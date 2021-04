El Brigadier busca su “Destino Lunar” a través de la música

El sencillo promocional “Su Reloj” en formato de lyric-video ya se encuentra dando de qué hablar en las redes sociales.

El Brigadier es un nuevo proyecto musical liderado por el multiinstrumentista Carlos Rafael Sojo Pesci Feltri, quien presenta su carrera solista con el lanzamiento de un primer EP de cinco canciones titulado “Destino Lunar” y que fue lanzado durante el mes de marzo. Su presencia en la movida del rock venezolano cuenta con una notable reputación al haber integrado bandas como Clavel Púrpura y Nictofobia. En esta producción discográfica, el joven músico, además de cantar, grabó la batería, bajo y guitarra, con apoyo del productor Víctor Ojeda, quien le dio forma al sonido de cada instrumento.

Los 5 temas fueron grabados en Bunker Studio y mezclados y masterizados por Víctor Ojeda en Costa Rica. Las canciones “Su Reloj” y “Contigo La Vida” se pueden disfrutar en formato de lyric-video a través de los siguientes links:

El propio Carlos Sojo es el autor de todos los temas que presenta este disco con temática del viaje espacial, tomando influencias del rock psicodélico o Space Rock estilo Muse, U2, Radiohead y Soda Stereo, así como de numerosas bandas venezolanas que hicieron vida en los años 90. Para sus seguidores venezolanos el disco está libre para descargarlo en la página web: https://raptorsuicida.wixsite.com/website

“La música de Destino Lunar es algo que suena a lo viejo que todos pedíamos y no nos lo querían dar. Es el hijo de ya ustedes saben. Pero se los dejo a libre pensar. Creo que hay mucha gente tratando que le devuelvan un pedacito de aquello que se quedó en la historia. Es un secreto a voces. Pero nunca nos escucharon. Por eso esta esto, con respeto a unos músicos muy grandes que nos influenciaron cuando éramos más jóvenes. Realmente en la movida musical de los años 90, fuimos muchachos y era todo lo que teníamos en Venezuela”, explicó Carlos Sojo “El Brigadier”.

Sobre el tema promocional “Su Reloj”, El Brigadier comenta: “Habla del tiempo y el amor. Creo que el sentimiento entre las dos partes, muere con el tiempo. O quizás no muera pero se vuelve una amistad fuerte con un lazo de compromiso. Pero definitivamente no es igual que al principio. Es un mensaje hermoso para que las personas valoren su presente porque seguramente va a cambiar ese estado del sentimiento. Lo único que nos quedará, es el recuerdo de aquellos momentos que vivimos con las personas que alguna vez fueron parte de nuestras vidas. Es una lección que todos vamos a tener que vivir y que todos aprenderemos por cuenta propia. Pero quería que la gente, que no aprecia su vida y la de sus seres amados, lo empiecen a ver”.

En relación al proceso de composición y grabación del disco, tuvo que hacerse a distancia debido a la Pandemia, con Víctor Ojeda, quien se encuentra en Costa Rica: “Yo grababa y le iba mandando el material. Hablábamos mucho. Él arreglaba y hacía algunos cambios en los temas. En fin fueron 2 meses de no dormir y de trabajo sin descanso. Los temas son míos y ya existían. Solo que se transformaron un poco para hacerlos más presentables a la audiencia. Sin Víctor este EP no habría quedado así. Lo conozco desde hace más de 10 años, era el guitarrista de mi banda anterior”.

