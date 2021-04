Zac Efron y Vanessa Valladares terminaron su relación

Se convirtieron en una de las parejas más envidiadas de la farándula, pero ahora parece que el romance de Zac Efron y Vanessa Valladares llegó a su fin.

La información fue revelada por el diario The Daily Telegraph, meses atrás, sin embargo, el locutor Kyle Sandilands, aseguró que el actor le confirmó la ruptura.

“También puedo confirmar después de hablar con él ayer. No es algo tan reciente como ayer, pero sí es reciente. Pero se han ido por caminos separados”, expresó en The Kyle and Jackie O Show.

ZAC EFRON ¿ESTÁ SOLTERO?

En este sentido, Kyle aseguró que la separación entre Zac y Vanessa no se debió a infidelidades, sino al contrario, la apretada agenda del actor fue el principal detonante.

“Pasaron mucho tiempo juntos cuando él no estaba trabajando. Almorzaban y vivían en las mansiones en la playa, era una vida fabulosa. Y luego el trabajo vuelve y te devuelve directamente a la realidad, así que es una pena”, expresó.

La relación del estadounidense planteaba muy buena pinta, e incluso se identificó como el verdadero “cuento de hadas”.

Zac y Vanessa se conocieron a mediados el 2020, en el Byron Bay General Store & Cafe, restaurante donde trabajaba la chica.

Desde entonces fueron capturados varias veces compartiendo juntos en distintos lugares de la ciudad.

Incluso tal parece que las cosas iban bastante en serio, pues algunos medios destacaron que Efron tenía pensado mudarse a Australia para estar con su novia.

“Zac conoció a Ness a principios del verano. Comenzaron a salir en julio y recientemente hicieron un viaje de esquí juntos. Se nota que se están divirtiendo. Ella pasa mucho tiempo en su casa”, comentó una fuente anónima.

Por el momento, ni Zac o Vanessa se han pronunciado al respecto, pero todo apunta a que cada uno está disfrutando de sus vidas por separados.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :