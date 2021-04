La condición que imponen las hermanas Morillo para reconciliarse con El Puma

Recientemente las actrices venezolanas Liliana y Lilibeth Morillo revelaron que la única forma en la que ellas podrían reconciliarse con su padre, el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, sería que este último termine por permitirles acceder de nuevo a su vida.

En entrevista concedida a la también actriz y presentadora venezolana, Viviana Gibelli, ambas aseguraron que la relación con su padre no se fracturó por culpa de ellas. Todo se habría venido abaja debido a la decisión del cantante de cortar todo tipo de relación con sus hijas.

“La relación no se fractura por nosotras. Yo sí estuve muy dolida con él porque su distanciamiento fue injustificado”, señaló Lilibeth.

En este sentido, Liliana, quien es la mayor de las dos, comentó cómo la ruptura con su padre repercutió y terminó influyendo en su posterior divorcio.

“Yo dije: ‘El problema soy yo, si mi papá no me quiere y me desprecia públicamente. Y si mi marido, que es mi todo, me bota también, entonces yo soy la del problema’. Yo no soy la del problema”, manifestó Liliana con el tono afectado.

