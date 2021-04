Fans de la NBA preocupados por Devin booker y las “Kardashian maldición”, después de que fue visto con Kendall Jenner.

Hace unas dos semanas, un video de Devin Booker se volvió viral en el que jugaba arcade contra Kylie Jenner. En las dos semanas posteriores a la publicación del video, Booker solo promedió 18.8 puntos en divisiones de tiro bastante malas. El All-Star disparó 39% desde el campo, 21% desde tres y 87% desde la línea.

Para muchos, esto plantea la pregunta de si Booker se encuentra en una depresión de tiro normal o si es el próximo atleta en ser atrapado por la Maldición Kardashian. La “maldición Kardashian” es un “maleficio” para cualquier hombre dispuesto a ponerse romántico con cualquiera de las hermanas. Puede sonar estúpido, pero la maldición podría ser una cosa:

Lamar Odom: El 13 de octubre de 2015, mientras estaba casado con Khloe Kardashian, Odom fue hospitalizado y puesto en coma inducido durante más de dos semanas después de que lo encontraron inconsciente, debido al abuso de alcohol y drogas, en un burdel legal en Nevada. Odom también sufrió insuficiencia renal y 12 derrames cerebrales y dos ataques cardíacos durante el incidente.

James Harden: Después de su relación con Khloe, Harden le dijo a Sports Illustrated que fue el “peor” año de su vida. “Siento que no fue por ninguna razón. No estaba obteniendo nada de eso, excepto mi nombre ahí afuera y mi cara afuera, y no necesito eso. No fue incómodo, pero no fui yo “. También luchó mucho al comienzo de la temporada.

Jordan Crawford: Estaba vinculado a Kendall, justo cuando su ascenso a la posible aparición de la NBA tuvo un gran impacto. No se ha recuperado desde entonces.

Odell Beckham: Ha tenido un comienzo difícil en 2016, después de estar vinculado a Khloe.

Tristan Thompson: Ha tenido un desempeño pobre desde que se casó con Khloe Kardashian.

Rashad McCants: Salió con Khloe durante unos seis meses en 2008 y se separó oficialmente, poco antes de que McCants fuera traspasado a los Kings, lo que también marcó el final de su carrera en la NBA.

Matt Kemp: Dos años después de ser el subcampeón de MVP, él y Khloe salieron; nunca ha sido el mismo desde entonces.

Kris Humphries: Estuvo casado con Kim durante 72 días en 2001 y su prometedora carrera en la NBA se convirtió en mediocridad.