. Cuidado con los malos comentarios. Sacrificio que vale la pena. Logros.

Trabajo: Cancelas facturas que están pendiente. Buscas una solución con moneda extranjera.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Inicias una relación estable. En este dia tendras todo con mucha calma. Cuidado con lo que dices a personas que te quieren.

Parejas: La seducción será tu mejor arma. Cambio en tu cuarto. Compra de adornos. Paseos a sitio de frío.

Solteros: Llega una relación estable no la pierdas. Tu familia te pide un poco más de ti. Sentirás deseos de viajar.

Mujer: Eso que tanto deseas y espera llega y será la gran alegría de tu vida. Cambios inesperados.

Hombre: Recibes ayuda de compañeros o amigos que ayudaste en el pasado. No te lamentes tanto.

Consejo: No confíes en todo el mundo.

Leo

Palabra clave: Disciplina.

Número de suerte: 311

Prestarle más atención a tu familia. La familia es muy importante que lo material. Cambios nuevos ciclos. Usa tu intuición. Escucha una mujer, en lo que te dice. Recibes un mensaje importante. Compra y venta de una casa. Necesitas integrarte a un grupo aunque no quieras compartir. Alegrías.

Trabajo: Cancelas facturas. Conversaciones que no se concretan. Superas cualquier contratiempo.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Compras con tu pareja para un sitio acogedor. Asistes a una tienda y conoceros a personas influyentes.

Parejas: Hay cosas o palabras muy enredadas que debes aclarar. Cuidado con una relación con terceros.

Solteros: Viajes y alegrías en tu entorno. Celebraciones por matrimonio. Controla las preocupaciones.

Mujer: Debes organizar más tu casa o cuarto. Saca lo que no usas para que fluya la energía de la abundancia.

Hombre: Ciclo de cambios. Algo con seducción en tu entorno. Gastos de dinero inesperado en la familia.

Consejo: Utiliza tu poder de mando.

Virgo

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 014

Harás un sacrificio por personas amigos queridos que vale la pena. Enfrentaras las consecuencias de algo que hiciste. Amores del pasado que llega a tu vida. Serás único en una situación. Debes tomar una decisión en lo referente a tu vida. Mudanza cambios un nuevo camino y espacio en tu vida. Trabajo: Nuevos proyectos. Cuidado con una mujer o compañera que te ofrece algo que no es bueno.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: conocerás alguien especial a través de un amigo. Regalos y sorpresas. Alegrías.

Parejas: Una persona joven que te cambia la vida. Debes tomar una decisión y no seguir en lo que haces.

Solteros: Tomarás una decisión importante. Algo con un cura de iglesia. Asistirás a la inauguración de un negocio.

Mujer: Todos los que están contigo no te defraudaran nunca. Confía en los que están a tu lado.

Hombre: Cuidado con la violencia que lo que trae es violencia. Se inteligente en la forma en que hablas.

Consejo: La vida es una y se vive una sola vez.

Libra

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 013

Documento mal redactado. Cuidado con las mentiras. No juzgues a los demás por algo que parece pero no es. No te quedes callado expresa lo que quieres. Empujes y confianza adelante. Recibes algo que estabas esperando y es tuyo por ley. Viajes o sales de un sitio pero no quieres regresar.

Trabajo: Estas en la búsqueda de nuevas alternativas. Curso o ascenso. Nuevas responsabilidades.

Salud: Controla los nervios.

Amor: Por decisiones que tuviste el año pasado logras tus metas. Saldrás triunfando en algo que estás haciendo.

Parejas: Debes calmar tus nervios. Necesitas ayuda de un familiar por problemas con padres.

Solteros: No pierdas la paciencia respira y aclara las cosas de la mejor manera. Compra de vehículo.

Mujer: Cambiaras tu forma de ser con un hombre. Una amiga te busca para que la aconsejes por problema.

Hombre: Sorpresas en tu vida amorosa. No te metas en situaciones que no te compete.

Consejo: Escucha consejo de alguien más adulto.

Escorpio

Palabra clave: Callar.

Número de suerte: 201

No permitas que nadie llegue a tu vida sin pedir permiso. Debes integrarte más a lo que estás haciendo. Este inicio de mes será muy abundante. Activas la pasión y el amor. Cambios y un nuevo ciclo. Harás algunas cosas que te trae prosperidad. Mejora la relación con tu pareja. Nuevas propuestas.

Trabajo: Todo estará en armonía después de tantas luchas. Compañero que te demuestra cuanto te quiere.

Salud: Migrañas.

Amor: Cambios inesperados. Nuevas habilidades. Algo con compra de telas para una boda. Cumples con algo prometido.

Parejas: Gastos por aventura. Te involucras con una persona que no puedes evitar. Cambios repentinos.

Solteros: Paseo a sitio de mucho frío. Acuerdos y alegrías en la casa o en entorno familiar.

Mujer: Te prestan una ropa por necesidad. Controla el estrés. Invitación a sitios públicos.

Hombre: Te invitaran a desayunar. Hijo que espera por ti. Cambio de planes o de decisiones.

Consejo: Ten serenidad en momentos de crisis.

Sagitario

Palabra clave: Sorpresa.

Número de suerte: 015

Nuevas oportunidades en sitio de vivienda. Compra de carro. No te alteres tan rápido. No compliques las cosas. Busca ayuda espiritual. Cuídate de una traición. Nuevos movimientos económicos. Sal de la monotonía. Estas muy cansado (a). Debes hacerte limpiezas espirituales. Asunto con estudios.

Trabajo: Cuidado con alguien que habla a tus espalda. Toda la lucha que has tenido por un trabajo lo logras.

Salud: Estrés.

Amor: Nuevos amigos. Cuidado con relaciones sin conocer bien las personas. Se activa el amor.

Parejas: Un problema con tu familia y la defenderás contra las personas que la están maltratando.

Solteros: Cuidado con los excesos en lo que comes. Hombre que te busca para que le aclares algo.

Mujer: Compras de cosas que necesitas y te gustan. Terminas una relación. Diversiones y fiesta.

Hombre: Te enamoras de una persona que conoces desde hace mucho tiempo. Te vas de un sitio con mucha molestia.

Consejo: Debes proyectar cosas positivas.

Capricornio

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 013

Serás protector de personas cercanas. Éxito logros. Cambios en lo laboral. Te ofrecen algo nuevo. Paseo a sitio de montaña. Reuniones importantes en tu entorno. Hecho curioso con vidas pasadas. Algo de presentar a una persona en sociedad. Se prudente con el dinero y con lo que dices.

Trabajo: Sales de viaje por negocio con dinero que estaba previsto para otra cosa. El sol sale para ti en lo laboral.

Salud: Hacer exámenes pendiente.

Amor: Vivirás noches importantes y de buena compañía. Cuidado con los chismes o comentarios.

Parejas: Paseos y salidas con mucha pasión. Amigos y reencuentros. Nuevas noticias de personas que están de viaje.

Solteros: Cambios por mudanza o te vas a otro sitio por tu trabajo. Conocerás a una persona donde compartes.

Mujer: Debes drenar el estrés. Viaje a sitio de montaña y respiras haces ejercicios.

Hombre: Cuidado con vehículo y problemas eléctrico. Debes tener cuidado con lo que le dices a tu pareja.

Consejo: Solo dios búscalo.

Acuario

Palabra clave: Vida.

Número de suerte: 325

Nuevos negocios. Cambios en tus sentimientos. Viajes a sitio de playa. Ritual de prosperidad. Tendrás muchas energías en tus manos. Cuídate de infidelidades. Hay una luz y recuperas algo que es tuyo. Tendrás que elegir entre dos cosas. Logras algo que quieres. Libérate de las enfermedades.

Trabajo: Compañero que te demuestra su fidelidad. Cambios en tu sitio de oficina o de piso pero quedas en el mismo sitio.

Salud: Alergias por polvos.

Amor: No olvides a personas que te han ayudado. Debes equilibrar los gastos en tu casa.

Parejas: Colaboración mutua. Compra de anillos. Alegrías y celebraciones junto a la familia de tu pareja.

Solteros: No te enganches con personas que son Negativas o de malas vibras. Sales de viaje de placer.

Mujer: Vivirás noches de mucha pasión. Compra de ropa y cambios en tu look. Distanciamiento por dudas.

Hombre: Debes ponerle un poco más a tus estudios. Inicias una planificación de un proyecto.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Piscis

Palabra clave: Serenidad.

Número de suerte: 155

Viajes de ida y vuelta con la familia por negocio y disfrute. No seas esclavo de nadie. Se cierra un ciclo e inicias otro. Nuevas reuniones di la verdad o lo que sientas para que puedas recibir lo que quieres. Lo que perdiste lo recuperas. Te reconocen tu trabajo. Cambios definitivos. Todo pasa.

Trabajo: Algo con una computadora que debes reparar. Ten cuidado con tu trabajo o lo que haces.

Salud: Estabilidad.

Amor: Te comprometes y fijas fecha. Cambios positivos con tu pareja. Celebraciones y disfrute en sitio de música.

Parejas: La inseguridad no es buena. No sigas a nadie ya que no te traerá nada bueno. Mujer cercana de cuidado.

Solteros: Debes buscar de sanar las heridas con la familia. No permitas que abusen de ti.

Mujer: Estarás algo cargada ya que tienes mucho trabajo. Cambios que te favorecen. Compras inesperada.

Hombre: Tu éxito está en cumplir las metas que te propones. Buen inicio en este mes. Viajes y descanso.

Consejo: Vencerás a tus enemigos con tu don.

