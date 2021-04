Chile | Con cacerolas en mano Antofagasta envía contundente mensaje al Presidente Piñera: El tercer retiro del 10% debe salir sí o sí

¿Se trata del estallido social 2021? Será motivo de análisis de los diferentes expertos, pero si nos remitimos a la simple descripción objetiva de los hechos, el descontento en Chile es evidente luego que el Senado aprobara por amplia mayoría el tercer retiro del 10% los fondos de pensiones, pero el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera insiste en intentar bloquear el proyecto enviándolo al Tribunal Constitucional, instancia que anteriormente ya se había pronunciado -en fallo divido y con votos cuestionados por conflictos de interés- en contra de la iniciativa.

Durante la noche de este jueves, por tercera jornada consecutiva, se registraron cacerolazos en diferentes puntos del país y Antofagasta no fue la excepción, sino al contrario, fue una de las ciudades con mayor participación en las manifestaciones de descontento. En esta oportunidad la sinfonía ejecutada con ollas, sartenes y cucharones por parte de miles de ciudadanos desde sus hogares, fue aún más masiva que en jornadas anteriores y recordó a las jornadas de protesta generalizada del 2019, dando cuenta de la transversalidad del respaldo popular al retiro de ahorros en fondos de pensiones y el creciente rechazo a la determinación del Ejecutivo por bloquear la iniciativa y ofrecer en cambio bonos y créditos a los cuales muchos ciudadanos acusan no poder acceder.

Desde las 21 horas en distintos sectores de la capital regional los vecinos comenzaron a hacer sonar sus implementos de cocina, en un claro mensaje de protesta por la falta de soluciones y manejo por parte del Gobierno a la grave crisis sanitaria, económica y social que afecta a miles de hogares.

Antofagasta se encuentra en cuarentena, pero ello no fue impedimento para que en distintos puntos de la ciudad, junto con los masivos cacerolazos que se escucharon en todos los lugares de la ciudad con una fuerza no vista desde el estallido social, se registraran también manifestaciones en las calles, con vecinos que se sienten abandonados por el Estado y por el Presidente, por lo que no ven otra salida que manifestarse y así expresar sus legítimas aspiraciones.

En sectores emblemáticos de la ciudad, como es el casco central y también en poblaciones, hubo también levantamiento de barricadas incendiarias, demandando que el Gobierno acceda a no bloquear el tercer retiro, pero también demandando la renuncia del Presidente Sebastián Piñera y la liberación de Alejandro, joven de 15 años víctima de trauma ocular que fue encarcelado acusado de lanzar un artefacto incendiario a la puerta de la Catedral de Antofagasta durante la conmemoración del Día Internacional de la mujer.

Y es que tras la liberación de 7 ciudadanos luego de 13 meses de prisión preventiva por delitos asociados al estallido social, se produce un nuevo caso de encarcelamiento que mantiene preocupadas a las organizaciones sociales y de derechos humanos, que denuncian la evidente vinculación e incluso el trabajo coordinado entre el Gobierno y el Ministerio Público para perseguir penalmente a disidentes políticos de la actual administración, a pesar de tratarse de poderes del Estado, en teoría, independientes entre sí.

Antofagasta/Difundir brutal detención y tortura a menor de edad víctima de trauma ocular, por parte de efectivos de Investigaciónes, actuando como en los peores días de la dictadura. Vía @antofita_enlucha2019 pic.twitter.com/n390c1dcMP — Fernando Matteotti (@ZURD0FER) April 22, 2021

Por su parte, diferentes gremios, fundamentalmente los trabajadores portuarios, pero también organizaciones de trabajadores del cobre, profesores y organizaciones estudiantiles de la región, promueven una gran huelga general para el Día del Trabajador, denunciando las precarias condiciones en que se encuentran miles de familias en una ciudad como Antofagasta.

Parlamentarios de oposición pero incluso parlamentarios de la coalición oficialista, Chile Vamos, se han alineado con la urgencia de que se concrete el Tercer Retiro del 10% ante la tardanza y falta de eficiencia de las ayudas entregadas por el Gobierno para que las familias puedan sobrellevar la pandemia, que mantiene a millones de ciudadanos en confinamiento obligatorio, mientras que algunas voces plantean la posibilidad de que se realice una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, por poner en peligro la estabilidad del país por sus decisiones a contrapelo del sentir mayoritario y transversal. “No sea un obstáculo”, le pidió la Presidenta del Senado, Yasna Provoste.

Las próximas jornadas serán claves para dilucidar hacia donde se encaminará la actual crisis política, económica y social, que mantiene actualmente a la región de Antofagasta y el país convertido en una olla a presión. Ollas que ya están avisando con sus sonidos en las calles que de no existir soluciones acorde a las expectativas de los ciudadanos, podrían terminar estallando nuevamente, esta vez en plena pandemia.