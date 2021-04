Perú | Carnecitas (22/04/2021) Keiko Fujimori – La Razón

En eventual gobierno de Keiko Fujimori, empresa Odebrecht no tendrá posibilidad de contrato alguno / La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en declaraciones a una emisora local, hizo un categórico deslinde con las empresas que usan prácticas corruptas en sus contratos con el Estado, al afirmar que ninguna de esas empresas, incluida la corrupta empresa Odebrecht, va a contratar con su gobierno en caso de llegar al poder político. Ante una repregunta, sostuvo de qué nunca recibió aportes ilícitos de esta empresa en la campaña electoral del 2011 y 2016.

Deslinde con la corrupción

Keiko Fujimori fue más allá en sus declaraciones al adelantar que de asumir la gestión del gobierno, será rigurosa con los funcionarios y autoridades que cometan algún delito de corrupción y que en su gobierno suyo habrá transparencia para que los ciudadanos puedan revisar las adquisiciones y compras del gobierno. “La corrupción atacó a todos los gobiernos, tendremos mano dura para luchar contra ella”.

Alvarito se cuadra

Al llamado del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, de votar en la segunda vuelta electoral por la candidata Keiko Fujimori, se sumó su hijo, el también escritor Alvaro Vargas Llosa, luego de advertir que sería un error y peligro para el país que los peruanos voten por Pedro Castillo, de Perú Libre y su líder, Vladimir Cerrón, y de que igualmente sería un error enorme querer votar en blanco y nulo porque este tipo de voto solo beneficiaría al que va primero en las encuestas, es decir a Pedro Castillo

Exembajadora gorriona

La Cancillería, según el escritor José Cabada Delgado, es “El Ministerio del Misterio” porque ocurren allí hechos misteriosos que son burlas a la ética y la moral, como la que protagoniza la exembajadora en Portugal, Maritza Puertas Valdivieso, esposa del excanciller toledista, Manuel Rodríguez Cuadros, al seguir viviendo indebidamente en la residencia de la Embajada en Lisboa, considerado un palacete, que ya no le corresponde porque pasó al retiro el pasado 29 de enero, al haber cumplido los 70 años de edad.

Escándalo tras escándalo

No es el primer escándalo que protagonizan los Rodríguez Cuadros. En el año 2007, Manuel Rodríguez Cuadros, luego de haber sido designado representante ante los organismos internacionales en Ginebra (Suiza), fue duramente cuestionado por arrendar un inmueble por US$ 35,000, el más caro en la historia de la diplomacia peruana, tres veces más de lo pagado por la antigua sede. En el “Ministerio del Misterio”, se sabe que el canciller Wagner” es muy amigo de los Rodríguez y sería el apañador de sus actos.

Jalan orejas al Congreso

La defensora adjunta para la administración estatal, Alicia Abanto, instó al Congreso a atender el proyecto de ley presentado por la defensoría en febrero pasado, que propone una política de distribución masiva y gratuita de mascarillas, en atención a la certeza científica de que el uso adecuado de este insumo sanitario disminuye los contagios y muertes por el covid, en particular el uso de mascarillas KN95, de doble mascarilla o una mascarilla quirúrgica debajo de una de tela, para tener mejor protección.

Cuestionan al Congreso

A propósito de la reciente decisión del Parlamento, de continuar con el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el magistrado de este órgano, Carlos Ramos Nuñez, no le concede autoridad algunos de los integrantes de la citada Comisión, porque no tienen los conocimientos técnicos necesarios para esa tarea y que “solo tres -de los miembros de la comisión- son abogados” y que los demás no conocen a los postulantes al TC o sus antecedentes.

Contra los monopolios

Las congresistas Mirtha Vásquez y Rocío Silva Santisteban, ambas del Frente Amplio, tomaron ayer el toro de los monopolios por las astas y denunciaron en el Poder Judicial, la posición de dominio que estarían ejerciendo las empresas InRetail Pharma S.A.y Quicorp S.A., conductoras de las cadenas de farmacias Inkafarma y Mi Farma, ambas del Grupo Intercorp, por concentrar el 89% del mercado y vulnerar el derecho a la salud, la libre competencia y los derechos de los consumidores.

Graves contradicciones

Para el economista Jorge Gonzales Izquierdo, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo está incurriendo en una grave contradicción al proponer cosas que se hicieron en Cuba hace 40 años y de las cuáles, luego de este lapso, el país caribeño está ahora retornando a la economía del mercado. E igualmente, expresó que el proyecto de nacionalizar las empresas mineras y traspasarlas a los gobiernos regionales, es inviable, porque estos ni siquiera pueden autoadministrarse por causa de la corrupción.

Caída real del turismo

Reportes internacionales sobre el colapso de la economía nacional han revelado las verdaderas cifras de esta crisis. La empresa de análisis GlobalData ha precisado que la caída del turismo en el Perú ha sido del orden del 73%, la más alta en toda la región, donde la caída del turismo es del 48%. La declinación del turismo, según esta empresa, es incluso más fuerte que en Venezuela y Ecuador, donde sus descensos alcanzaron el 71% y 70%, respectivamente.