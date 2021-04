«Saca a tu hijo del país» aconsejaron a padres de bebé barquisimetano

1156356

Caracas.- «Saca a tu hijo del país porque se te va a morir«, fueron las palabras de un médico del Hospital Cardiológico de Caracas que llevaron a Juan Carlos Puerta y Mónica Paolini a tomar la decisión de irse de Venezuela para salvar la vida de su bebé, Marcello Josué, reseña El Independiente el 21 de abril.

La nota del diario digital español refiere que el niño nació el 12 de marzo de 2019 en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, ubicado en Barquisimeto, Lara, donde le fue diagnosticado un estrechamiento valvular y subvalvular pulmonar severos, una abertura en la pared del tabique interauricular y síndrome de Noonan, un trastorno por mutaciones en el gen PTPN11 que provoca defectos cardíacos y de estatura.

Juan Carlos, de 32 años, vivía el reto de reunir dinero para los tratamientos y consultas médicas de su hijo con un salario de cuatro dólares. Los padres de Marcello recurrieron a sus ahorros, la venta de objetos personales y organización de rifas para reunir dinero.

El primer cateterismo se lo hicieron a los cuatro meses de vida del bebé en el Centro Cardiovascular Regional Ascardio de Barquisimeto, pero Marcello se descompensó y tuvieron que interrumpir el procedimiento. Los siguientes intentos tampoco arrojaron resultados exitosos y los recursos de la familia ya se estaban agotando.

LEE TAMBIÉN Los tequeños con sabor maracucho que llegan a todos los rincones de Argentina

El consejo de un médico

La nota del diario digital señala que Juan y Mónica comenzaron a buscar ayuda de instituciones públicas y enviaron cartas a la gobernación y a la alcaldía de Barquisimeto, a la gobernadora del estado Lara, la Fundación del Niño y al gobernante Nicolás Maduro, pero nunca recibieron respuesta.

«En el Hospital Militar de Caracas nos dijeron que no podía ser operado porque teníamos que ser partícipes del Gobierno actual y nosotros no lo somos. ‘Para poder ser atendido aquí tienes que tener el carnet de la patria‘, nos comentaron. Teníamos que entrar en una lista de espera de 6.000 niños. Muchos esperan hasta dos años y mueren«, dijo Juan Carlos a El Independiente.

Un médico del Hospital Cardiológico de Caracas aconsejó al padre de Marcello buscar soluciones fuera del país. «Yo le planteo el caso y él me contestó que si no era guardia o pertenecía a un ente político no me iban a atender. ‘Saca a tu hijo del país porque se te va a morir’, me aconsejó», añadió al diario digital español.

El consejo del trabajador de la salud hizo que los padres del bebé comenzaran a buscar ayuda de fundaciones internacionales. Lo primero que debían hacer era reunir 600 dólares para costear el pasaporte del menor, por lo que decidieron solicitar ayuda mediante un video difundido por Instagram.

Una fundación de Estados Unidos les proporcionó el dinero para el trámite, por lo que se trasladaron desde Barquisimeto hasta las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para retirar el documento de viaje. «‘Ah, tú eres la que hiciste la escena del crimen por las redes sociales (…) ‘Si tú quieres tu pasaporte vuelve a pagarlo aquí’, nos dijo el director del Saime», comentó la madre venezolana de 32 años a El Independiente.

LEE TAMBIÉN La médica venezolana en Argentina que ayuda a sobrevivir la pandemia

Operación para Marcello

El padre de Marcello relata al diario español que tras pagar otros 600 dólares, regresan a Barquisimeto, en donde fueron perseguidos por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), lo cual hizo que adelantaran sus planes de viaje.

«Fueron a buscar a mi hija a la escuela, a mí a mi casa y al trabajo. Cuando nos enteramos nos escondimos y a raíz de todo eso, tuvimos que salir de Venezuela rápidamente«, explicó.

La Embajada de España se ofreció a ayudarles tras recibir los informes médicos del niño. Una fundación les había proporcionado el dinero para comprar los pasajes, pero debido al cierre de frontera por la pandemia de COVID-19, debían llegar a Colombia para tomar el vuelo hacia Madrid.

La Cancillería de Colombia le otorgó a la familia una autorización para ingresar al país por razones humanitarias, por lo que debían estar el 5 de febrero en el Puente Internacional Simón Bolívar para abrirles la frontera y poder abandonar suelo venezolano. «Nos fuimos el 31 de enero desde Barquisimeto. Tuvimos que pagarle 450 dólares a un guardia para que nos llevara hasta allá por todos los caminos ocultos».

LEE TAMBIÉN Un venezolano pone rostro a la migración en Argentina mediante un código QR

Marcello, su hermana Nicolle y sus padres lograron tomar el avión a Madrid desde Bogotá el 13 de febrero y llegaron al día siguiente al país europeo con la intención de trasladarse a Málaga, pero debido a que el bebé sufrió un desmayo el 17 de febrero tuvo que ser llevado a urgencias del Hospital Infantil Virgen del Rocío.

Marcello fue sometido a una doble intervención a corazón abierto para corregir las múltiples y severas obstrucciones que dificultaban el paso de la sangre hacia los pulmones para oxigenarse. El bebé venezolano superó las dos cirugías, los múltiples infartos cerebrales sufridos por tantas horas de quirófano. «Marcello estuvo muy grave, casi se muere. Fue un milagro. Los médicos fueron instrumentos de Dios«, dijo el padre.

Al bebé aún le queda una estrechez residual en el tronco de la arteria pulmonar que será tratada a principios de mayo de 2021, refiere la nota del medio digital español.

Lea la nota completa de El Independiente aquí.

Daniela CarrascoVista_1

Daniela CarrascoVista_1