EEUU | EE.UU. celebra fallo contra Chauvin pero piden reformar el sistema policial

Activistas, políticos y personalidades de distintos sectores celebran la decisión del jurado que declaró culpable al exagente Derek Chauvin de tres cargos por el asesinato del afroamericano George Floyd, mientras se alzaron voces a favor de una reforma del sistema de Policía en Estados Unidos.

El veredicto de los miembros del jurado en Mineápolis, que decidieron de forma unánime declarar a Chauvin culpable de asesinato involuntario en segundo grado, de asesinato en tercer grado y de homicidio involuntario en segundo grado, desató una avalancha de reacciones en torno a este juicio que ha tenido en vilo al país.

«Gracias George Floyd por sacrificar tu vida», dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en una improvisada aparición ante los medios junto a congresistas del «caucus» negro.

Pelosi , quien consideró que gracias a él y «a los millones de personas que salieron por justicia, su nombre siempre será sinónimo de justicia».

Otro reconocido demócrata, el senador de origen hispano Bob Menéndez, recordó que Chauvin puso su rodilla en el cuello de Floyd «durante 9 minutos y 29 segundos sin tener en cuenta su vida» y agradeció al jurado por haber otorgado a la familia de este hombre afroamericano «la justicia que se merece».

Justice is Served for George Floyd, but US Police Reform Remains Urgent https://t.co/oIgJQ01mhv #DerekChauvinTrial pic.twitter.com/4ezZ1viEDi

— Human Rights Watch (@hrw) April 20, 2021