Solo votando construiremos la ruta para superar la crisis

La historia, las experiencias en otras latitudes y los hechos lo han demostrado “El voto es la herramienta más efectiva para forjar, lograr los cambio y ganar gobernabilidad” otros medios han sido usado con menos eficiencia y solo han dejado mayor persecución, aumentando la desesperanza en el pueblo.

“Cada intento fallido no solo desilusiona sino que ocasiona costos al país” Todos los factores aliados o no deben comprender, que la vía es pacífica, organizada, en el marco constitucional y por medios electorales.

Este año están pautadas otras elecciones en Venezuela, otra oportunidad para motivar, movilizar y organizar a los sectores que no están de acuerdo con este modelo de gobierno; a esos mismos que no aprueba las gestiones y que esperan el surgimiento de una alternativa.

Para Sánchez, la participación electoral es la forma para avanzar en la construcción de una ruta “se le gana terreno a las otras opciones, aventureras y se organizan cuadros políticos aguas abajo” Solo así, en un futuro que esperamos más mediato se podrán desplazar a los que ostentan el poder.

En éste sentido, “Se debe trabajar en varias vertientes no es solo pedir mejores Garantías Electorales que permitan tener un sistema más competitivo; es necesario que se den las Condiciones Políticas” es muy sencillo utilizar la bandera unitaria en el mensaje, difícil es hacer el compromiso para lograrla.-

Costará levantar lo dejado atrás con la política de “la abstención y deslegitimidad” Porque no retomamos el camino del 2015 cuando después del fracaso de unas acciones en calle, se fue a un proceso electoral en condiciones “no tan competitivas” pero bajo una estrategia unitaria que cabalgó sobre un escenario de descontento con la gestión.

Incluso recordaba el parlamentario, en estos días a raíz de aprobación de la ley de Ciudades Comunales el Referéndum Consultivo del 2007 en éste algunos no se expresaron, pero fue mediante la participación e inhibición que se logró derrotar las intenciones del gobierno.

En esta línea de acción se debe seguir trabajando, para crear las mejores condiciones posibles, sin obviar reconstruir el músculo político opositor; al tiempo que se puja el tener unas nuevas autoridades electorales que lleven un proceso Justo y sean capaces de trasmitir Confianza.

A estas alturas cuando el Parlamento no recibe oficialmente las listas de elegibles a rectores del CNE por parte del Comité de Postulaciones, sueño con “un ente comicial que sea expresión de la realidad social del país y no de una formula política” ese dia que no nos refiramos a un directorio comicial como de 3 chavistas y 2 que no lo son; o de un rector de la oposición parlamentaria y estos propuestos por el G4.

El Poder Electoral debería surgir indudablemente de un acuerdo y consenso político pues solo así se pueden cumplir los pasos estipulados en la constitución y leyes; esto no significa que sea conformado con criterios de justicia y transparencia necesarios para que se tenga confianza en el proceso y sus resultados.