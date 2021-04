Damian Lillard de los Blazers fue sorprendido discutiendo enojado con Dillon Brooks

Damian Lillard dejó que Dillon Brooks lo hiciera el viernes, ya que las cosas se pusieron nerviosas en los Portland Trail Blazers como anfitriones de los Memphis Grizzlies en el Moda Center de la NBA.

No han pasado ni dos cuartos en el acalorado juego de baloncesto, pero Dame ya dijo algunas cosas desagradables hacia el agitado alero de los Grizzlies. Con menos de cinco minutos antes del medio tiempo, el seis veces All-Star se estaba preparando para algunos tiros libres.

La superestrella de la NBA generalmente esta tranquilo y sereno, pero estaba visiblemente agitada mientras hablaba con Brooks. Aunque no está claro qué se dijo entre los dos, es seguro asumir que Lillard no estaba contento.

La charla de Lillard y Brooks comenzó desde el primer período. Por lo que parece, continuará hasta que suene la bocina final de este irritable juego. Brooks, por supuesto, tiene el desafortunado trabajo de intentar detener al candente Lillard en este juego.

Aqui el video:

Dame had some words for Dillon Brooks 🍿 pic.twitter.com/AaAPbG1Ne5

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2021