Tener un cabello brillante y saludable no es tarea fácil. Cuando el cabello pierde la vitalidad la mayoría recomienda hidratarlo, sin embargo, muchas veces esa apariencia marchita es una señal de que tú y tu cabello necesitan un cóctel de vitaminas. Entérate aquí cuál es el nutriente que tu pelo necesita y descubre cuáles son las mejores vitaminas para el cabello.

Cabello débil. Para el cabello débil y quebradizo una de las mejores vitaminas para el cabello es la vitamina A, porque ayuda a que crezca fuerte y recupere su elasticidad. La vitamina A la puedes encontrar a través del retinol y el beta caroteno en la remolacha, zanahoria, brócoli, huevos, melón y espárragos.

Caída del cabello. Si hace meses que notas que en tu almohada y dondequiera que vayas dejas una estela de cabellos, es probable que necesites magnesio, hierro o zinc, cualquiera de ellos es ideal para estimular el crecimiento. En alcachofas, pescados, espinacas y brócoli encontrarás abundante hierro. El magnesio lo puedes hallar en nueces, pescados y brócoli y el zinc podrás obtenerlo a través de lentejas, queso y yogur. Si consideras que la caída de tu cabello es aguda, visita a tu médico para que te recomiende un complejo vitamínico.

Cabello estancado. Si hace meses cortaste tu cabello y nada que crece, debes saber que el complejo de vitamina B, C, hierro y lisina está entre las mejores vitaminas para el cabello que no crece, pues ayuda a engrosar el folículo estimulando el crecimiento, el brillo y la fuerza. La cerveza, pescados y lácteos son ricos en vitamina B, mientras que la lisina la puedes hallar en la carne roja y huevos.

Cabello con puntas abiertas. Despídete de las horquetillas con vitamina C. Puedes tomar complejo de vitamina C o consumirla al natural a través de la naranja, limón, espinacas y papas. La vitamina C tiene la propiedad de reparar el pelo maltratado y dar brillo, por eso es una de las mejores vitaminas para el cabello.

Cabello fino y marchito. La vitamina B1 es una de las mejores para el cabello, pues su efecto ayuda a que el pelo recupere vitalidad y suavidad. Por si fuera poco, ayuda a producir proteína, por lo que hidrata y estimula el crecimiento. Encuéntrala en la pasta de arroz, maní, naranjas, pan integral y aguacate.

Lo que debes saber. Llevar una dieta diaria rica en proteínas y vegetales puede ayudar a que el organismo ingiera las vitaminas que necesita, pero no en las cantidades necesarias para aprovechar sus beneficios. Por ello es recomendable asistir al médico para que determine si tienes una baja importante de alguna vitamina.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

