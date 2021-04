Antohny Davis regresará con los Ángeles Lakers.

La estrella de Los Angeles Lakers, Anthony Davis, reveló a los medios el miércoles que planea regresar a la alineación el jueves contra los Dallas Mavericks.

Davis no ha estado en la alineación desde el 14 de febrero contra los Denver Nuggets. La superestrella de los Lakers se está recuperando de lesiones en la pantorrilla y en el tendón de Aquiles, y él y la franquicia fueron especialmente cautelosos para no regresar demasiado pronto y arriesgarse a sufrir más lesiones.

Davis incluso admitió que pensó que se había desgarrado el tendón de Aquiles:

Anthony Davis said he felt a “ripping” sensation when he planted his foot wrong in Denver in February. He said he’s never experienced pain like that and was initially worried he tore his Achilles.

— Dave McMenamin (@mcten) April 21, 2021