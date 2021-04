Pacientes denuncian contaminación de sala COVID-19 en hospital de Maturín

1154939

Maturín.- Un grupo de pacientes denunció que la sala de aislamiento de cadáveres COVID-19 en la emergencia del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar está contaminada. Las personas explicaron a los medios de comunicación, este 21 de abril, que el hecho ocurrió porque no retiraron el cadáver de un enfermo que murió por complicaciones asociadas al virus.

Los pacientes mencionaron que el cuerpo permaneció durante tres días en el área destinada para el resguardo de cadáveres. La sala está ubicada en el pasillo central de la emergencia, cerca de trauma shock y del área de aislamiento de pacientes con coronavirus.

Las personas manifestaron su temor porque la contaminación del área agrave su salud. Familiares de los enfermos indicaron que ese espacio no es aseado con frecuencia, porque el personal no tiene material de limpieza y que productos como el cloro, a menudo, deben ser llevados por los acompañantes de los pacientes.

LEE TAMBIÉN ¿Por qué los cuerpos policiales no pueden con «el Coqui»?

En este sentido, la secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Yen Santil, dijo a El Pitazo que la dotación de equipos y artículos de limpieza es poca y que por ello no alcanza para mantener los espacios bien aseados durante toda la semana. “La dotación de cloro es poca y ese es un producto que no debe fallar. La desinfección tiene que ser constante y a veces no se hace”, denunció.

Al ser consultado sobre la denuncia de los pacientes, el director del hospital, Darwin Moreno, dijo a El Pitazo que el cuerpo fue retirado la mañana de este miércoles y aclaró que no estuvo tres días en la sala de aislamiento de cadáveres sino uno.

Moreno señaló que el paciente murió la mañana de este 20 de abril en la sala COVID-19 y que sus familiares no lo retiraron ese mismo día sino 24 horas más tarde. Aseguró que el cuerpo estuvo en resguardo en una bolsa y que antes de ser entregado fue desinfectado.

“Los cadáveres de aquellos pacientes que mueren por COVID-19 no pueden llevarse a la morgue porque si no contaminarían el resto de las áreas, por eso es que permanecen en un sitio que habilitamos solo para estos casos”, explicó Moreno en conversación telefónica la tarde de este miércoles.

Jesymar AñezOriente

Jesymar AñezOriente