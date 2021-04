James Harden le da terribles noticias a los Brooklyn Nets sobre su lesión

La superestrella de los Brooklyn Nets, James Harden, ha tenido un revés significativo en su camino hacia la recuperación de una lesión en el tendón de la corva.

El equipo ha confirmado que James Harden no ha progresado como esperaban y que los resultados de las pruebas recientes indican que el ex MVP tendrá que pasar más tiempo al margen. Este informe llega a través de la información privilegiada del insider de la NBA Adrian Wojnarowski de ESPN:

Si bien James Harden permanece sin una fecha para su regreso, Woj señaló que la estrella de los Brooklyn Nets podría regresar antes del comienzo de los playoffs:

The Nets will continue to be cautious with Harden, and there’s a possibility that Harden’s return could come closer to the start of the playoffs in a month, sources tell ESPN. For now, he will continue to be out. https://t.co/HIBOKFDwUz

