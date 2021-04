Chile | ¿Estallido 2021? Cacerolazos y manifestaciones en Antofagasta luego que el Gobierno concurriera al TC para bloquear el tercer retiro del 10%

Una noche de manifestaciones se vivió este martes en Antofagasta, luego que el Gobierno anunciara la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para bloquear el proyecto que permite a los ciudadanos un tercer retiro de los fondos de sus pensiones para lograr sobrellevar la crisis económica producto de la pandemia que azota al país.

Las inmediatas muestras de indignación de los ciudadanos y molestia por la decisión del gobierno fueron conocidas mediante las redes sociales, donde una vez más los ciudadanos piden la renuncia de la administración de Gobierno de Sebastián Piñera por dar la espalda a la ciudadanía que requiere soluciones inmediatas.

Cientos de usuarios expresaron que Piñera da la espalda al pueblo de forma autoritaria y abusiva, en medio de una grave crisis económica, social y sanitaria, con el fin de proteger los intereses de las grandes empresas, por lo que corresponde emprender una acusación constitucional para su destitución.

Posteriormente, se registraron cacerolazos en diferentes puntos del país, incluyendo también a las ciudades de Antofagasta y Calama, donde participaron vecinos de distintos puntos de las ciudades.

En la capital regional, el sonido de las cacerolas fue masivo, tal como muestran diferentes videos en redes sociales, siendo evidente el descontento cada vez mayor de la comunidad. Asimismo, se registraron algunas barricadas en el sector de la Avenida Salvador Allende, más conocido como “Cachimba del agua”, donde a pesar de la cuarentena hubo concurrencia de ciudadanos a protestar.

A nivel regional la decisión del Gobierno fue cuestionada por todos los sectores políticos. El Diputado Esteban Velásquez (FRVS), autor del primer proyecto de retiro del 10%, indicó que es “una vil provocación al pueblo de Chile es lo que hace el Gobierno de Piñera al recurrir al Tribunal Constitucional. Se opone al Tercer Retiro del 10%, se opone al Royalty a la Minería, se opone al Impuesto a los Súper Ricos. Su férrea defensa a los dueños de Chile es aberrante”.

Por su parte la Diputada oficialista Paulina Núñez (RN), también cuestionó la decisión. “Error político del Gobierno al ir al TC sin proyecto alternativo. En el 2do retiro se avanzó de esa forma y hoy no hubo disposición. El camino no es seguir aumentando el monto del IFE, sino llegar con ayuda a quienes no han recibo ningún IFE. Espero el Senado acuerde con el Gobierno ayuda universal”, señaló la Parlamentaria.

Durante este miércoles los presidentes de RD, PR, CS, PL, Unir, FC, Comunes, PS, DC, PPD, y el PRO publicaron una carta en respuesta a la decisión de Piñera de recurrir al TC, en la que instan al Ejecutivo a estudiar otras ayudas sociales, así como tener “empatía” considerando que un tercer retiro aporta a que las familias tengan ”algo de la tranquilidad”.

Asimismo en el Congreso los diputados Diego Ibáñez (CS), Tomás Hirsch (Ind), Claudia Mix (Comunes), Gabriel Silber (DC), Maite Orsini (RD), Leonardo Soto (PS) y Karol Cariola (PC) sostuvieron una reunión para analizar la acusación para destituir a Piñera, mientras que dirigentes de izquierda anunciaron que buscarán apoyo y firmas para esa iniciativa.