Hallan sin vida a venezolana desaparecida en Atlanta

Autoridades de Georgia confirmaron que encontraron el cuerpo sin vida de la venezolana Rossana Delgado (37), desaparecida el pasado 16 de abril.

Delgado se desempeñaba como conductora de Uber, y el pasado 16 de abril salió de su casa y no regresó más. De acuerdo a declaraciones del esposo, Yhony Castro, en la última comunicación que sostuvo con su esposa; ella le indicó que estaba llevando a una mujer a hacer unas compras al Ross de Plaza Fiesta y de allí iría a su casa.

“El viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche, que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta haciendo unas compras; cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa; yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”, dijo Castro a Noticias 34 Atlanta.