Norkys Batista contra quienes criticaron a Dayana Mendoza

La reconocida actriz y animadora de origen venezolano Norkys Batista, decidió salir a la palestra públicamente para defender a la modelo criolla Dayana Mendoza quien recientemente, se convirtió en el centro de las criticas tras aparecer orando por Venezuela.

A través de su cuenta de IG, Norkys subió unas historias hablando de la polémica que envuelve a Dayana Mendoza asegurando que quienes critican a la exreina de belleza solo por orar en beneficio de su nación, están muy mal.

«Le tengo más miedo a los humanos que a la enfermedad, la gente está muy mal ya ni siquiera se puede hablar de Dios porque nos señalan, está escrito en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, pobre de aquel que señala a quien habla de la palabra de Dios», dijo.

«Nos critican nos juzgan, me da terror, a ese gente no le puede ir bien, no les deseo mal, por mi parte estoy sorprendida cada vez me sorprendo más de la gente que hace eco de la porquería, por eso es que nunca tienen nada, viven lamentándose que no tienen nada… la miseria humana esta cada día peor, que desgracia a los buenos a seguir siendo buenos, añadió.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :