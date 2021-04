Copei ratifica su rechazo a la Ley de las Comunas y propone Referéndum

NOTA DE PRENSA Copei ratifica su rotundo rechazo a la Propuesta de Ley Orgánica de Ciudades Comunales y la Ley Orgánica del Parlamento Comunal, que propone el gobierno de Nicolás Maduro, por lo tanto, el Partido Demócrata Cristiano, plantea impulsar un referéndum consultivo, “como vía democrática para que sea el pueblo quien tome la mejor decisión”, así lo dio a conocer el diputado Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de la tolda verde, en su reciente participación en el programa Primera Página, transmitido por Globovis.

Alvarado fue enfático al señalar que para ellos, “es inconstitucional estos Proyectos de Ley, porque en nuestra carta magna está claramente reflejado, los niveles políticos de los gobernadores y alcaldes, además tenemos leyes que les da la posibilidad de ejercer sus funciones públicas”, afirmó.

“Desde la primera discusión de estos temas de las Comunas en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), negamos nuestro voto a este Proyecto de Ley, que va en contra de la descentralización y se aleja de ser una solución a los terribles problemas que padecemos; además en el año 2007 democráticamente, en las urnas electorales dijimos NO a un país comunal. Sepan pues, que no solo nos vamos a oponer, nosotros vamos alzar las banderas del federalismo descentralizado, la integridad territorial y estamos trabajando permanentemente en consulta pública”, señaló Alvarado.

Referendum Popular

Puesto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(CRBV) realza el rol protagónico de los ciudadanos, cuando establece en el artículo 5 que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, el Diputado acotó, “vamos a llevar este proyecto de Ley a un referéndum y que sean los venezolanos, quienes tomen la decisión y no a través de una plataforma tecnológica a la que solo una pequeña parte de la población puede tener acceso”, sentenció , al mencionar las precariedades en servicios básicos de internet y electricidad que padece el país.

La Consulta que además, la CRBV establece en su artículo 71: *“Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo…”.

“Por qué no aprovechar que este año 2021 es electoral, donde elegiremos Alcaldes y Gobernadores, y se le consulte a los venezolanos, si, ¿prefieren comuna o democracia?”, expresó, al explicar que el planteamiento tiene el fin de realizar un solo proceso electoral.

“La participación electoral masiva, es sin duda, la representación originaria e invencible para determinar un verdadero cambio en nuestro país”, sentenció el líder mirandino.

