Draymond Green le pide a la NBA que le diga donde va el dinero de las multas

El alero de los Golden State Warriors, Draymond Green, está acostumbrado a pagar una buena suma de dinero. Pero quiere saber a dónde va el dinero.

El ex Jugador Defensivo del Año dijo que no le molestan las multas en esta etapa de su carrera. De hecho, dijo que una conversación con Richard Jefferson brindó algo de claridad con respecto a las faltas técnicas que se usan de manera apropiada y eventualmente ayudan a los jugadores a ganar más dinero durante las negociaciones del contrato.

Aún así, el veterano de los Warriors quiere una comprensión más concreta de lo que hace la NBA con el dinero:

“Nunca hemos escuchado nada al respecto”, dijo Green, a través de Joe Vardon de The Athletic. “Durante años a todos nos han dicho: ‘Sí, el dinero de la multa se destina a la caridad’, pero no escuchamos nada sobre estas organizaciones benéficas, no tenemos nada que decir sobre estas organizaciones benéficas. Tampoco escuchas nunca, “Oh, tu buen dinero se destinó a dicha organización benéfica”. ¿Quizás esa sea una oportunidad para construir una relación con dicha organización benéfica?

“Honestamente, en mi opinión, es solo esta cosa fantasma que hemos escuchado durante años. Nunca hemos visto los beneficios de dónde va realmente este dinero “.

Bueno, ¿a dónde va el dinero?

Vardon informa que el dinero se destina a organizaciones benéficas y personas necesitadas, aunque no hay forma de rastrear el dinero de la multa de un jugador específico. Según Vardon, eso es para que la liga pueda evitar la “falta de corrección” y que los jugadores canalicen el dinero de las multas hacia sus propias causas.

El dinero de la multa se divide entre la oficina de la liga y los equipos individuales. La oficina de la liga asigna fondos a NBA Cares. Las multas a los jugadores generalmente son manejadas por la NBPA y, según Vardon, se agrupan en una gran “dotación”. Tanto el ala NBA Cares como la Fundación NBPA hacen donaciones en consecuencia, y The Athletic incluye algunos grupos, como Athlete Ally en el Thurgood Marshall College Fund, que se beneficiaron de contribuciones caritativas.