Adriana Azzi: Horóscopo del 23 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 23 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Vitalidad.

Número de suerte: 103

Haz decretos positivos y con mucha fuerza en lo que quieres. Buen día queridos (a). El mundo en tus manos. Logros y triunfo seguro adelante. La abundancia en tu camino y tu vida. Llega un dinero esperado. Necesitas cuidar más tu salud. Tienes las herramientas en tus manos para trabajar.

Trabajo: Ten calma en tu sitio de trabajo espera que te llamen de lo que espera. No te sientes seguro (a).

Salud: Controla los nervios.

Amor: Aleja esas personas negativas en todo. No escuches chismes de la persona que está a tu lado. Se positivo (a).

Parejas: Recibes un dinero en moneda extranjera. Cambios necesarios. Mudanza. Logros triunfos. Una nueva vida.

Solteros: Por lo que has luchado llega a tu vida, generando un cambio positivo. Algo con alimentos.

Mujer: Se más positiva en lo que trabajas. Toda mejora ten calma. Te enteras de un embarazo.

Hombre: Logras comprar un teléfono. Te conectas con personas del extranjero con buenas noticias.

Consejo: Evita desacuerdos con tus compañeros.

Tauro

Palabra clave: Leal.

Número de suerte: 444

Deseos de irte de tu casa o sitio donde estés. Nuevos compromisos. Debes aprender de todo lo que estás viviendo. Debes saber interpretar lo que llega a o te enteras. Días de buenos movimientos. Se positivo en todo. La estrella de la fortuna te acompaña. Vences una situación con socios o compañeros.

Trabajo: Te favorecerá viajes por trabajo en los cuales podrás combinar diversión y deberes.

Salud: Alergias.

Amor: Cuidado con tus decisiones apresuradas. No te quedes en tu casa busca cómo entretenerse y olvidar.

Parejas: Recibes ayuda espiritual. Te piden un favor y no podrás ayudar. Las cosas pasan por algo aprendido.

Solteros: Acepta lo que te regalan no rechaces tu suerte. La vida te da una alegría. Bendiciones.

Mujer: Cuidado amiga no te desespere todo se resuelve. Te llega un dinero que no esperabas.

Hombre: Nuevas propuestas en lo laboral. Viene un cambio que debes pensar y analizar.

Consejo: Serás bendito (a) en este dia agradécelo en una iglesia.

Géminis

Palabra clave: Inteligente.

Número de suerte: 219

Caminos abiertos al amor. La prosperidad llega a tus manos. Cancelas deudas pendientes alcanzan lo que quieres. No escuches chismes. Ten confianza y seguridad en lo que haces o quieres. Escucha tu intuición. Tomas una decisión sin cambios. EL mundo en tus manos. Nuevos inicios. Abundancia.Salud: Buena.

Trabajo: Deja la tristeza si algo pediste no importa no hay mal que por bien no te venga. Deja el pasado.

Amor: No sigas perdonando quiérete. Cuidado con aceptar que los demás digan que vas hacer.

Parejas: Haz una limpieza en tu casa con sal marina, riégala y luego barre de adentro hacia afuera.

Solteros: Los demás no tienen la culpa de lo que te pasa. Viaje con ganancias. Recuperas algo perdido.

Mujer: Suelta, deja que las cosas pasen. Olvida el pasado, no sigas enganchada.

Hombre: Debes aprender de los errores para que no lo vuelvas a cometerlos. Ve la vida de otra manera.

Consejo: Utiliza tu intuición será tu mejor estrategia.

Cancer

Palabra clave: Tenaz

Número de suerte: 025

Debes hacer una limpieza espiritual en tu casa. Coloca hielo en la puerta de tu casa. Firmas. Vences una situación con familiares. Algo con vivienda que te llega buenas noticias. Caminos abiertos al dinero que necesitas. Se abre el mundo para ti. Lo esperado llega. Algo positivo logras.

Trabajo: Recibes una llamada de un nuevo empleo. Mujer amiga que te ayuda en un negocio.

Salud: Desequilibrio emocional.

Amor: Un embarazo oculto que te trae alegrías. Perdonar es importante. Libérate de las malas energías o palabras.

Parejas: Ten fe en lo que quieres. Amiga que te pide ayuda por problema personal. No permitas que te manejen.

Solteros: Controla tus reacciones en una fiesta. Salidas a sitios de mucho calor. Algo con un video.

Mujer: Llega la prosperidad a tu vida. Deja la tristeza todo cambiará. Logras cancelas facturas pendientes.

Hombre: Mudanzas. Sientes algo detenido, pero está avanzando. Por lo que has trabajado llega.

Consejo: No huyas a los problemas, enfréntalos.

Leo

Palabra clave: Dramático.

Número de suerte: 770

Amigos del pasado que te buscan por celebraciones. Se justo con lo que haces. Debes descansar un poco más. Nuevas aperturas. Caminos abiertos. Bendiciones en tu camino. Nuevas señales en lo económico. Ten calma ante una mujer de poder. Todo puede cambiar. Escucha consejo.

Trabajo: Te sientes muy agotado (a) en tu trabajo. Le pides ayuda a una mujer de tu confianza. Recibes una llamada importante.

Salud: Cansancio.

Amor: Controla la indecisión. Aléjate de la persona que te ha maltratado. Logras algo que te da felicidad.

Parejas: Sientes la necesidad de cambiar la rutina. Algo con un porcentaje que te preocupa. Cambios con compañeros.

Solteros: Una persona conocida será clave para ver los cambios esperados. Debes despejar las dudas revisando algo.

Mujer: Los altibajos que has tenido se solucionan. Cuídate de las personas de mala energía que entran en tu casa.

Hombre: Tómate el tiempo necesario para analizar las opciones que te ofrecen. Tus conocidos serán claves.

Consejo: Ten diplomacia cuando digas las cosas

Virgo

Palabra clave: Exigente.

Número de suerte: 700

Debes analizar lo que vas hacer. No cuentes tus cosas y menos lo económico. Le pedirás ayuda a la persona que está a tu lado. Reunión familiar por dinero. Se consolida una relación laboral. Amigo joven que necesita de ti. Cierras un ciclo e inicias otro. Olvida el pasado.

Trabajo: Escucha a esa persona que sabe más que tú. Lo que es tuyo llega. Cambio de empleo.

Salud: Sin novedad.

Amor: Veladas íntimas. Terminas una relación de tiempo. Sentirás que la pareja que está contigo es la perfecta.

Parejas: Preocupación por dinero en estas fiestas navideñas. No te desanimes,sales adelante. Alegrías.

Solteros: Has realidad ese sueño que tienes. Te sientes atrapado en una situación familiar que no sale adelante.

Mujer: Ten fe en lo que haces, vas a lograr todo. Tendrás solución con ese niño que está en tu casa y sientes que no tiene nada.

Hombre: Una amiga te coquetea y te sorprenderá ya que está casada. Noches íntimas placenteras,

Consejo: Tienes que ser prudente.

Libra

Palabra clave: Indeciso

Número de suerte: 966

Necesitas cuidarte un poco más. Debes tomar vitaminas. Amigo que te invita a un paseo. Hombre de poder que te busca. No comentes lo que vas hacer o haces. Nuevos inicios. Caminos abiertos. Viaje a otra ciudad por disfrute. No te cierres al amor. Ten seguridad de lo que haces. Firmas un documento.

Trabajo: Todo lo negativo sale de tu vida. Debes ser justo con las personas que trabajan contigo.

Salud: Dolor en las caderas.

Amor: Apoyo de familiares en una relación. Cuidado a quien metes en tu casa ya que mira a tu pareja.

Parejas: No te dejes sobornar por amigos, haz lo que quieras hacer. Un evento o situación que te tiene descontrolado.

Solteros: Hecho curioso con una persona que trabaja en oficina de gobierno y te presta ayuda.

Mujer: Con trabajo y esfuerzo te otorgan un crédito para iniciar el negocio que quieres. Viajes con la familia.

Hombre: Cambio de look. Verás a personas conocidas con problemas de dinero por salud.

Consejo: Ponte en actividad.

Escorpio

Palabra clave: Sarcástico.

Número de suerte: 606

Ayudarás a un amigo en problemas económicos. Bendiciones en este día todo se soluciona los problemas. Tristeza por lo que te hizo alguien querido. Nuevas ideas e ilusiones. Controla lo que dices en una reunión. Se justo con alguien conocido. Vences en lo laboral. Viaje con la familia. Bendiciones.

Trabajo: Cambios en tu rutina para mejor. Viaje que debes posponer por exceso de trabajo. Controla tus palabras.

Salud: Malestar de resfriados.

Amor: Trataras de ignorar a personas que se meten en tu vida sentimental. Hecho curioso con alguien querido de pasado.

Parejas: Sientes a tu pareja alejada. Equilibrio en lo que haces. Preocupación por la familia.

Solteros: Cama de amor. La espiritualidad llega a tu vida. Celebraciones. Arreglos en tu casa de tubería.

Mujer: Continuas tu camino correcto. Una persona que no está igual a ti. Te piden ayuda unos vecinos.

Hombre: Etapas con dificultad. Todo proyecto que arrancas tendrá éxito. Paseos a sitio de playa.

Consejo: No hagas tantas cosas a la vez.

Sagitario

Palabra clave: Impulsivo

Número de suerte: 533

Un gran sol en tu camino que alumbra lo que haces o quieres. Llegas a esa meta. Bendiciones en este camino. La estrella te alumbra en todo el momento. Controla tus emociones. No discutas con tu pareja. Organiza o que quieres hacer. Pon adelante lo más importante para ti. Decisiones.

Trabajo: Logras superar los Obstáculos en el camino laboral. Recibes una justa recompensa laboral.

Salud: Estrés. Angustia.

Amor: Debes tomar una decisión en la parte afectiva. Tristeza por alguien que se fue. Invitación de alguien querido.

Parejas: La diferencia entre un familiar y un amigo es del cielo a la tierra. Cuidado con las decisiones que tomas.

Solteros: Sentirás que llego el amor a tu vida. Alegrías cambios en tu vida. Emociones que no puedes controlar.

Mujer: Crecerá la confianza con tu pareja. Celebraciones amigos. Hecho curioso con un traje.

Hombre: Alguien te pide matrimonio. Contacto con personas del extranjero. Evolución económica.

Consejo: Escucha la opinión de otros.

Capricornio

Palabra clave: Social.

Número de suerte: 933

Que pasas queridos dejen esa actitud. Sales adelante con los problemas. Ten firmeza en lo que estás pasado. Sale el sol en tu vida. Caminos abiertos. No seas conforme, lucha trabaja sal adelante. Tu pareja te necesita y tus hijos. No esperes nada acostado, busca. Cuida más tu salud. Bendiciones.

Trabajo: Llegó el momento sal adelante que nada te detenga. Viaje de trabajo por cobranza.

Salud: Sigue tomado el tratamiento.

Amor: Practica la seducción con alguien que te gusta. Amiga que te hace una invitación.

Parejas: Familiar te pedirá dinero para comprar alimentos. Harás un reclamo en la calle. Inviertes un dinero ganado.

Solteros: Movimiento favorable en lo personal. Debes estar en pie de lucha por lo que quieres.

Mujer: Molestia ya que llegas a tu casa y no puedes estacionarte. Hecho curioso con un amigo que llega del extranjero.

Hombre: Evita situaciones de violencia en tu entorno familiar o donde vives. Molestia con hijos. Brindis.

Consejo: Deja que cada quien tome sus decisiones.

Acuario

Palabra clave: Rebeldía.

Número de suerte: 816

Que buen día amigos buenas noticias. En lo económico todo se activa y llega lo esperado. Triunfas en lo que haces y vences los enemigos. No estés indeciso (a) en lo que trabajas. Celebraciones brindis. Se sinceró (a) con la persona que está contigo. Te alejas de alguien negativo. Bendiciones.

Trabajo: Escucha esa persona que te da concejo que sabe más que tú. No discutas en tu sitio de trabajo.

Salud: Dolores en la parte baja del vientre.

Amor: Se concreta un sueño. Amigas que te dan una sorpresa agradable. Logras un sueño.

Parejas: Enemigos que no aceptan tu triunfo ni logro personal. Te animas a colocar la navidad en tu casa.

Solteros: Pondrás al día unos papeles de niños. No permitas que otros digan que hacer en algo que es tuyo.

Mujer: Debes alimentarte mejor o buscar ayuda profesional. Buscas ayuda en el gobierno por problema de la comunidad.

Hombre: Cuidado con enemigos ocultos. Relevante proyecto que te deja buenas ganancias.

Consejo: Préstale más atención a tu familia.

Piscis

Palabra clave: Amores.

Número de suerte: 019

Proyecta en positivo lo que vas hacer. Cuidado con lo que le dices a un familiar. No te sientas solo (a) busca esas personas que te quieren. La felicidad a tu lado y no lo ves. Llamadas con buenas noticias. Mensaje espiritual que te ayuda. Busca tu Ángel de la guarda. Nuevas aperturas.

Trabajo: Escucha el consejo que te dan. Controla tu mal carácter. Buenas noticias en lo laboral.

Salud: Estrés. Dolores de cabeza.

Amor: Estarás pendiente de la persona que está a tu lado. No maltrates a los que te quieren. Romance.

Parejas: Te llaman para un empleo en lo que estudiaste. Buscas de viajar a otra ciudad por lo laboral.

Solteros: Regresas a tu casa por separación con tu pareja. Le das apoyo a un familiar por problema de salud.

Mujer: Cuidado donde dejas nos documentos. Compra de vivienda. Cuidado con tu mascota. Compras. Alegrías.

Hombre: Éxito y logros en lo económico. Busca ayuda espiritual. Pasas una noche especial.

Consejo: Recuerda la vida es una sola.

