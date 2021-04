EEUU | Biden asegura que el combate al cambio climático creará millones de empleos

El presidente Joe Biden, destacó hoy la «oportunidad de crear millones empleos bien pagados» que ofrece la inversión necesaria en energías renovables e infraestructura sostenibles para frenar el cambio climático.

«Es una oportunidad para crear millones de empleos bien pagados en todo el mundo en sectores innovadores. Este desafío y estas oportunidades van a ser encaradas por los trabajadores de todas las naciones», dijo Biden en el arranque de la jornada de cierre de la Cumbre del Clima organizada.

El mandatario citó su plan de infraestructura por valor de 2,25 billones de dólares, recientemente presentado y que deberá ser aprobado por el Congreso, como ejemplo del nuevo impulso económico que supone la lucha contra la crisis climática.

Biden aseguró que se trata de «crear mejores economías para nuestros hijos y nietos».

La segunda jornada de la Cumbre del Clima, organizada por EE.UU. y que reúne a más de 40 líderes mundiales, se centrará en la colaboración entre el sector público y privado para lograr alcanzar los ambicioso objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero anunciadas este jueves.

No nation can solve the climate crisis on our own — all of us have to step up. Today’s Leaders Summit on Climate is our first step to set our world on a path to a secure, prosperous, and sustainable future.

Time is short, but I believe that we can and will do this. pic.twitter.com/t49hfXdkEd

— President Biden (@POTUS) April 22, 2021