Coach de los Lakers revela malas noticias sobre la lesión de Lebron James

El coach de los Lakers, Frank Vogel reveló noticas o muy buenas sobre el estado de la lesión de Lebron James en el tobillo.

LeBron James sufrió un esguince de tobillo el 20 de marzo cuando intentó atrapar un balón suelto, lo que provocó que el alero de los Hawks, Solomon Hill, cayera sobre su tobillo derecho. Se ha informado que James podría no tiene fecha de regreso lo cual es un golpe monumental para un equipo de los Lakers que se tambalea por caer aún más en la clasificación de la Conferencia Oeste de la NBA.

Es obvio que LeBron está en el centro de todo lo que hacen los Lakers, por lo que perderlo por una cantidad significativa de tiempo no es lo ideal. Se espera que regrese a principios de mayo, aunque el equipo no ha proporcionado ninguna actualización sobre el estado de James o la fecha clara de regreso.

Sin embargo el coach del equipo de los Lakers, dijo que el jugador de 36 años no tiene fecha de regreso aun:

Lakers coach Frank Vogel said there is no update on when LeBron James will return

