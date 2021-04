+VIDEO | Miles de personas protestan en Moscú para exigir liberación de Navalni

Varios miles de personas se concentraron hoy en el centro de Moscú para pedir la liberación del líder opositor Alexéi Navalni, en huelga de hambre desde finales de marzo en una cárcel rusa.

«¡Navalni, libertad!» o «¡Putin, dimisión!» son algunos de los lemas que se pueden escuchar o leer en las pancartas que ondean los opositores.

Los partidarios de Navalni se han concentrado frente a la plaza del Manezh, donde esta mañana el presidente, Vladímir Putin, pronunció el discurso sobre el estado de la nación ante la Asamblea Federal.

Los manifestantes han logrado llegar a la Plaza Roja de Moscú. Putin redobla la cantidad de fuerzas antidisturbios, se va a poner feo. pic.twitter.com/IF1ngiWe29 — Agustin (@agusantonetti) April 21, 2021

La policía ha acordonado la plaza, por lo que los opositores se han congregado frente a la Biblioteca Lenin, la calle Tverskaya y la Duma o cámara de los diputados.

Según ha podido constatar Efe, varios miles de personas participan en la protesta en la capital rusa, pese a que el Ministerio del Interior les amenazó con medidas firmes si intervenían en actos no autorizados.

«Esto es un completo absurdo. A Navalni lo están matando en prisión. He tenido que salir para sentirme persona», comentó una mujer a Efe frente a la estatua de Fiódor Dostoyevski.

.

[ AHORA ] RUSIA



COMIENZAN LAS PROTESTAS CONTRA LA DICTADURA DE VLADIMIR PUTIN



PIDIENDO LA LIBERACIÓN DE NAVALNY



QUE SE ENCUENTRA AL BORDE DE LA MUERTE



SE ESPERAN MEDIO MILLÓN DE PERSONAS SOLO EN MOSCÚ

EN SU MAYORÍA, TODOS JÓVENES.



.

pic.twitter.com/GcLLnYdptS — 🐱MARCELO ❤🇦🇷 (@Marcelo_MM2021) April 21, 2021

Mientras, su amiga agregaba: «Somos gente pacífica. No rompemos ni destruimos nada, no matamos ni robamos a nadie. La policía debe defender al pueblo trabajador, no al Gobierno».

En la segunda ciudad del país, San Petersburgo, también varios miles de opositores se concentran en torno a la Plaza del Palacio, cerrada a cal y canto por la policía.

Según ha podido constatar un fotógrafo de Efe, más de mil personas participan en la protesta en la ciudad natal del presidente ruso, tomada por la policía desde primeras horas de la mañana.

Ciudadanos frente a policías en una de las principales calles de Moscú gritan "Putin ladrón", " Libera a Navalny". Cientos de detenidos en las protestas de apoyo al opositor ruso por todo el país pic.twitter.com/Njf76ygPLM — Érika Reija (@ereija) April 21, 2021

Los manifestantes comenzaron a recorrer el centro de la antigua capital zarista tras el inicio del acto en la Plaza del Palacio y se dirigen ahora a la sede del parlamento local.

En ambas ciudades la policía se ha personado en los lugares de la concentración y con megáfonos está advirtiendo a los manifestantes de que se trata de un acto no autorizado.

La jornada de protestas convocada por la oposición transcurre en más de medio centenar de ciudades rusas, desde Vladivostok, en el lejano oriente ruso, hasta el Báltico.

En el Lejano Oriente ruso miles de personas se han manifestado en apoyo a Navalni, en prisión y en huelga de hambre, y contra Putin. Las protestas no han sido tan grandes como en enero, pero las represalias del Kremlin aún no las sofoca

🎥 "Rusia sin Putin", gritan en Vladovostok pic.twitter.com/zoDlIUiaAO — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑢𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑜 (@mrsahuquillo) April 21, 2021

En lo que va de jornada, las fuerzas de seguridad han detenido a al menos 325 personas en todo el país, según el portal OVD-Info, especializado en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos.

El mayor número de detenciones se ha producido por el momento en la ciudad de Ufá, capital de Bashkiria, mientras la policía ya ha detenido a una treintena de personas en Moscú y San Petersburgo.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :