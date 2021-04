El problema del diésel es la distribución, no la producción

El diputado chavista electo el 6 de diciembre, Ángel Rodríguez, afirmó que el problema del diésel en el país no parte de la poca producción o importación, sino de la distribución del combustible, que se ha retomado muy lento “producto de las circunstancias”.

En entrevista con Unión Radio, señaló:

“No es que no haya diésel en el país, no es que no se esté produciendo, el principal problema que tenemos en esa área tiene que ver con la distribución que ha venido retomándose muy lento producto de las circunstancias”.

Afirma el dirigente chavista que la próxima semana debería estar listo el Plan de Emergencia de 60 días para la regularización del suministro que pidió Nicolás Maduro esta semana.

“Les propongo un plan de 60 días de abastecimiento de diésel en el sector agroalimentario, hay que atender de manera especial y seguir avanzando hacia una agroeconomía poderosa”, dijo Maduro el miércoles.

De igual modo, exigió que en 72 horas se restituyera la distribución al sector agroalimentario, que ya ha denunciado la situación.

Sin embargo, para Rafael Quiroz, experto petrolero, tal orden de Maduro no es más que un “arranque emocional” del mandatario, que no puede ser respondido por PDVSA ante la precaria situación de la industria que, dice, produce si acaso 85 mil barriles diarios, de los 193 mil que amerita el parque automotor venezolano.