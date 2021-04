+VIDEO | Reportan como desaparecida a madre venezolana que trabaja en Uber Atlanta

#Atlanta «MiSSING PERSON»



ROSSANA DELGADO:



Last seen on April 16, 2021. Driving a red Ford Focus placas RUZ0932.



Blonde hair, Green eyes, 5,3ft



For any information that can help us find her, please contact her family:



770-807-5945 or 770-807-4818 or 911



Vía @marieleja https://t.co/pZMTHLuJsd