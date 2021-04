España | Katy Perry lanza el remix de la canción ‘Cry About It Later’

El pasado 28 de agosto de 2020, Katy Perry lanzaba su quinto álbum de estudio ‘Smile’. Desde entonces, la artista no ha parado de sacar nuevas versiones de las canciones de su disco, entre ellas ‘Resilient’ con nuestra artista española Aitana. Ahora, Katy Perry ha sacado una versión muy distinta a la original de ‘Cry About It Later’.

En esta nueva colaboración, la cantante estadounidense ha contado con la participación de los brasileños Luísa Sonza y el dj Bruno Martini. El nuevo remix se trata de un tema más electrónico y cañero que el original, mucho más lento y melancólico.

Según el medio G1, la cantante Luísa Sonza recibió muy ilusionada este proyecto: “cuando apareció Katy, yo ya era mayor. Ella ayudó a moldear mi personalidad como artista. Es surrealista estar trabajando con ella”.

Por su parte, el dj Bruno vio en esta colaboración “una responsabilidad para izar la bandera brasileña y demostrar un buen sonido. Es algo hermoso de escuchar y es un gran orgullo.” El artista ya había trabajado con artistas de renombre internacional anteriormente, en concreto con el reciente remix de ‘911’ de Lady Gaga.

Luísa Sonza comenzó su carrera musical en 2017 cuando la fichó Universal Music, con quienes lanzó ‘Good Vibes’. La cantante ha colaborado con importantes artistas brasileños como Luan Santana y Pabllo Vittar. Su estilo musical se acerca al pop pero ha trabajado en distintos géneros musicales. Publicó su álbum debut ‘Pandora’ en junio de 2019, en los que aparecen sencillos como ‘Worst That Can Imagine’ o ‘Doing So’.

Bruno Martini es un músico y productor, quien ha estado trabajando junto a Selena Gomez y Demi Lovato en distintos espectáculos. Sonza y Martini habían trabajado juntos en el álbum en solitario del dj, ‘Original’.

Ahora solo toca esperar a que publiquen el vídeo musical, que según dices los cantantes están trabajando en ello .