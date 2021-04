Anzoátegui | Autoridad médica reporta siete muertes en sala COVID-19 en El Tigre

1153859

El Tigre-. Siete personas que estaban recluidas en el área COVID-19 del Hospital centinela Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre, al sur de Anzoátegui, fallecieron este martes 20 de abril.

El director del centro de salud, Gilberto Borges, confirmó la información en horas de la noche a través de una nota de voz enviada vía WhatsApp a los medios de comunicación, en el que lamentó lo ocurrido.

Borges no ofreció detalles de los decesos, pero dijo que las muertes ocurrieron en el transcurso del día. Sin embargo, a través de un comunicado emitido por el gremio de abogados se conoció que uno de los fallecidos es el jurista Samuel Oronoz, funcionario adscrito al Tribunal Segundo del Municipio Ordinario y ejecutor de medidas de Simón Rodríguez y Guanipa.

Otra de las fallecidas es la hija del abogado, Maoren Oronoz, quien tenía ocho meses de embarazo y se le intentó practicar una cesárea y murió en quirófano, al igual que su bebé que era una niña.

La joven quien tenía ocho días recluidas en el hospital, era militante del partido Primero Justicia en El Tigre y deja en orfandad a un niño.

En relación a la situación del área COVID-19, el director del hospital, destacó que en la sala permanecen recluidos 10 pacientes (cinco mujeres y cinco hombres). Reportó el egreso de dos pacientes y el ingreso de uno.

LEE TAMBIÉN CLAVES | Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Cinco ventiladores

Borges indicó que a través de la Gobernación de Anzoátegui, se realizó una revisión de los ventiladores y lograron reacondicionar cinco.

«Se acondicionaron dos tomas de oxígeno dañadas de las 12 tomas que tenemos, además se revisaron todas las líneas del tanque de oxígeno y se lograron importantes recuperaciones sobre todo a los ventiladores».

La autoridad médica hizo énfansis que está situación se venía alertando desde hace dos semanas cuando se observaban aglomeraciones en las entidades bancarias.

«Somos un hospital centinela y recibimos pacientes críticos pero no sabemos que hacer si las personas no se cuidan. Nos embarga esa impotencia de no poder salvar las vidas al momento», sentenció.

Marinelid MarcanoOriente

Marinelid MarcanoOriente