Niño venezolano pide ayuda a Biden para reunirse con sus padres

Caracas.- Gabriel Villar, un niño de 10 años de nacionalidad venezolana, decidió grabar un video en el que pide al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que lo ayude a reunirse con sus padres, reseñó el medio Univisión.

«Estoy muy contento de escuchar que el presidente Joe Biden está reuniendo a muchas familias. Estoy mandando este video para que me ayuden y a mi familia, porque no los he visto por dos años y los extraño mucho», expresó el venezolano en el video que se ha hecho viral en redes sociales.

Villar reside en Orlando, Florida, con sus abuelos y no ve a sus padres, María Delgado y Gabriel Villar, desde el año 2018, cuando debieron viajar a Colombia con la finalidad de solicitar un nuevo permiso de ingreso al país. “Nosotros salimos para cumplir sus leyes, para seguir sus normas y seguir sus reglas y nos ha costado muchísimo regresar”, dijo la madre a Univisión.

«Ya les aprobaron la visa, solamente que todavía no los dejan pasar. Por favor presidente Joe Biden ayúdeme en esta situación, porque los extraño mucho (…) Yo estoy seguro de que muchos niños están felices de escuchar que está reuniendo a muchas familias», indicó el menor de edad en la grabación.

En entrevista con Univisión, los padres de Gabriel señalaron que aún esperan por el estampado de la visa. «Estamos intentando regresar a nuestra casa junto a nuestros hijos. Lo que falta es que nos estampen nuestras visas en los pasaportes», destacó María Delgado.

De acuerdo con la nota del canal de televisión estadounidense, los padres del joven venezolano llegaron a Estados Unidos en 2014 con una visa de trabajo como empleados de artistas internacionales. Al vencerse, decidieron viajar a Colombia para renovarla.

Las visas de María y Gabriel fueron aprobadas por el Consulado de Estados Unidos en Colombia en abril de 2019, pero hasta la fecha no han sido estampadas en sus pasaportes.

Daniela CarrascoVista_2

