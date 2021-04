La última vez que vieron a Rossana Delgado antes de morir (Imágenes)

Un video de la última vez que fue vista con vida Rossana Delgado, ha sido difundido.

Este fin de semana se dio a conocer la muerte de la venezolana de 37 años Rosanna Delgado tras haber estado 9 días desaparecida desde el pasado viernes 16 de abril. Cabe destacar que, la mujer fue hallada sin vida el 24 de abril en Cherry Log, Georgia después de haber desaparecido en Atlanta.

Ahora bien, en redes sociales se ha viralizado el video de la última vez que fue vista con vida en una tienda minorista Ross ubicada en Plaza Fiesta Atlanta mientras ejercía su labor como taxista y llevaba a una clienta de compras al sitio.

LAS IMÁGENES:

Asimismo, se notificó que en el momento de su desaparición, Rossana Delgado conducía un Ford Focus rojo con matrícula RUZ0932 y estaba en el condado de Barrow. Por otra parte, se dice que los sospechosos del homicidio son Megan Alyssa Colone, también conocida como Grace Beda, Juan Ayala-Rodríguez, Oscar Manuel García y Mario Alberto Barbosa-Juárez.

.

Finalmente,“Se cree que los cuatro acusados más un quinto sospechoso, que aún no ha sido identificado, ya no se encuentran en Georgia” puesto que huyeron del lugar, por este motivo se le pide a los ciudadanos que si llegan a ver los rostros de alguno de los homicidas se comuniquen a la línea del Georgia Bureau of Investigation 1-800-597-TIPS (8477).

Únete a nuestro Canal en Telegram