Reportan como desaparecidas a dos adolescentes venezolanas en Ecuador

Una familia venezolana radicada en la ciudad de Quito, en Ecuador, solicita ayuda para encontrar a dos adolescentes desaparecidas desde la tarde del pasado jueves, 22 de abril. De acuerdo al testimonio narrado por su mamá, Misbelia Quintana, a través de las redes sociales, sus hijas salieron a la tienda y no volvieron.

«Las niñas salieron a las 4:30 de la tarde a la tienda y no volvieron, no regresaron a la casa. Cuando nosotros llegamos a las 5:00 nos damos cuenta que las niñas no están e inmediatamente recurrimos a la policía para hacer las respectivas denuncias y hacer las búsquedas en el sector», narró Quintana.

Son mis sobrinas ayúdame a encontrarlas como si se tratara de tus hijos te lo imploro, no puedo estar cerca de mi hermano pero estamos orando por los organismos Ecuatorianos para que nos ayuden a conseguirlas. Dios los bendiga pic.twitter.com/5L4GixOJYs — JoelysOviedo (@OviedoJoelys) April 24, 2021

Sofía y Sara

La progenitora pidió a la comunidad cualquier información que puedan tener del paradero de Sofía Antonella Oviedo Quintana, de 12 años de edad, y de Sara Lucía Oviedo Quintana, de 13 años de edad. La última dirección que tuvieron de ellas fue el sector Colegio Don Bosco, ciudadela Kennedy, en Quito.

De acuerdo a sus padres, Sofía vestía jeans, suéter rosado, zapatos deportivos de colores. Sara llevaba puesto jeans, suéter rojo y zapatos de colores. Ambas tienen el cabello corto, debajo de las orejas.

Este mensaje de apoyo ha sido difundido rápidamente en las redes sociales y grupos de WhatsApp en el estado Trujillo, pues son oriundos del municipio Valera, específicamente del sector La Beatriz.

Los números de contacto

Los familiares piden a los ciudadanos de Ecuador que si han visto a sus hijas, se comuniquen con la policía o con ellos a través de estos números: 098 768 5878 – 099 544 2649.