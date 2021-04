España | Elecciones Madrid 2021 en directo

08:25 Mónica García entró en política en 2015 falsificando su currículum con el doctorado que no tiene

La cabeza de lista de Más Madrid para las elecciones del 4M a la Comunidad, Mónica García, entró en política en 2015 faltando a la verdad con un doctorado en Medicina que no tiene. Hasta ahora, tal y como publicó OKDIARIO en exclusiva el pasado miércoles, se había detectado dicho título falso en tres biografías suyas de partido (Podemos y luego Más Madrid) entre 2018 y 2021. Pero hay más. Este periódico ha podido acceder a una cuarta biografía, la primera en el tiempo pues se estrenó con ella en las primarias de Podemos para las autonómicas de Madrid de 2015, donde incluye ya el título fake.

De hecho, en este caso, y a diferencia de las otras tres biografías posteriores, Mónica García todavía no había acabado su máster en Dirección Médica y Gestión Clínica. Si bien, aseguraba en su perfil que tenía un «Doctorado por la Universidad Complutense», algo totalmente irreal, como ha reconocido a este medio el propio equipo de la candidata de Más Madrid, partido al que dio el salto desde Podemos en 2019 de la mano de Íñigo Errejón.

08:11 Bal propone un préstamo con interés 0 para la entrada de un piso a jóvenes de hasta 35 años

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha propuesto este jueves un préstamo público con interés 0 para que los jóvenes de hasta 35 años puedan dar la entrada en la compra de un piso.

Según ha detallado el ‘naranja’ en un encuentro en Rivas Vaciamadrid sobre modelos de familia, este ayuda llegaría hasta el 20% del inmueble. Así, ha puesto el foco en que sus propios hijos tendrán «muy difícil» formar una familia en la capital y adquirir una vivienda.

08:00 Monasterio dice que no entiende «qué resulta tan indignante» de su cartel en Sol

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado que no entiende «qué resulta tan indignante» del cartel que han distribuido en la estación de Renfe de Sol en el que comparan la cantidad que reciben los menores extranjeros no acompañados y los ancianos por la pensión.

«La palabra mena la utiliza la Fiscalía en su informe; la palabra abuelo no creo que sea un problema; los 4.700 euros al mes es un dato matemático sumando todos los acuerdos del Consejo de Gobierno; y los 426 es la pensión de muchas abuelas», ha afirmado Monasterio, quien ha insistido en que no «no hay ninguna razón para decir que este cartel está diciendo algo que no es verdad».

07:45 Ayuso: «Si Sánchez tiene un mal resultado en Madrid, debe irse de La Moncloa»

Isabel Díaz Ayuso llega a su entrevista con OKDIARIO tras el choque con Pablo Iglesias en el debate electoral de Telemadrid. «Pablo Iglesias ha venido a Madrid de la mano de Pedro Sánchez», señala la presidenta de la comunidad madrileña. Ayuso, relajada y tranquila, destaca la continua campaña antiMadrid lanzada por el Gobierno central desde el inicio de la pandemia, critica las «mentiras» de Gabilondo en campaña, y señala que «el presidente del Gobierno está en una huida hacia adelante porque sabe que en Madrid se juega todo». Y Díaz Ayuso lanza su exigencia: «Si Sánchez tiene un mal resultado, debe irse de Moncloa».

22:00 Arrimadas dice que Cs representa a la «tercera España» frente a los que «siguen emperrados» en 1936

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este jueves que su formación representa a la «tercera España» frente a los partidos políticos que «están emperrados en el año 1936» y ha pedido a la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que «no cambie la modernidad» de Cs por «algunos carcas» que «tienen un discurso de los años 50».

«Tenemos un auténtico problema de natalidad. Y nadie habla de esto (…) Nadie está pensando en el 2030 o 2040. Están emperrados en 1936», ha señalado Arrimadas durante un acto electoral en Rivas (Madrid) dirigido a las familias, que ha celebrado junto al candidato de Cs para las elecciones del 4 de mayo, Edmundo Bal.

Según Arrimadas, en el debate electoral de Telemadrid se hablaron de «consignas del pasado», mientras en Cs se identifican en 2021 con la «tercera España», que «no defendía ninguno de los dos bandos y eran atacados por los dos bandos por defender la concordia» y que tiene puesta la «vista en el futuro».

21:30: Ayuso ve en el CIS una intención de «movilizar» al electorado de la izquierda: «Es la broma de todos los días»

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que los resultados del sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas responden a la intención de «movilizar» al electorado de la izquierda que está «triturado» en Madrid.

Dicha encuesta abre la puerta a una mayoría absoluta de izquierdas que podría llegar a los 73 escaños, aunque la victoria sigue siendo para el PP, que también tiene una opción de mayoría absoluta con Vox. Eso sí, en la encuesta hay un 30% que no adelanta su voto.

En una entrevista en ‘esRadio’, recogida por Europa Press, la ‘popular’ ha sostenido que esto es cosa de «la Moncloa press que están siempre maquinando para retorcer la opinión pública y, de esta manera, que pase cuanto antes las elecciones». Para la presidenta, no se pueden seguir manteniendo «unas encuestas fabricadas por políticos para políticos en nombre de los políticos».

21:00 Maroto (PP) dice a Gabilondo que su «mayor enemigo» son sus «bandazos» al abrazar a Podemos: «Es peor que Sánchez»

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha advertido este jueves al candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que su «mayor enemigo» son sus «bandazos» tras «abrazar» a Podemos en mitad de la campaña electoral cuando hace unas semanas había dicho que no pactaría con «este Pablo Iglesias».

«Es peor que Sánchez porque abrazó a Podemos en mitad de la campaña y eso sorprende», ha proclamado Maroto, para añadir que Pedro Sánchez «esperó» a que pasaran las elecciones y «cuando no tenía más remedio, engañó a todo el mundo» y pactó con Iglesias.

20:30 Ábalos defiende la «capacidad demostrada» del CIS y rechaza valorar las encuestas que son «la foto de un momento»

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido que el CIS tiene «una capacidad demostrada con el tiempo» y ha considerado que «con los últimos antecedentes tampoco conviene seguir denostando» este centro porque «convendría poner en valor siempre el valor de lo público».

Así, sobre el ‘sondeo flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas de Madrid, Ábalos ha afirmado que no tiene «por costumbre valorar las encuestas» porque les da «el valor que tienen» y es que son, a su juicio, «la foto de un momento, puede modificarse perfectamente».

20:00 Gabilondo muestra su «máxima condena» ante la carta amenazante que han recibido Marlaska e Iglesias

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mostrado este jueves su «máxima condena» ante la carta amenazante con una bala en su interior que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

«Mi máxima condena. El discurso del odio y la división tiene consecuencias muy graves para nuestra democracia. Evitemos unidos esta escalada de barbarie. Un abrazo muy fuerte a Iglesias y Grande-Marlaska», ha escrito Gabilondo en su cuenta de Twitter.

19:30 Monasterio dice que podrá llegar a un acuerdo con PP pero que Vox aportará las «políticas valientes»

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este jueves que podrá llegar a un acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, tras las elecciones pero que será Vox el que aporte las «políticas valientes».

En un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI, Monasterio ha insistido en que lo fundamental tras los comicios es que Vox aceptará o dará los votos para «frenar a la izquierda» en Madrid y sus políticas, tras lo que intentarán llegar a pactos para bajar impuestos, acabar con el gasto política ineficaz y ofrecer prosperidad a los madrileños.

19:00 Mónica García cree que se demostró que «la alternativa es posible» frente a la política de ruido y confrontación

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, cree que ayer en el debate retransmitido por Telemadrid se demostró que «la alternativa es posible» frente a «la política de ruido y confrontación».

Desde Soto del Real, donde ha dado a conocer las propuestas para el Madrid vaciado y el mundo rural, García ha insistido en que ayer fue capaz de hacer frente a esa «política del ruido y la confrontación, de los insultos» al poner encima de la mesa «temas tan importantes como el cambio climático, como el feminismo, como la salud mental».

«Esa alternativa es posible. Seguimos creciendo en la política de lo importante porque somos Más Madrid los que estamos empujando el bloque y esperamos que el 5 de mayo tengamos un gobierno alternativo y decente en la Comunidad», ha manifestado.

18:30 Madrid distribuye cinco millones de mascarillas, 55.000 litros de gel y 45.000 pantallas para las elecciones

La Comunidad de Madrid ha supervisado el material anti Covid-19 que se empleará durante la jornada electoral del próximo 4 de mayo, en la que más de 4,8 millones de madrileños podrán votar de manera presencial, mediante un amplio dispositivo logístico y humano que estará a disposición de los 1.084 locales y 7.265 mesas electorales de los 179 municipios de la región.

Así, contarán con casi cinco millones de mascarillas higiénicas y 124.000 tipo FFP2 para los miembros de las mesas electorales; más de 55.000 litros de gel hidroalcohólico; 2.000.000 guantes; 45.000 pantallas de protección facial y 9.100 litros de líquido desinfectante para las superficies, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

18:00 Bal no espera que Albert Rivera pida el voto para Ciudadanos en Madrid porque como abogado debe ser «neutral»

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha dicho este jueves que no espera que el expresidente de su partido, Albert Rivera, pida el voto para él en las elecciones madrileñas del 4 de mayo porque, como abogado y presidente de un despacho privado, debe tener una posición «neutral» respecto a la política.

«No puede hacerlo, él tiene que mantenerse neutral», ha respondido, durante un encuentro organizado por el diario ‘El Mundo’, cuando le han preguntado por esta cuestión. Considera que «ningún abogado», y menos aún si trabaja en el ámbito privado y en un bufete que lleva su nombre, como en este caso, «va a pedir el voto para nadie», ya que «tienen que mostrarse neutrales en la política».

17:30 La Junta Electoral Central amplía hasta el 1 de mayo el voto por correo para las elecciones

La Junta Electoral Central ha acordado ampliar el plazo de solicitud telemática del voto por correo hasta el próximo 25 de abril, así como el plazo de depósito hasta el próximo 1 de mayo, únicamente en las oficinas de Correos de la Comunidad de Madrid.

Así consta en sendos acuerdos, a los que tuvo acceso Europa Press, en los que atiende en ambos casos a la propuesta realizada por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

A tal efecto, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos deberá extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos. Asimismo, deberá dar la máxima difusión a esta decisión.

16:53 Vox advierte que seguirá denunciando en carteles el coste de la inmigración

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha advertido este jueves que su partido seguirá exhibiendo carteles que, según él, denuncien «la verdad» de lo que les cuesta a los españoles la inmigración ilegal y lo poco que se gasta en otros colectivos como las viudas o los jóvenes.

Así lo ha manifestado durante la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en la Comisión de Interior, en respuesta al diputado de Unidas Podemos, Ismael Cortés, que le ha afeado el cartel electoral en el que recriminan, de acuerdo a Vox, que los menores extranjeros inmigrantes y no acompañados cobren una paga mayor que los jubilados españoles.

16:35 Isa Serra promete garantizar el derecho al aborto en la Sanidad Pública madrileña

La ‘número dos’ de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha prometido este jueves garantizar el derecho al aborto en la Sanidad pública madrileña, ya que actualmente, según sus cifras, en la pública solo se practican 6 de los 17.000 abortos anuales.

16:15 Monasterio asegura que Gabilondo se «disfraza con piel de cordero» y que entregará sus votos al «comunismo»

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que su homólogo en el PSOE, Ángel Gabilondo, se «disfraza con piel de cordero» y que tras los comicios del 4 de mayo el PSOE entregará sus votos al «comunismo». En un almuerzo informativo organizado por Club Siglo XXI, Monasterio ha valorado las afirmaciones de Gabilondo en el debate a seis en Telemadrid en el que se mostró dispuesto a pactar con Unidas Podemos si eso consigue «frenar, cerrar al paso al Gobierno de Colón» en la región madrileña.

15:58 Yolanda Díaz celebra la «absoluta cooperación» de los candidatos de izquierda en el debate

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado este jueves la «absoluta cooperación» que mostraron ayer los candidatos de las formaciones de izquierda a presidir la Comunidad de Madrid, que demostraron que «sí es posible gobernar», al tiempo que ha subrayado que es «imprescindible» lograr el cambio en Madrid.

«Tanto Pablo Iglesias, como Gabilondo y como Mónica García han demostrado que sí es posible gobernar, que tenemos proyecto de país para la Comunidad Autónoma de Madrid y desde luego es imprescindible cambiar Madrid», ha expresado a los medios en Bruselas tras ser preguntada por el giro del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, con respecto al de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

15:40 El PP no valorará el CIS porque Sánchez «se ha cargado» el organismo: «Pedimos que dimita Tezanos»

El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha rechazado valorar el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones madrileñas del 4 de mayo alegando que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «se ha cargado» una institución «muy reconocida» por los españoles. Dicho esto, ha recalcado que su partido solo reclama «la carta de dimisión» del presidente de este órgano, José Félix Tezanos.

15:32 Gabilondo propone a Ayuso que acuda a más debates

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha propuesto a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que acuda a más debates para mostrar su programa de gobierno y ha indicado que en el de ayer de Telemadrid «ganaron las izquierdas».

15:00 Errejón cree que Ayuso toca «techo» y que el CIS sale «viejo»

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha subrayado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha «tocado techo» en sus perspectivas electorales de cara a los comicios del 4 de mayo y está convencido de que el bloque progresista tiene mucho más recorrido» para crecer, sobre todo de la mano de Más Madrid.

Una tendencia de subida para Más Madrid que detecta también en el ‘sondeo flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones del 4 de mayo, aunque se trata ya de una encuesta que a su juicio sale «vieja» y «con algunas canas» al no reflejar el impacto del debate de entre los seis candidatos. Sobre todo porque tras esta cita la cabeza de lista de esta formación, Mónica García, sale «disparada», según sus cálculos.

14:33 Iglesias aplaude «rectificación» de Gabilondo en su veto a Podemos si gana en Madrid

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha aplaudido este mediodía la «rectificación» del cabeza de lista socialista, Ángel Gabilondo, al tenderle la mano en el debate de anoche para evitar que gana la derecha el 4M, pero en cambio ha asegurado que «no le convenció ni a nadie» que insistiera en mantener los impuestos durante dos años en caso de convertirse en presidente.

14:25 El PSOE atribuye el cambio de discurso de Gabilondo a una nueva fase para movilizar 200.000 votos de la izquierda

La campaña del PSOE para las elecciones autonómicas de Madrid ha entrado en una nueva fase, en la que el candidato Ángel Gabilondo tiene como objetivo movilizar a 200.000 votantes de la izquierda, según explican a Europa Press fuentes socialistas, tras el ‘no’ de Ciudadanos a pactar con ellos.

Así explican en el PSOE el giro que este miércoles visibilizó Gabilondo en el debate a seis. Eso sí, aunque dan ya por amortizada esa primera estrategia con guiños al centro para captar a los votantes desencantados de Ciudadanos, aseguran haber logrado sumar unos 45.000 apoyos ‘naranjas’ que reniegan del PP, según sus datos.

14:07 Ayuso estalla contra Iglesias en el debate: «Es usted un mezquino y una pantomima, da vergüenza ajena»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió a las acusaciones lanzadas por el candidato de Podemos Pablo Iglesias sobre los fallecidos en la pandemia durante el debate electoral en Telemadrid. «Es usted una pantomima. Es lo más mezquino de la política española, da vergüenza ajena», estalló Ayuso, en una intervención muy bronca.

14:00 Más Madrid afirma, tras conocer el CIS, que «hay partido»

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha afirmado tras conocer los datos del CIS que «hay partido» y que se «toca con los dedos» la posibilidad de un gobierno «decente».

El ‘sondeo flash’ del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas de Madrid abre la puerta a una mayoría absoluta de izquierdas que podría llegar a los 73 escaños, aunque la victoria sigue siendo para el PP de Isabel Díaz Ayuso, que también tiene una opción de mayoría absoluta con Vox. Eso sí, en la encuesta hay un 30% que no adelanta su voto.

13:47 Bal cree que Gabilondo se «arrojó» en los brazos de Iglesias

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, cree que el debate de Telemadrid de anoche ha sido un «punto de inflexión» en la campaña y que votantes moderados de PSOE acabarán optando por los ‘naranjas’ tras comprobar cómo el socialista Ángel Gabilondo «se arrojaba en brazos» de Unidas Podemos.

13:28 Casado ve a Ayuso ganadora del debate frente a un Gabilondo «ciclotímico»

El líder del PP, Pablo Casado, ve a la presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como ganadora del debate entre candidatos al 4M frente a un Ángel Gabilondo (PSOE) «ciclotímico» y a un Pablo Iglesias (Unidas Podemos) «diciendo quién me manda a mí irme del Gobierno».

13:14 Gabilondo justifica el giro hacia Pablo Iglesias porque Cs ha vuelto a apostar por Ayuso

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado este jueves que comienza «una nueva orientación propiciada por el no de Ciudadanos» y ha hecho una llamada a todas las fuerzas de izquierda para acabar con el ‘Gobierno de Colón’.

En un acto de campaña en Alcalá de Henares, Gabilondo ha comentado el primer debate entre los seis candidatos que tuvo lugar ayer en Telemadrid donde entendió que Cs «volvía a optar por el PP y por que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta». «Hasta aquí llegan todos nuestros intentos por llegar a aproximaciones. Seguiremos con las dos manos en todas las direcciones pero esto significa un cambio importante», ha lanzado.

13:04 Ayuso cree que en el debate quedó claro que Gabilondo e Iglesias «van de la mano»: «Ayer, caretas fuera»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que en el debate electoral que tuvo lugar el miércoles por la noche el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, «van de la mano». «Ayer caretas fuera», ha respondido a los medios de comunicación preguntada por una valoración de las intervenciones en la presentación de su programa de Transportes en la estación de Metro de Villaverde Alto.

12:39 Inés Arrimadas se muestra convencida de que van a «gobernar en la Comunidad de Madrid»

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado confiada, en una entrevista en LaSexta, en los resultados que obtendrá el candidato del partido a las elecciones madrileñas, Edmundo Bal, a pesar de que la mayoría de encuestas y sondeos vaticinan su salida de la Asamblea de Madrid tras el 4 de mayo.

12:23 Monedero llama «torpe» a Gabilondo después de que se eche en brazos de Iglesias

El politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha celebrado que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, haya corregido su «torpeza» inicial y se plantee ahora, tras el debate electoral, pactar con su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Eso sí, ha dejado claro que esa posibilidad de acuerdo «no será un regalo a cambio de nada» dado que Unidas Podemos debe estar en un futuro Ejecutivo autonómico alternativo al PP, dado que Iglesias es la única «garantía» para desplegar políticas de «izquierda».

12:21 Abascal le agradece a Gabilondo que no mienta sobre sus intenciones de pactar con Iglesias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha agradecido este jueves al candidato del PSOE a las elecciones del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, que no haya mentido sobre sus intenciones de pactar con Pablo Iglesias (Unidas Podemos) en caso de sumar mayoría de izquierdas tras los comicios. El candidato socialista de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se mostró ayer abierto a pactar por el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras las elecciones del 4 de mayo: «Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones», dijo a Iglesias durante el debate electoral en Telemadrid.

11:50 Iglesias no contempla renunciar a entrar en el Gobierno regional

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, no contempla renunciar a entrar en el Gobierno regional si la izquierda gana a la derecha en las elecciones del 4 de marzo, descartando por tanto un apoyo externo aunque se lo pida el candidato socialista, Ángel Gabilondo.

11:27 Iglesias se escuda en la «seguridad de los ancianos» para justificar que no visitara las residencias de su competencia

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este jueves que en la primera oleada de la pandemia no visitó residencias, en su condición de ministro de Derechos Sociales, porque hubiera sido «una irresponsabilidad, una barbaridad».

«Otros son capaces de poner en riesgo la seguridad de los ancianos por hacerse una foto y salir en algún medio de comunicación. Nosotros lo que hicimos fue aumentar las competencias de las regiones, dotarles de una cantidad ingente de recursos, hicimos trabajadores esenciales a los empleados de residencias y coordinamos con el Ministerio de Defensa y la Unidad Militar de Emergencias la tramitación más de 4.000 solicitudes para desinfección», ha señalado.

11:03 Abascal apremia a Ayuso a aclarar si quiere gobernar con Vox o con el PSOE

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha instado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, a aclarar si está dispuesta a aceptar el apoyo de Vox, de mano de su candidata Rocío Monasterio, tras las elecciones del 4 de mayo o si, por el contrario, preferiría apoyarse en el PSOE de Ángel Gabilondo.

10:41 Bal tacha de «veleta» a Gabilondo

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha tachado esta mañana de «veleta» a su homólogo del PSOE, Ángel Gabilondo, y considera que el votante de Vox rechaza que su candidata, Rocío Monasterio, llamase la pasada noche en el debate de Telemadrid «traidor» a un abogado del Estado que se enfrentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Que me llame a mi traidor que llevo 30 años siendo abogado del Estado y de los que estábamos en el debate el único que ha sufrido las consecuencias de oponerse a Sánchez soy yo», ha expuesto en una entrevista.

10:23 La audiencia del debate: lo más visto en Madrid y la segunda opción en España

El debate a seis de las elecciones de Madrid fue la opción más vista por los telespectadores de esta comunidad autónoma, ya que logró una audiencia media de 910.000 personas y el 36,4 % de cuota de pantalla (el porcentaje que lo vio sobre el total que tenía encendida la tele), y superó los tres millones en el ámbito nacional.

Son datos facilitados por la consultora especializada en audiencias Barlovento, que precisa que además el debate fue la segunda opción elegida por los espectadores a nivel nacional, ya que la primera fue Telecinco, que emitió en la mayor parte de ese tramo horario un programa sobre Rocío Carrasco, con una entrevista con la protagonista.

También a nivel nacional, la audiencia media del debate en las siete cadenas que lo emitieron fue de 3.325.000 telespectadores, con una cuota del 19 %, mientras que la de Telecinco en ese mismo periodo de tiempo fue de 3.566.000 espectadores, con un 20,3 % de cuota de pantalla.

10:16 Monasterio le sacó los colores a Iglesias en el debate: «Se dedicó a ver series de Netflix en su casoplón a 30 muertos por capítulo»

Rocío Monasterio puso a Pablo Iglesias ante el espejo de su principal actividad durante los meses más duros de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. El vicepresidente del Gobierno socialcomunista y responsable del área social -y de las residencias durante el mando único, por tanto-, se jactó en numerosas ocasiones de ser un auténtico adicto a las series, y la candidata de Vox al 4M se lo recordó de forma cruda.

Fue en los primeros minutos de intervención de Rocío Monasterio, después de que Pablo Iglesias abriese el debate organizado por Telemadrid. La candidata de Vox recordó que en España «sufrimos la peor crisis económica, sanitaria y social en décadas», y señaló la responsabilidad del Gobierno que, dijo, tiene «la desfachatez de habernos llevado a las peores cifras de muertos, han arruinado a las empresas, han dejado abandonados a miles de enfermos en las residencias».

9:49 Abascal tras los incidentes en Navalcarnero: «Si la Policía no nos protege, valoraré animar a los nuestros a defenderse»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su indignación tras una nueva jornada de incidentes provocados por la ultraizquierda en un acto de Vox, esta vez en Navalcarnero. Abascal ha lanzado una advertencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si la Policía no protege los actos de Vox: «Voy a valorar si, en lo que queda de campaña, animamos a nuestros simpatizantes a defendernos de las agresiones».

Primero fue Vallecas, antes en las elecciones de Cataluña y en el País Vasco. Allá donde va Vox, los ultras, independentistas y filoetarras intentan impedir los actos de la formación de Abascal. Pero las pedradas y las amenazas de los violentos no van a ser suficiente para frenar a Abascal y los suyos.

9:33 Gabilondo mentía porque ahora da categoría de socio a Iglesias

Ángel Gabilondo ya no esconde que su objetivo es formar un Gobierno con Pablo Iglesias a imagen y semejanza de la coalición socialcomunista que Pedro Sánchez suscribió con el mismo líder de Podemos en La Moncloa. «Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones» fue el guante que Gabilondo le lanzó: claro contraste con la afirmación realizada antes de comenzar la campaña, cuando sostenía que «yo quiero pactar con Ciudadanos y Más Madrid, con este Iglesias, no».

9:05 El CIS presenta hoy su segundo sondeo para ajustar los porcentajes de su encuesta preelectoral

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hará público este jueves un segundo sondeo sobre las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, una encuesta que completará y ajustará los porcentajes del estudio preelectoral que presentó a principios de abril, según confirmaron a Europa Press en fuentes del CIS.

El organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos ya dio a conocer su tradicional encuesta preelectoral para Madrid el pasado 5 de abril, con un mes de antelación con respecto de la jornada electoral del 4 de mayo.

8:40 Ayuso gana el debate y tumba a los socialcomunistas

Era previsible que el momento más tenso del debate entre los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid estuviese protagonizado por Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias. Así ha sido. El motivo, los muertos de la pandemia. El líder de Podemos ha lanzado contra Ayuso cifras tergiversadas para criticar su gestión, mientras ésta le recordaba su inacción siendo vicepresidente en el Gobierno socialcomunista. Iglesias pretendía acorralar a Ayuso y se ha visto acorralado.

Buenos días, la campaña electoral está disparada y entra en su fase más. El debate en Telemadrid, que reunió a los seis principales candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, terminó con Isabel Díaz Ayuso como clara vencedora que se impuso a sus rivales más opuestos, Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo. Mientras Rocío Monasterio vapuleó al líder de Podemos, Mónica García no dejó de repetir que es médico como argumento de peso frente a los otros cinco candidatos.

21:25 Abascal dice que pensará si «animamos a nuestros simpatizantes a defendernos»

…a una niña. Qué asco. Esta noche voy a valorar si, en lo que queda de campaña, animamos a nuestros simpatizantes a defendernos de las agresiones si no interviene la policía para proteger a nuestra gente y detener a los agresores. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 21, 2021

20:30 Ataques al acto de Abascal en Navalcarnero

Santiago Abascal ha suspendido su acto electoral en Navalcarnero por haber recibido ataques de violentos presentes en el mismo para reventarlo. Ha asegurado que sólo lo retomará cuando la Policía garantice la seguridad.

18:30 Lasquetty recrimina a la ministra de Hacienda «su obsesión por pegarle un hachazo fiscal a los madrileños»

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha reiterado este miércoles que una bajada de impuestos puede conllevar un aumento de recaudación y ha recriminado a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, su «obsesión por pegarle un hachazo fiscal a los madrileños».

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que el Ejecutivo «jamás ha dicho que vaya a subir los impuestos durante la pandemia» y ha afirmado además que es «mentira» que bajar impuestos aumente la recaudación.

18:15 CEAR denuncia ante la Fiscalía el cartel de Vox por posible delito de odio y discriminación

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha presentado hoy en la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia por posibles delitos de odio y discriminación ante el cartel de VOX para las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el que la formación política señala a los menores extranjeros solos.

En su denuncia, CEAR sostiene que este cartel supone un delito ya que «sus elementos promueven, incitan y fomentan directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación y violencia hacia los niños, niñas y adolescentes migrantes por su origen racial y su condición de personas extranjeras».

16:46 El PSOE también denuncia en la Junta Electoral de Madrid los carteles de Vox

El PSOE ha solicitado a la Junta Electoral Provincial de Madrid la retirada «inmediata» de los carteles de Vox en la estación de Renfe de Sol que señalan a los menores extranjeros no acompañados, al entender que forman parte de una campaña con «expresiones e imágenes xenófobas y racistas», que incumple el artículo 50 de la ley electoral.

16:20 Tres detenidos por desórdenes durante un acto electoral de Vox en Vic

Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles a tres personas acusadas de desórdenes públicos durante un acto electoral de Vox en Vic (Barcelona) durante la campaña por el 14F. Los tres detenidos supuestamente causaron desórdenes durante el acto, han explicado los Mossos d’Esquadra a Europa Press, mientras que ya ha habido otros nueve arrestados por incidentes el mismo día pero después del acto.

16:03 Mónica García aplaude que las familias puedan votar acompañadas de menores

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha aplaudido que las familias puedan votar acompañadas de menores para evitar «más obstáculos».

«El 16 de abril pedimos que se modificara la normativa y lo hemos conseguido. No tenía ningún sentido que las familias con hijos e hijas pequeñas, especialmente las monoparentales, tuvieran más obstáculos para poder votar el 4 de mayo», ha destacado la candidata en un tuit.

15:41 El CIS presenta mañana su segundo sondeo electoral de Madrid

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hará público este jueves un segundo sondeo sobre las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, una encuesta que completará y ajustará los porcentajes del estudio preelectoral que presentó a principios de abril, según confirmaron a Europa Press en fuentes del CIS.

El organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos ya dio a conocer su tradicional encuesta preelectoral para Madrid el pasado 5 de abril, con un mes de antelación con respecto de la jornada electoral del 4 de mayo.

15:11 Casado cree que el debate electoral será «un todos contra Ayuso»

El líder del PP, Pablo Casado, ha contrapuesto este miércoles los dos «modelos» que se presentan a las elecciones, el de Isabel Díaz Ayuso basado en la «libertad» e «impuestos bajos» y el del PSOE y la izquierda, que «pelean» por ver quién queda segundo o tercero y qué consejerías reparten. Dicho esto, ha augurado que en el debate electoral de esta noche «confrontarán» esos dos modelos y ha augurado un «todos contra Ayuso».

En declaraciones en el Congreso, Casado ha afirmado que «se está viendo que Ayuso es la presidenta que necesita Madrid», una persona «con las ideas claras» que es «una buena gestora» y que está «siendo valiente al afrontar la pandemia en Madrid sin ninguna ayuda por parte del Gobierno».

14:46 Monasterio dice que la izquierda está «desquiciada» con el género

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este miércoles que la izquierda está «desquiciada» con el género y ha criticado la guía sexual lanzada por el Ayuntamiento de Getafe.

La guía, en el marco de la campaña ‘Rebeldes de Género’, anima a las jóvenes a masturbarse con afirmaciones como: «apaga la tele, enciende tu clítoris», ante lo que Monasterio ha censurado que la izquierda esté «dedicada a estas cosas» y que esta sea su «aportación al feminismo», en una entrevista en ‘Onda Cero’, recogida por Europa Press.

14:18 Arrimadas tacha de «populismo puro» el cartel de Vox

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de «populismo puro» el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros no acompañados, que la Fiscalía está investigando por la presunta comisión de un delito de odio, y ha apelado a los electores de la Comunidad de Madrid para impedir que Vox se convierta en el nuevo socio del PP tras los comicios del 4 de mayo y lograr que Cs continúe en el gobierno.

13:49 Unidas Podemos pide a la Junta Electoral que retire ya la campaña de Vox

La candidatura de Unidas Podemos a las elecciones a la Asamblea de Madrid ha registrado este miércoles una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid para que «urgentemente» tome medidas en relación a la campaña de la formación Vox de «marcado carácter discriminatorio y xenófobo contra el colectivo de las personas menores inmigrantes no acompañadas, incitando al odio y a la violencia contra el referido colectivo».

13:00 Unidas Podemos lanza un vídeo de 6 minutos sobre los 26 años del PP de Madrid

La candidatura de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid ha lanzado este miércoles en redes sociales un vídeo de seis minutos de duración, centrado en la corrupción del PP, donde resumen a su manera los 26 años de los gobiernos de este partido en la Comunidad de Madrid.

El corto, a ritmo del tema ‘Runaway’, del rapero cristiano canadiense Manafest, comienza con la victoria electoral de Alberto Ruiz-Gallardón en las elecciones autonómicas de 1991, la felicitación del presidente saliente socialista, Joaquín Leguina; y fragmentos de las huelgas de los años 90 y de las «ruinosas radiales madrileñas».

12:30 Monasterio insiste en la veracidad de su campaña sobre los menas

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este miércoles en la veracidad de sus mensajes sobre los menores extranjeros no acompañados tras la polémica creada con la cartelería que ha desplegado la formación en la estación de Cercanías de Sol.

Así, a través de sus redes sociales, ha publicado una serie de documentos con acuerdos de Gobierno en la Comunidad de Madrid para demostrar que se paga «una media de 4.741,24 euros al mes por mena».

11:45 Más de 7.700 agentes garantizan la seguridad de las elecciones en Madrid

Más de 7.700 policías y guardias civiles garantizan la seguridad de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, según ha informado el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha advertido a Vox de que si incitan al odio en sus actos «ahí van a encontrar al ministro y a las fuerzas de seguridad».

Lo ha dicho en el Pleno del Congreso en respuesta al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, a quien le ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad del proceso electoral para que «hasta» ellos «puedan decir lo que dicen», siempre que sea en el marco de la Constitución y no inciten a la violencia, al odio o a la discriminación.

11:20 La Comunidad aclara a la Junta Electoral que los electores podrán acceder a los centros de votación con menores

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha enviado una aclaración a la Junta Electoral para que los electores puedan acceder a los centros de votación el 4 de mayo con menores, ya que las medidas de prevención frente al Covid-19 establecidas para la jornada electoral precisaban que solo se permitiría el acceso del votante, salvo que este requiriera acudir acompañado.

Según ha indicado un portavoz de la Consejería de Sanidad, se ha enviado una aclaración a la Junta Electoral por la que se dispone que el acceso de los electores con menores a su cargo es una situación asimilable a los votantes que necesitan ir acompañados.

11:00 Ayuso admite que PP le impuso los tiempos para anunciar el fichaje de Cantó

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este miércoles que la dirección nacional del partido le impuso «los tiempos» para anunciar la inclusión del exportavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Toni Cantó, en su candidatura.

En una entrevista en la Ser, Ayuso ha dicho que fue «libre» para elegir a Cantó pero «no para contarlo», ya que le gusta «controlar las cosas que dependen» de ella y elegir cuándo anunciarlo, pero las listas electorales, ha dicho, «son como las mesas en las bodas».

10:30 Ayuso insiste en que quiere gobernar en solitario y cree que Vox es «ultraderecha dependiendo para qué cuestiones»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que tras el 4 de mayo quiere gobernar en solitario y ha sostenido que Vox es «ultraderecha dependiendo para qué cuestiones».

En una entrevista en la ‘Cadena Ser’, ha incidido en que no comparte los debates de la formación de Santiago Abascal respecto al ‘pin parental’ ni sobre los menores extranjeros no acompañados aunque ha apuntado que en otras cuestiones no siempre está en «desacuerdo» con ellos.

«No quiero hablar de pactos porque quisiera gobernar en solitario. Quiero gobernar en libertad porque quiero comprometerme a hacer una serie de reformas y de medidas que ahora hacen falta para Madrid», ha recalcado.

09:50 Los cinco candidatos del debate

Respecto a los comicios de 2019 sólo repiten como candidatos Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE) y Rocío Monasterio (Vox), mientras que se estrenan Mónica García (Más Madrid), Edmundo Bal (Cs) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos), quien sin embargo ya tiene experiencia en debates nacionales, como aspirante a la Presidencia del Gobierno.

09:30 Horario del debate

La cita tiene lugar este miércoles entre las 21.30 y las 23.30 horas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), dejó claro ya desde antes de la campaña que sólo participaría en un debate electoral, y aunque en primera instancia se mostró partidaria de que lo organizase la Academia de Televisión, como defendía su equipo, finalmente accedió a que sea Telemadrid quien lo celebre.

09:00 Los candidatos pendientes del debate en Telemadrid

Telemadrid acoge este miércoles el único debate electoral con los seis principales candidatos a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, que abrirá y cerrará el cabeza de lista de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y abordará asuntos como la gestión de la pandemia o la reactivación económica de la región.

21:10 Abascal a Ábalos: «Que quite él los carteles, le hace falta ejercicio»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dado respuesta este martes a la intención del ministro de Transportes, movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de ocuparse de tratar de retirar de la estación de Cercanías de Renfe de la Puerta del Sol los carteles que ha colgado Vox: «Que vaya y que los quite, que le hace falta un poco de ejercicio».

20:00 El PP critica que Sánchez no legisle para suplir el estado de alarma

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha arremetido este martes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no legislar para suplir el estado de alarma como, según ha dicho, han solicitado tanto el Consejo de Estado como la Unión Europea.

Enrique López ha señalado que el Gobierno ha recibido hoy un nuevo «varapalo» después de que tanto sus «socios de Gobierno como la Comisión Europea le insten a reformar cuanto antes el marco legislativo que permite la restricción de derechos fundamentales en caso de pandemia».

19:53 Ábalos tilda a Cs de «cobarde» e «inútil»

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha tachado este martes a Ciudadanos como una formación «inútil» y «cobarde» que ha defraudado y ha alertado sobre un «problema serio de convivencia» en Madrid «porque le han dado carta blanca a la derecha».

19:40 Arranca el acto de Vox en Hortaleza

Empieza el acto electoral de Vox en Hortaleza, en Madrid, que hoy protagoniza Santiago Abascal. Puedes seguirlo en directo en OKDIARIO.

19:30 El PSOE acusa a Vox de ser un «partido xenófobo»

La ‘número dos’ de la lista del PSOE-M, Hanna Jalloul, ha tachado de «auténtica vergüenza» los carteles que Vox ha colocado en Metro de Madrid en la estación de tren de Sol, dirigida contra los menores extranjeros no acompañados.

Los carteles incluyen mensajes como ‘Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes’, junto al logo de Vox y su lema de campaña ‘Protege Madrid’. En el mismo cartel se ve la imagen de dos personas, una mujer de avanzada edad y, en otro, un hombre encapuchado y enmascarado con tez oscura.

19:05 Ábalos: «La España rica la han hecho los pobres de Madrid, los que vinieron de otras provincias»

El ministro de Transporte dice que «la España rica la han hecho los pobres de Madrid, no es de los madrilemos de generaciones, sino de los que vinieron aquí de otras provicias y otras regiones de España. Con esos mimbres, esa sangre, se ha hecho este país. Madrid era un referente para todos los que no éramos de Madrid. ¿Podemos resignarnos a tener este Madrid tan rancio? España quiere reflejarse en una capital moderna, de vanguardia y multicultural».

18:50 Ábalos dice que el valor del voto es poder decir ‘no’

Ábalos destaca que «vale lo mismo el voto del trabajador que el del rico» y el valor de «elegir decir no, no me vais a engañar más». Critica también la polémica de los impuestos y pregunta al PP que «por qué no lo han hecho ya».

18:30 Ábalos lamenta que se llame despectivamente ‘menas’ a los menores no acompañados

El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, en un mitin de campaña en madrid, dice que la derecha ha perdido el miedo a salir a la luz y tratan de destruir moralmente al adversario. Además, lamenta que se llame despectivamnete ‘menas’ a los menores no acompañados. Y lamenta también que el PP se acerque a Vox. «En España nos jugamos la convivencia».

17:45 La Fiscalía de Madrid investigará a Vox por un delito de odio en un cartel electoral contra los menas

La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias de oficio para investigar la presunta comisión de un delito de odio por parte de Vox en un cartel electoral en el que compara las pensiones con el coste mensual destinado a los menores extranjeros no acompañados, han confirmado fuentes fiscales.

La polémica ha surgido con los carteles que la formación ha desplegado en la estación de Cercanías de Sol contra los menas. Los carteles incluyen mensajes como ‘Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes’, junto al logo de Vox y su lema de campaña ‘Protege Madrid’.

17:30 Ayuso: «Para oponerse a Sánchez no hace falta ser de derechas, basta con ser sensato»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que para «oponerse» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no hace falta ser de derechas» sino que basta «con ser sensato».

Así, ha incidido en que no puede «permanecer callada ante los continuos ataques de Sánchez, que se ha erigido como el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid sabiendo que el estado de alarma comienza para él en el momento en el que se cierren las urnas».

17:05 El PP critica que Sánchez no convoque la Conferencia de Presidentes al preferir la campaña de Madrid

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha considerado este martes «indecente» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya convocado en seis meses una Conferencia de Presidentes Autonómicos porque prefiere

«centrarse en la campaña de las elecciones en Madrid, en lugar

de en la campaña de vacunación».

Tras indicar que la «prioridad absoluta» de los gobiernos debe ser en este momento la vacunación contra el coronavirus, Nieto ha

considerado «increíble e indecente» que, en un «momento crítico

de la campaña de vacunación», cuando Andalucía necesita inocular a mayor ritmo y precisa de más vacunas y a pocos días de que decaiga el estado de alarma, Sánchez «siga sin convocar la Conferencia de Presidentes» que no se reúne desde el pasado 29 de octubre.

16:56 Podemos quiere sacar al Gobierno de Madrid de Sol y convertir la sede en Centro de Memoria

La candidatura de Unidas Podemos (UP) a las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid propone sacar al Gobierno regional del edificio de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol número 7 de Madrid, y convertirlo en un Centro de investigación sobre la Memoria Democrática española.

Según el programa de Podemos, España tiene un déficit histórico con la memoria democrática. «Tras cuatro décadas de dictadura terrorista, nunca se llegó a dar completo cumplimiento a las reclamaciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de aquel régimen genocida así como de las personas que lucharon por la libertad tanto durante la Guerra Civil como después durante la dictadura», esgrimen.

16:30 Iglesias presenta su programa para «hacer lo contrario» que el PP

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha avanzado que su proyecto para la región consiste en “hacer lo contrario a lo que ha hecho la derecha en los últimos 25 años”, de forma que se “revierta el desmantelamiento de lo público” emprendido por el PP.

16:20 Cs propone guarderías en hospitales y debates electorales obligatorios

Establecer un sistema de guarderías en los hospitales para mejorar la conciliación de profesionales sanitarios y de pacientes y visitantes, y exigir la celebración «obligatoria» de debates electorales son dos de las propuestas del programa de Ciudadanos, un compendio de 197 medidas entre las que incluyen algunas «bloqueadas» por el adelanto electoral.

El programa de Edmundo Bal se divide en diez epígrafes con nombres como «Salvar vidas, salvar empleos: vacunación y recuperación», «Madrid, locomotora económica de España», «La mejor región para formar una familia» y «Regeneración democrática, calidad institucional y justicia».

15:58 Más Madrid busca confirmar su espacio propio como alternativa en la izquierda

Con dos años de trayectoria política a su espalda y la traumática ruptura con Podemos aparentemente superada, Más Madrid aspira a aprovechar las elecciones autonómicas del 4 de mayo para consolidar su espacio y su protagonismo en el bloque progresista, con el objetivo de formar parte del gobierno que acabe con la hegemonía del PP.

Si en 2019 el aval de Más Madrid era la experiencia de gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de la capital, ahora la candidata autonómica, Mónica García, reivindica su papel en la oposición, donde desde su condición de médico se ha convertido a lo largo de la pandemia en una de las voces más críticas y mediáticas, quizás la mayor, contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

15:40 Ayuso llama a que el 4M Madrid se alce «por su libertad» como el 2 de mayo

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que el PP es «el único voto útil» capaz de aglutinar a una mayoría amplia contra aquellos que «quieren el mal para quienes vivimos en paz», y ha reclamado que el 4M «sea como el 2 de mayo» y Madrid se alce «por su libertad».

En su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso ha señalado que para oponerse a Pedro Sánchez «no hace falta ser de derechas, basta con ser sensato» y, por ello, ha apelado al voto para el PP para «quienes necesitan saber que pelear, madrugar y pagar impuestos merece la pena» y «a toda esa clase media que emergió gracias a la democracia liberal de 1978».

15:15 Podemos insiste en que la movilización es clave

Unidas Podemos ha insistido en que incrementar la participación en las elecciones madrileñas del 4 de mayo es fundamental para poder desbancar al PP del Ejecutivo autonómico y ha destacado que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y el resto de ministros de este espacio político ayudan a esta tarea que centra la estrategia del candidato Pablo Iglesias.

El diputado del grupo parlamentario confederal y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso que gracias al paso dado por Iglesias, al renunciar a sus cargos en el Ejecutivo, «la batalla por Madrid está abierta».

14:55 Vox denuncia ante el Supremo las negativas del Gobierno a enviar a sus diputados información

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes que su formación está presentando recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo por las, según ha denunciado, reiteradas negativas del Gobierno a enviar a sus diputados la información que le solicitan sobre diversos asuntos.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Espinosa de los Monteros ha puesto el ejemplo de la respuesta que ha dado el Ejecutivo ante su petición de los informes que justifican la concesión de «privilegios penitenciarios» al histórico dirigente de ETA Antonio Troitiño.

14:17 Vox no apoyará el ‘plan b’ del PP al estado de alarma

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha confirmado este martes que su partido no apoyará la tramitación del ‘plan b’ que el PP tiene registrado en el Congreso porque, a su juicio, «ya es hora de que los españoles recuperen su libertad».

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Espinosa de los Monteros ha reiterado el rechazo «rotundo» de su partido a un estado de alarma «continuado» y su reivindicación de que los españoles, «con todas las medidas de protección», puedan continuar con sus vidas.

14:00 Ayuso avisa que la izquierda convertirá Madrid en «un infierno fiscal»

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que la izquierda piense gestionar Madrid «convirtiéndolo en un infierno fiscal similar a lo que han hecho en muchas de las regiones en las que gobiernan».

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la dirigente madrileña ha insistido en que esa política «socialista y comunista tiene como resultado la ruina, la huida de capital y de la inversión».

13:38 Gabilondo acusa a Madrid de «permisividad» como si fuera «la fiesta de la pandemia»

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado la percepción de «permisividad» que hay en la región con respecto a la contención del virus y ha criticado el efecto llamada que ha provocado el Gobierno regional como si se tratara de «la fiesta de la pandemia».

«En Madrid se ha producido un efecto llamada, con personas que han venido de otros países al llamado turismo de borrachera. ¿Por qué han venido aquí? Porque hay una percepción de permisividad y no unas restricciones adecuadas y las medidas no son claras ni estrictas; sino demasiado laxas», ha lanzado Gabilondo en un acto de campaña en Leganés.

13:16 Bal centra su ‘spot’ de campaña en «la fuerza de Madrid»

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha centrado su ‘spot’ de campaña en que la «fuerza de Madrid» reside en todos los madrileños y les apela a remangarse y trabajar conjuntamente.

Así, el vídeo se compone de una sucesión de personas de distintas profesiones como agricultor, dentista o camarera haciendo el gesto de subirse las mangas mientras una voz en off recita las palabras «trabajar, ayudar, prosperar y crear» para dar paso al mensaje: «La fuerza de Madrid».

12:44 Ayuso avisa a Sánchez: el estado de alarma empieza para él al cierre de las urnas

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido hoy el «voto útil» para el PP, y ha advertido a Pedro Sánchez que el estado de alarma empieza para él cuando cierren las urnas el 4 de mayo. La candidata ‘popular’ le ha recriminado que hable de polarización cuando da competencias de prisiones a Euskadi y riega con dinero público a los independentistas.

Ayuso ha pedido «el voto a toda esa clase media que emergió gracias a la democracia liberal de 1978». «El voto al Partido Popular es el único voto útil, capaz de aglutinar esa mayoría amplia en torno a los valores e ideas de la democracia liberal en torno a unas siglas y de mantener la prosperidad del motor económico de España», ha remarcado.

12:00 Monasterio califica a Cs como «el partido de las tres traiciones»

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha calificado a Ciudadanos como «el partido de las tres traiciones» y ha insistido en que no es una formación «fiable» de cara a los votantes.

En concreto, la candidata ha asegurado que Ciudadanos ha traicionado a los votantes en Cataluña, donde muchos alabaron su tarea pero «abandonaron» a los suyos; en el Gobierno de España, donde si Albert Rivera hubiera pactado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no hubiera llegado al Gobierno; y con las «automociones» en Murcia o en la Comunidad de Madrid.

11:30 Vox promete acabar con ‘okupas’ y narcopisos: «El 4 de mayo los barrios volverán a ser de los vecinos»

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha prometido este martes que si llega al Gobierno acabará con los ‘okupas’ y los narcopisos de la región.

Así lo ha mostrado también en un vídeo electoral en el que se ve a Monasterio hablando con los vecinos del distrito de Carabanchel afectados por esta situación y que trasladan una serie de testimonios.

Entre ellos, madrileños que denuncian sufrir olores, robos y acosos por parte de personas que están en pisos ‘okupas’ o en narcopisos ubicados frente a colegios. «Los vecinos no pueden asomarse a las ventanas porque les amenazan», dice uno de ellos.

11:00 Arrimadas dice que seguiría luchando por Cs aunque se quedara sin escaños en Madrid

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que seguiría luchando por el proyecto de la formación naranja aunque no consiguieran ningún escaño en la Asamblea de Madrid en las elecciones del 4 de mayo y los que quieren «volver al bipartidismo» pidieran su dimisión, porque cree que «España es un país mejor con un centro liberal, moderno y limpio».

«Entiendo que quien quiera volver al bipartidismo es ‘todos a por Ciudadanos’ y pedirán todas las cabezas, la de Edmundo (Bal), la mía, la de Begoña (Villacís) y la de todo el mundo; yo creo que hay que seguir con valentía defendiendo el centro político», ha respondido en una entrevista en Onda Cero.

10:00 Ayuso avisa que la izquierda convertirá Madrid en «un infierno fiscal» si el PP no gobierna

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que la izquierda piense gestionar Madrid «convirtiéndolo en un infierno fiscal similar a lo que han hecho en muchas de las regiones en las que gobiernan».

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la dirigente madrileña ha insistido en que esa política «socialista y comunista tiene como resultado la ruina, la huida de capital y de la inversión».

09:30 Bal propone que los fines de semana sea gratuito viajar entre zonas tarifarias de la red de transportes madrileña

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Edmundo Bal, ha propuesto que sea gratuito viajar los fines de semana entre zonas tarifarias para los usuarios del abono de transportes de la zona A.

Según fuentes de Ciudadanos, no habría que comprar títulos adicionales para acceder a otra de las áreas y supondría un aumento de la movilidad en transporte público durante los fines de semana.

Aseguran que, como la «mayor parte» de los abonos son de zona A -que corresponde a la capital-, la medida repercutiría en un «elevadísimo porcentaje» de usuarios del transporte público e incidiría, entre otros, en el fomento del turismo por toda la región.

09:15 Bal insiste en que no entrará en un Gobierno con Vox y que tampoco apoyaría desde fuera a uno de Ayuso y Monasterio

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha insistido este lunes en que no entraría en un gobierno del que formase parte Vox y que tampoco apoyaría desde la oposición a un Ejecutivo liderado por la cabeza de este partido, Rocío Monasterio, junto a la candidata ‘popular’, Isabel Díaz Ayuso.

«Un Gobierno de la Comunidad de Madrid con Vox es uno que no podríamos aguantar de ninguna manera», ha remarcado de nuevo Bal en una entrevista en ‘Cadena Ser’.

09:00 Vox asegura que la izquierda «ha abandonado a los trabajadores»

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este lunes que la izquierda «ha abandonado a los trabajadores» y que «no conoce» la realidad de «la España que madruga» y que crea riqueza, a los que considera que «ha engañado vilmente».

En un acto en Fuenlabrada, junto al presidente de Vox, Santiago Abascal, en el que han participado alrededor de un millar de personas, la candidata ha criticado que a las formaciones de izquierda les guste lo público para su «niñera oficial». «Les gusta lo público y dicen que es para una sanidad excelente y a la primera de cambio están en la privada, engañado a los suyos», ha trasladado Monasterio.

21:20 Pablo Iglesias: «El 70% de los madrileños son de izquierdas»

«La derecha en la Comunidad sólo gana en el 30% de los sitios, pero en esos sitios va a votar todo el mundo. Yo creo que el 70% de la gente es de izquierdas. Hay desmovilización y yo creo que esta vez no se va a producir».

20:33 Ayuso defiende «proteger nuestra forma de vida»

Díaz Ayuso ha defendido que ha trabajado «con cabeza y corazón» dejándose la piel «cada día desde hace dos años» y lo seguirá haciendo porque merece la pena por los «desvelos», «preocupaciones» y por la situación de cada una de las familias. «No os vamos a fallar», ha clamado en un multitudinario mitin en Fuenlabrada, uno de los municipios feudo de los socialistas en la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha recalcado que los momentos complicados han unido mucho a la sociedad. «Nos han unido de tal manera que esto ya trasciende a las siglas de los partidos políticos, ya trasciende del centro-derecha, de donde yo encajo políticamente, para que otros muchos ciudadanos de la izquierda que aman España, que aman Madrid, digan basta ya porque queremos proteger nuestra forma de vida y no queremos que nadie nos la arrebate». Así, ha defendido que convocó elecciones para que fueran los ciudadanos los que decidieran qué Madrid y qué España quieren.

20:15 Bal dice que ni entrará ni apoyará un Gobierno con Vox

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha insistido este lunes en que no entraría en un gobierno del que formase parte Vox y que tampoco apoyaría desde la oposición a un Ejecutivo liderado por la cabeza de este partido, Rocío Monasterio, junto a la candidata ‘popular’, Isabel Díaz Ayuso.

«Un Gobierno de la Comunidad de Madrid con Vox es uno que no podríamos aguantar de ninguna manera», ha remarcado de nuevo Bal en una entrevista en la Ser.

20:00 Podemos lanza otro vídeo sobre Ayuso

Podemos sigue pensando que centrar su campaña en Isabel Díaz Ayuso es su mejor baza ante el 4-M. Así, han lanzado un nuevo vídeo basado en la presidenta. «Si esperas que Ayuso y la ultraderecha hagan algo por tu barrio o tu pueblo, espera sentado. Para que las cosas cambien, el 4 de mayo tenemos que levantarnos y votar», es el lema de esta pieza audiovisual que representa a un joven sentado en un sofá en una de las zonas más representativas del barrio madrileño de El Carmen.

19:40 Simón contra Ayuso: «No se podría haber vacunado al 100%»

Fernando Simón ha rechazado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó que podría haber conseguido que el cien por cien de la población madrileña estuviera vacunada en estos momentos si no dependiera del Gobierno.

«No se podría haber vacunado al cien por cien porque no hay vacunas para todos. Hay que tener cuidado de distinguir los deseos e hipótesis. Lo cierto es que la disponibilidad global de vacunas es la que es. Salirse de ese marco son quimeras. Si quien lo ha dicho es consciente, lo habrá puesto en el saco de los deseos o de la intención», ha reivindicado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

19:20 Sánchez llama a la dirección del PSOE a movilizarse todo lo que pueda y reforzar la campaña fuera de la capital

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes a los principales dirigentes del PSOE que se involucren y ayuden en todo lo que puedan en la campaña del candidato socialista, Ángel Gabilondo. Además, ha defendido que hay que reforzar la presencia más allá de la capital, en todos los municipios, ya que los comicios del 4 de mayo son autonómicos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE que ha presidido en Ferraz, y que ha durado aproximadamente una hora, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

19:20 Garicano prevé un Cs «decisivo» para un gobierno que priorice la lucha contra la corrupción

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Luis Garicano ha indicado este lunes que su partido será «decisivo» y «asegurará» que se conforme, tras los comicios autonómicos del 4 de mayo en Madrid, un gobierno que tenga como «gran prioridad» la lucha contra la corrupción y la modernización de la comunidad.

Así lo ha señalado, preguntado por los periodistas sobre cuál cree que será el resultado de esta cita electoral, junto al Ayuntamiento de Granada, antes de una reunión de trabajo sobre fondos europeos.

19:00 Estructra del debate

El debate electoral comenzará con la presentación de los candidatos (tres minutos), que seguirá el mismo orden que su ubicación en plató. A ella le seguirán tres bloques de 18 minutos. El primero, ‘Madrid en pandemia’ lo abrirá Vox y lo cerrará Unidas Podemos; el segundo, ‘El reto sanitario’, lo comenzará Más Madrid y lo cerrará Vox; y el tercero, ‘El reto social’, será abierto por PP y cerrado por Más Madrid.

El debate se compondrá también de un cuarto bloque, de 24 minutos, con el título de ‘Reactivar Madrid’, que será iniciado por PSOE y concluido por PP. Finalmente, con un total de seis minutos, se desarrollará el bloque cinco con el título ‘El 5 de mayo, ¿qué? (pactos)’, que abrirá Cs y cerrará PSOE, tras lo que se concluirá con el ‘minuto de oro’ de cada uno de los candidatos (PSOE, CS, PP, Vox, Más Madrid y UP).

18:20 El debate durará aproximadamente 120 minutos

El debate durará aproximadamente 120 minutos y comenzará con una presentación inicial de cada candidato, seguida de seis bloques temáticos. La disposición en plató también ha sido sorteada y, de izquierda a derecha, los candidatos se distribuirán en este orden: Unidas Podemos, Vox, Más Madrid, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.

En su turno de presentación, los candidatos podrán consumir hasta 30 segundos y, en cada bloque, un máximo de tres minutos contando todas sus intervenciones. El único bloque en el que tendrán un minuto más de duración es el titulado ‘Reactivar Madrid’.

18:00 Formato que evite los monólogos

El debate de Telemadrid está planteado con un formato que evite la sucesión de monólogos, que facilite el debate y con preguntas de los moderadores. Todos los partidos abrirán un bloque temático y cerrarán otro.

Cada bloque se introducirá con una pregunta por parte de María Rey y Jon Ariztimuño y el candidato tendrá hasta 30 segundos para contestar sin ser interrumpido. A partir de ese momento, podrán ser interpelados por otros candidatos o repreguntados por los moderadores.

17:30 Llegada escalonada de los candidatos

La llegada de los seis candidatos hasta la sede de Telemadrid en Ciudad de la Imagen y el recibimiento por parte del director general de Telemadrid, José Pablo López, será escalonada, cada 10 minutos, desde las 19.40 horas, según ha informado la cadena autonómica en un comunicado.

Así, el orden de llegadas, como el de intervención en los diferentes tramos del debate, ha sido sorteado en presencia de los equipos negociadores designados por los partidos. El primero en llegar será el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, seguido de Edmundo Bal (Ciudadanos), Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), Rocío Monasterio (Vox), Mónica García (Más Madrid) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).

17:15 Jon Ariztimuño y María Rey moderarán el debate entre los seis candidatos en Telemadrid este miércoles

El resto de ministros, tanto de mayor como de menos edad, está previsto que se vacunen en la etapa segunda, que es la que está teniendo lugar en estos momentos. Por ello recibirán cualquiera de las tres inyecciones destinadas a sus rangos de edades, es decir Pfizer, Moderna y Janssen. Solo Belarra, Montero, Garzón y Yolanda Díaz (curiosamente los cuatro de Unidas Podemos) al ser menores de 45 años entran dentro de la etapa 3 cuyo comienzo está «pendiente de anunciar» pero se supone que será en junio.

16:58 Ayuso garantiza seguridad en los toros ante el «afán liberticida» de Sánchez

La presidenta regional y candidata del PP a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que la Comunidad garantiza la seguridad en la vuelta de la fiesta de los toros el próximo 2 de mayo, frente al «afán liberticida del Gobierno de Pedro Sánchez».

Con los aforos y con las restricciones que se está estudiando desde el Gobierno regional, «todas las personas que puedan ir al Dos de Mayo a la tradicional corrida goyesca lo van a hacer con total seguridad», ha dicho la presidenta durante su visita este lunes al distrito de Chamberí.

16:46 Arrimadas cree que los madrileños de centro prefieren que Cs esté en el Gobierno

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que, en su opinión, tanto los madrileños de centro derecha como los de centro izquierda prefieren que Cs forme parte del gobierno de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo, y ha insistido en continuar con el acuerdo que su partido ha estado ejecutando junto al PP en los dos últimos años.

«La gente sensata de centro, de centro derecha, estoy convencida de que prefiere un gobierno de Ciudadanos con el PP, y la gente de centro izquierda estoy convencidísima de que también prefiere un gobierno del PP con Cs antes que uno del PP con Vox», ha declarado durante un encuentro online organizado por Nueva Economía Fórum, junto al candidato de la formación naranja a presidir la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal.

16:31 Casado dice que es Sánchez quien se presenta el 4 de mayo y «le vamos a derrotar»

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que se presenta en las elecciones madrileñas del 4 de mayo y ha asegurado que la unión del centroderecha le va «a derrotar».

El presidente de los ‘populares’ ha hecho esta aseveración en una entrevista con ABC retransmitida en directo, en la que ha afirmado que «el PP ya está en empate técnico». «Eso es muy importante porque lanza un mensaje de que unidos derrotamos a Sánchez», ha agregado.

16:15 Ayuso culpa al Gobierno de las colas del hambre por sus medidas «drásticas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que las colas del hambre han sido provocadas por las medidas «drásticas» puestas en marcha por el Gobierno, que han provocado «la ruina» de numerosas familias y la han «multiplicado por cuatro». «Nadie frivoliza con su situación, son mis adversarios quienes se ponen estupendos para darme lecciones de las colas del hambre y son precisamente ellos los que con sus políticas han multiplicado esas colas por cuatro», ha subrayado Ayuso en el segundo día de campaña electoral durante un acto en el distrito madrileño de Chamberí.

15:56 Casado dice que Ayuso «conoce perfectamente el PP de Madrid»

El líder del PP, Pablo Casado, ha evitado señalar en este momento a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid alegando que ahora están centrados en las elecciones madrileñas del 4 de mayo y ésa es una decisión que tendrán que tomar los militantes del PP «cuando toque». Eso sí, ha subrayado que la presidenta de la Comunidad «conoce perfectamente el PP de Madrid».

Así se ha pronunciado en un foro organizado por un periódico español, al ser preguntado expresamente si Ayuso es la favorita para convertirse en presidenta del PP de Madrid y si estará más legitimada para ocupar ese puesto si logra un éxito rotundo en las elecciones del 4 de mayo. En los últimos meses, y para buscar un equilibrio con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde ‘Génova’ se apostaba por buscar una ‘tercera vía’ que podría recaer en la senadora Ana Camíns, actual secretaria general del PP madrileño.

15:30 Iglesias propone banca pública y SEPI madrileña para promover inversiones: «Madrid no puede vivir sólo de las cañas»

La candidatura de Unidas Podemos (UP) a las elecciones autonómicas del 4 de mayo ha propuesto este lunes impulsar una banca pública y una empresa madrileña de participantes industriales para promover inversiones porque entiende que Madrid «no puede vivir exclusivamente de las cañas».

Así lo ha indicado Pablo Iglesias, candidato de UP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Díaz; que junto con vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social; y los candidatos de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid Jesús Santos, Carol Alonso y Vanessa Lillo han visitado esta mañana las instalaciones de la empresa metalúrgica Fabrez Group, donde se han reunido con representantes de la compañía.

«La pandemia ha demostrado las carencias de España y la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a tejido industrial. Madrid necesitaría algo parecido a la SEPI, una Sociedad Pública de Participaciones Industriales cuyo objetivo sea apoyar el talento emprendedor de lo pequeño y de lo mediano, que es lo que genera empleo y lo que más complicado tiene para ganar los pliegos de la contratación pública», ha planteado.

14:15 Almeida recuerda a Aguirre que fue Casado quien apostó por Ayuso

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este lunes a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre que si la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, funciona es «porque fue Pablo Casado quien la nombró candidata» en los comicios de 2019.

Así lo ha manifestado ante la prensa el también regidor madrileño después de que Aguirre haya pedido este lunes al líder del PP que sea «humilde y flexible» y siga la «estrategia» de Díaz Ayuso, que da la «batalla cultural a la izquierda sin complejos», porque la suya «no ha dado resultado» hasta el momento.

13:50 Vox advierte al PP del peligro de repartir cargos sin haber ganado las elecciones

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha acusado este lunes al Partido Popular de estar «vendiendo la piel del oso antes de cazarlo» al hablar de la composición del Gobierno de Madrid que salga de las elecciones del 4 de mayo. Y ha advertido del peligro que eso puede suponer para impedir una victoria de los partidos de izquierdas en las urnas.

En rueda de prensa, Buxadé ha censurado que los ‘populares’ estén trasmitiendo la idea de que prefieren un Ejecutivo madrileño sin consejeros de Vox. «Primero vamos a matar al oso, primero vamos a impedir que la izquierda llegue al Gobierno de Madrid», ha pedido.

12:44 Gabilondo defiende que tanto Calviño y como la OCDE avalan su propuesta de no subir impuestos

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este lunes que tanto la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), avalan con sus posturas su propuesta de que no es conveniente subir impuestos en un momento con el actual, todavía en plena pandemia del coronavirus.

11:25 Reaparece Marta Rivera de la Cruz, ex consejera de Cultura de Ciudadanos, en un acto junto a Ayuso en Sol

La ex consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid y miembro de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, ha reaparecido este lunes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de la exposición ‘Antonio López en Sol’.

Rivera de la Cruz ha sido una de las ex consejeras de Ciudadanos con las que Ayuso ha tenido mejor relación durante la legislatura pasada y, al concluir, ha puesto en valor su trabajo en numerosas ocasiones. Además, no ha cesado a ninguno de los cargos de la Consejería, excepto a ella, como sí hiciera con los del resto de áreas de la formación ‘naranja’.

De hecho, ha llegado a decir ante los medios de comunicación que le gustaría contar con ella si volviese a gobernar tras las elecciones del 4 de mayo. «Es pronto para hablar de a quién voy a incluir o no en el Gobierno pero yo tengo muy buena opinión de ella. Es una persona que ha sido absolutamente leal a su partido».

11:10 Bal pregunta a Ayuso si se presenta a unas elecciones nacionales porque su propuesta sólo es «acabar con Sánchez»

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha preguntado a la presidenta regional candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, si se presenta a las elecciones nacionales o quiere dar el salto al Congreso porque no le oye «hacer propuestas para Madrid» sino solo prometer «acabar» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«No le escucho propuestas de futuro para los madrileños. Andará pensando en apropiarse de las que ha hecho Ciudadanos desde las consejerías en las que estaba», ha planteado Bal en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha insistido en que «son elecciones en Madrid y hay que poner sobre la mesa propuestas para Madrid».

10:20 Gabilondo anuncia complemento de 400 euros a las pensiones no contributivas

El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este lunes que si es elegido presidente aprobará un complemento extraordinario de 400 euros a las pensiones no contributivas.

Así lo ha anunciado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha señalado que esta «paga extra» será la más alta de España y contará con una inversión de 17 millones de euros.

Ha añadido que esta propuesta beneficiará a 42.000 personas en la Comunidad de Madrid y ha indicado que «solo seis comunidades autónomas» dan una prestación similar desde los 150 a los 350 euros anuales.

10:00 Esperanza Aguirre pide a Casado que sea «humilde» y siga la «estrategia de Díaz Ayuso»

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha pedido este lunes al líder del PP, Pablo Casado, que sea «humilde y flexible» y siga la «estrategia» de Isabel Díaz Ayuso, que da la «batalla cultural a la izquierda sin complejos», porque la suya «no ha dado resultado» hasta el momento.

En una entrevista en la Cadena COPE, Aguirre se ha apoyado en las encuestas para asegurar que la línea marcada por la presidenta regional es apoyada por una gran mayoría de los votantes. «No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, pero estoy segura de que Ayuso va a ganar con una mayoría muy grande», ha sostenido.

9:40 Más Madrid arranca la campaña a golpe de rumba por «los cualquiera» llamando a «coger la papeleta de la doctora»

Más Madrid ha arrancado este domingo la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo a golpe de rumba «por la gente valiente, por los cualquiera», a quienes llama a «coger la papeleta de la doctora».

La canción -ya un clásico que Más Madrid cree su propia banda sonora en todas las citas electorales- es obra del concejal y portavoz de Más Madrid/Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, con Beatriz Ortiz.

9:30 El CIS hace público hoy su barómetro de abril, el primero tras la marcha de Iglesias del Gobierno

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene previsto publicar este lunes su barómetro de abril, el primero tras la salida del Gobierno del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para competir en las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Su marcha elevó a la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, a la Vicepresidencia Tercera y trajo consigo la entrada de Ione Belarra como ministra de Asuntos Sociales.

La encuesta de abril contemplará los habituales datos sobre intención de voto y recogerá no sólo los efectos del abandono del Ejecutivo de Iglesias sino también las consecuencias del terremoto político desatado a raíz de la presentación de la moción de censura impulsada por el PSOE y Ciudadanos en Murcia y la convocatoria anticipada de elecciones en Madrid.

La campaña electoral del 4M ya está en marcha. Todas las encuestas, con la de OKDIARIO a la cabeza, auguran una victoria sin paliativos de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, mientras el candidato socialista, Ángel Gabilondo, eclipsado por un omnipresente Pedro Sánchez, cotiza a la baja en la carrera hacia las urnas.